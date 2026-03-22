Résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse : découvrez les résultats du 2e tour sur place

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Mulhouse sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Mulhouse et la liste complète des élus.

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18:58 - Comment Mulhouse a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le dernier scrutin en date avant ces municipales, les Européennes de 2024 à Mulhouse, avaient vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (23,08%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait récolté 22,55% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Mulhouse avaient ensuite placé en tête la gauche réunie (41,58%), devant la nuance Majorité présidentielle (26,77%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ensemble ! Majorité présidentielle culminant à 71,71% des suffrages exprimés localement. Le panorama politique de Mulhouse a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme un territoire très porté vers la gauche.

18:44 - Le dépouillement des machines à voter a commencé À Mulhouse, le dépouillement a commencé rapporte L'Alsace. Il ne ressemble à aucun autre puisque la ville figure parmi les 63 dernières communes françaises à utiliser le vote électronique. Ici, pas de bulletins papier ni d'enveloppes brunes, mais une impression automatisée sous forme de ticket de caisse. Ce système permet une rapidité et une précision chirurgicale dans le comptage des voix. Dès 20h, les Mulhousiens n'auront pas à se contenter d'estimations puisque les résultats définitifs et exacts de ce second tour seront immédiatement connus.

17:25 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans le Haut-Rhin Dans le Haut-Rhin, 46,12% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 60,64% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 36,68% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 50,57%.

14:29 - Taux de participation inférieur dans le Haut-Rhin par rapport à 2020 Petite surprise dans le Haut-Rhin et à Mulhouse. Le taux de participation du 2e tour des élections municipales de 2026 s'élève à 17,88%. Un chiffre inférieur à toutes les élections précédentes : 29,19% aux législatives de 2024, 18,18% aux municipales de 2020 et 19,04% aux municipales de 2014.

07:51 - Restez informé sur les municipales à Mulhouse À l’occasion des municipales 2026, les citoyens de Mulhouse devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Mulhouse est disponible ci-dessous. Il convient de souligner que les 60 bureaux de vote de la ville de Mulhouse fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

21/03/26 - 15:59 - Élections de 2020 : la victoire de Michèle Lutz à Mulhouse Il peut se révéler éclairant d'observer les résultats du dernier scrutin municipal à Mulhouse. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Michèle Lutz (Divers droite) a pris les commandes en rassemblant 33,66% des voix. Juste derrière, Loïc Minery (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 2 733 voix (21,96%). Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Michèle Lutz l'a finalement emporté avec 4 547 voix (38,60%), face à Loïc Minery avec 3 207 électeurs inscrits (27,22%) et Lara Million avec 2 705 voix (22,96%). La supériorité de la liste 'Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner' n'a fait que croître, aboutissant à une victoire retentissante et indiscutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Loïc Minery a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 474 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.

20/03/26 - 09:46 - Un tract pour dénoncer la fusion des listes à Mulhouse À Mulhouse, un tract distribué aux habitants s'oppose à la fusion des listes de Frédéric Marquet et Lara Million pour les élections municipales de 2026. Environ 2000 dysfonctionnements ont été signalés concernant cette fusion. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les électeurs sur les dynamiques politiques en cours à Mulhouse. Lire sur lalsace.fr

19/03/26 - 13:01 - Les habitants de Mulhouse s'expriment sur les municipales À Mulhouse, les habitants du quartier cosmopolite du Nouveau Bassin expriment leurs préoccupations concernant les élections municipales de 2026. Entre le calme et les incivilités, ils souhaitent une amélioration de la sécurité et une meilleure prise en compte de leurs besoins par les élus. Certains, comme Azzedine, affirment l'importance du vote pour apporter des changements positifs. Lire sur lalsace.fr

19/03/26 - 11:16 - Les candidats débattent sur la sécurité À Mulhouse, les cinq candidats restant pour les élections municipales de 2026 ont débattu sur des sujets clés tels que le logement insalubre et la sécurité. La fusion de listes entre certains candidats a marqué une étape importante dans la préparation du second tour, prévu pour le 22 mars. L'ambiance du débat était cordiale, avec des échanges constructifs sur les enjeux locaux. Lire sur lalsace.fr