Résultat de l'élection municipale 2026 Mulhouse : Alliance entre Renaissance et divers centre

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mulhouse oppose Christelle Ritz, Michèle Lutz, Annouar Sassi, Frédéric Marquet et Loïc Minery. Suivez le 2e tour en direct.

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13:01 - Les habitants de Mulhouse s'expriment sur les municipales À Mulhouse, les habitants du quartier cosmopolite du Nouveau Bassin expriment leurs préoccupations concernant les élections municipales de 2026. Entre le calme et les incivilités, ils souhaitent une amélioration de la sécurité et une meilleure prise en compte de leurs besoins par les élus. Certains, comme Azzedine, affirment l'importance du vote pour apporter des changements positifs. Lire sur lalsace.fr

11:16 - Les candidats débattent sur la sécurité À Mulhouse, les cinq candidats restant pour les élections municipales de 2026 ont débattu sur des sujets clés tels que le logement insalubre et la sécurité. La fusion de listes entre certains candidats a marqué une étape importante dans la préparation du second tour, prévu pour le 22 mars. L'ambiance du débat était cordiale, avec des échanges constructifs sur les enjeux locaux. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 15:41 - Les Mulhousiens s'interrogent sur les municipales 2026 À Mulhouse, les élections municipales de 2026 suscitent débats et attentes, notamment dans le quartier des Coteaux, où six listes se sont qualifiées pour le second tour. Les habitants expriment des sentiments partagés sur la situation locale et l'engagement des jeunes semble crucial. L'abstention a été élevée, atteignant 72% dans le quartier lors du premier tour. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 13:41 - Les candidats débattent pour Mulhouse avant le second tour À Mulhouse, les élections municipales de 2026 voient s'affronter cinq candidats au deuxième tour après un premier tour riche en surprises, avec un total jamais égalé de onze listes. Un débat entre les candidats, organisé par les quotidiens L’Alsace et Les Dernières Nouvelles d’Alsace, abordera des enjeux cruciaux comme la pauvreté et la sécurité. Ce sera une occasion pour les électeurs de comprendre les projets de chaque candidat avant le vote final. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 09:01 - Alliance entre Renaissance et divers centre Les élections municipales de 2026 à Mulhouse se précisent avec cinq listes au second tour. Après une alliance entre Frédéric Marquet (divers centre) et Lara Million (Renaissance), de nouvelles dynamiques émergent pour affronter la maire sortante. La compétition s'annonce très serrée avec plusieurs candidats proches en pourcentage. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 08:51 - Lara Million et Frédéric Marquet unissent leurs forces À Mulhouse, la candidate Lara Million, après un parcours difficile aux élections municipales de 2026, s'allie avec Frédéric Marquet, un candidat indépendant, pour présenter une liste axée sur l'inclusivité et la collaboration. Malgré des résultats décevants pour Million, ce rapprochement vise à transcender les partis et à unir les forces locales. Les deux candidats appellent à un projet collectif pour la ville, mettant de côté les ambitions personnelles. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 07:51 - Une union stratégique voit le jour À Mulhouse, Lara Million, candidate DVC, a pris acte de sa défaite au premier tour des élections municipales 2026, n'obtenant que 13,25 % des voix. En revanche, Frédéric Marquet, candidat indépendant, a été une surprise, se classant troisième avec 14,26 % des suffrages. Ensemble, ils envisagent de former une liste 'sans ego', favorisant la collaboration au-delà des partis. Lire sur dna.fr

18/03/26 - 05:51 - Bruebach et Habsheim élisent de nouveaux maires Lors des élections municipales de 2026, Bruebach a élu Aurélien Mérot, un jeune ingénieur chimiste, comme nouveau maire avec 56 % des voix, succédant à Gilles Schillinger. À Habsheim, Marie-Madeleine Stimpl, première adjointe, prend la tête sans concurrence suite au retrait du maire sortant. Heimsbrunn voit l'élection de Gaétan Alberti, avec 66 % des voix, après une dissension au sein de la mairie. Lire sur lalsace.fr

17/03/26 - 23:01 - Les étudiants de Mulhouse mènent une enquête politique À Mulhouse, des étudiants de l'Université de Haute-Alsace ont mené une enquête sur le rapport à la politique lors des élections municipales de 2026, mais la candidate du RN, Christelle Ritz, a dénoncé la formulation de certaines questions. L'université a exprimé des inquiétudes concernant les tentatives d'intimidation subies par ses étudiants. L'UHA rappelle l'importance de la liberté académique et de la protection des données dans ce cadre. Lire sur dna.fr