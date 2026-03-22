Résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse : les résultats du 2e tour révélés ce dimanche, toute l'actualité

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mulhouse va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Mulhouse est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:51 - Restez informé sur les municipales à Mulhouse À l’occasion des municipales 2026, les citoyens de Mulhouse devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente un temps fort de la vie démocratique de la ville. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? La liste de ceux qui souhaiteraient diriger la commune après les municipales 2026 à Mulhouse est disponible ci-dessous. Il convient de souligner que les 60 bureaux de vote de la ville de Mulhouse fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.

21/03/26 - 15:59 - Élections de 2020 : la victoire de Michèle Lutz à Mulhouse Il peut se révéler éclairant d'observer les résultats du dernier scrutin municipal à Mulhouse. Lors du premier rendez-vous électoral à l'époque, Michèle Lutz (Divers droite) a pris les commandes en rassemblant 33,66% des voix. Juste derrière, Loïc Minery (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 2 733 voix (21,96%). Un delta important. Faute de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec pas moins de 4 listes. Michèle Lutz l'a finalement emporté avec 4 547 voix (38,60%), face à Loïc Minery avec 3 207 électeurs inscrits (27,22%) et Lara Million avec 2 705 voix (22,96%). La supériorité de la liste 'Mulhouse en grand avec michele lutz & jean rottner' n'a fait que croître, aboutissant à une victoire retentissante et indiscutable. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Même si Loïc Minery a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 474 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.

20/03/26 - 09:46 - Un tract pour dénoncer la fusion des listes à Mulhouse À Mulhouse, un tract distribué aux habitants s'oppose à la fusion des listes de Frédéric Marquet et Lara Million pour les élections municipales de 2026. Environ 2000 dysfonctionnements ont été signalés concernant cette fusion. L'objectif de cette campagne est de sensibiliser les électeurs sur les dynamiques politiques en cours à Mulhouse. Lire sur lalsace.fr

19/03/26 - 13:01 - Les habitants de Mulhouse s'expriment sur les municipales À Mulhouse, les habitants du quartier cosmopolite du Nouveau Bassin expriment leurs préoccupations concernant les élections municipales de 2026. Entre le calme et les incivilités, ils souhaitent une amélioration de la sécurité et une meilleure prise en compte de leurs besoins par les élus. Certains, comme Azzedine, affirment l'importance du vote pour apporter des changements positifs. Lire sur lalsace.fr

19/03/26 - 11:16 - Les candidats débattent sur la sécurité À Mulhouse, les cinq candidats restant pour les élections municipales de 2026 ont débattu sur des sujets clés tels que le logement insalubre et la sécurité. La fusion de listes entre certains candidats a marqué une étape importante dans la préparation du second tour, prévu pour le 22 mars. L'ambiance du débat était cordiale, avec des échanges constructifs sur les enjeux locaux. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 15:41 - Les Mulhousiens s'interrogent sur les municipales 2026 À Mulhouse, les élections municipales de 2026 suscitent débats et attentes, notamment dans le quartier des Coteaux, où six listes se sont qualifiées pour le second tour. Les habitants expriment des sentiments partagés sur la situation locale et l'engagement des jeunes semble crucial. L'abstention a été élevée, atteignant 72% dans le quartier lors du premier tour. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 13:41 - Les candidats débattent pour Mulhouse avant le second tour À Mulhouse, les élections municipales de 2026 voient s'affronter cinq candidats au deuxième tour après un premier tour riche en surprises, avec un total jamais égalé de onze listes. Un débat entre les candidats, organisé par les quotidiens L’Alsace et Les Dernières Nouvelles d’Alsace, abordera des enjeux cruciaux comme la pauvreté et la sécurité. Ce sera une occasion pour les électeurs de comprendre les projets de chaque candidat avant le vote final. Lire sur lalsace.fr

18/03/26 - 09:01 - Alliance entre Renaissance et divers centre Les élections municipales de 2026 à Mulhouse se précisent avec cinq listes au second tour. Après une alliance entre Frédéric Marquet (divers centre) et Lara Million (Renaissance), de nouvelles dynamiques émergent pour affronter la maire sortante. La compétition s'annonce très serrée avec plusieurs candidats proches en pourcentage. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 08:51 - Lara Million et Frédéric Marquet unissent leurs forces À Mulhouse, la candidate Lara Million, après un parcours difficile aux élections municipales de 2026, s'allie avec Frédéric Marquet, un candidat indépendant, pour présenter une liste axée sur l'inclusivité et la collaboration. Malgré des résultats décevants pour Million, ce rapprochement vise à transcender les partis et à unir les forces locales. Les deux candidats appellent à un projet collectif pour la ville, mettant de côté les ambitions personnelles. Lire sur lalsace.fr