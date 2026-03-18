Résultat de l'élection municipale 2026 Mulhouse : Les résultats de la municipale à Mulhouse

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mulhouse opposera Michèle Lutz à Loïc Minery. Frédéric Marquet, Annouar Sassi, Christelle Ritz et Lara Million sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

09:01 - Alliance entre Renaissance et divers centre Les élections municipales de 2026 à Mulhouse se précisent avec cinq listes au second tour. Après une alliance entre Frédéric Marquet (divers centre) et Lara Million (Renaissance), de nouvelles dynamiques émergent pour affronter la maire sortante. La compétition s'annonce très serrée avec plusieurs candidats proches en pourcentage. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

08:51 - Lara Million et Frédéric Marquet unissent leurs forces À Mulhouse, la candidate Lara Million, après un parcours difficile aux élections municipales de 2026, s'allie avec Frédéric Marquet, un candidat indépendant, pour présenter une liste axée sur l'inclusivité et la collaboration. Malgré des résultats décevants pour Million, ce rapprochement vise à transcender les partis et à unir les forces locales. Les deux candidats appellent à un projet collectif pour la ville, mettant de côté les ambitions personnelles. Lire sur lalsace.fr

07:51 - Une union stratégique voit le jour À Mulhouse, Lara Million, candidate DVC, a pris acte de sa défaite au premier tour des élections municipales 2026, n'obtenant que 13,25 % des voix. En revanche, Frédéric Marquet, candidat indépendant, a été une surprise, se classant troisième avec 14,26 % des suffrages. Ensemble, ils envisagent de former une liste 'sans ego', favorisant la collaboration au-delà des partis. Lire sur dna.fr

05:51 - Bruebach et Habsheim élisent de nouveaux maires Lors des élections municipales de 2026, Bruebach a élu Aurélien Mérot, un jeune ingénieur chimiste, comme nouveau maire avec 56 % des voix, succédant à Gilles Schillinger. À Habsheim, Marie-Madeleine Stimpl, première adjointe, prend la tête sans concurrence suite au retrait du maire sortant. Heimsbrunn voit l'élection de Gaétan Alberti, avec 66 % des voix, après une dissension au sein de la mairie. Lire sur lalsace.fr

17/03/26 - 23:01 - Les étudiants de Mulhouse mènent une enquête politique À Mulhouse, des étudiants de l'Université de Haute-Alsace ont mené une enquête sur le rapport à la politique lors des élections municipales de 2026, mais la candidate du RN, Christelle Ritz, a dénoncé la formulation de certaines questions. L'université a exprimé des inquiétudes concernant les tentatives d'intimidation subies par ses étudiants. L'UHA rappelle l'importance de la liberté académique et de la protection des données dans ce cadre. Lire sur dna.fr

16/03/26 - 22:59 - Frédéric Marquet intensifie sa campagne à Mulhouse Frédéric Marquet et son équipe se préparent intensément pour le second tour des élections municipales de 2026 à Mulhouse, après avoir terminé en troisième position au premier tour du 15 mars. Ce résultat permet à leur liste de bénéficier d'une meilleure visibilité face à leurs concurrents. Le porte-à-porte et le tractage sont au programme pour maximiser leur impact. Lire sur dna.fr

16/03/26 - 22:57 - Les électeurs veulent changer Mulhouse en 2026 À Mulhouse, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec 11 candidats en lice. Loïc Minery, représentant de l'union de la gauche, constate une baisse de son soutien par rapport à 2020, mais espère attirer les électeurs désirant un changement face à l'ancienne majorité. Les Mulhousiens semblent vouloir explorer des alternatives au leadership actuel. Lire sur dna.fr

16/03/26 - 22:53 - Annouar Sassi prépare les municipales à Mulhouse À Mulhouse, Annouar Sassi, conseiller municipal d'opposition, se prépare activement pour les élections municipales de 2026 après avoir obtenu 14,16 % des voix lors du premier tour. Son succès est le résultat d'un travail acharné dans les quartiers locaux. Sassi souhaite utiliser cette dynamique pour renforcer sa candidature. Lire sur lalsace.fr

16/03/26 - 22:47 - Mulhouse : les listes intensifient la campagne pour les municipales 2026 Frédéric Marquet et son équipe préparent le second tour des élections municipales à Mulhouse après avoir obtenu une troisième place au premier tour. Leur stratégie consiste à intensifier les actions de tractage et de porte-à-porte pour gagner en visibilité. Ce positionnement est jugé important dans le cadre de cette élection cruciale. Lire sur lalsace.fr