Résultat de l'élection municipale 2026 à Mulhouse : Michèle Lutz face à Loïc Minery, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Mulhouse opposera Michèle Lutz à Loïc Minery. Frédéric Marquet, Annouar Sassi, Christelle Ritz et Lara Million sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

16/03/26 - 22:59 - Frédéric Marquet intensifie sa campagne à Mulhouse Frédéric Marquet et son équipe se préparent intensément pour le second tour des élections municipales de 2026 à Mulhouse, après avoir terminé en troisième position au premier tour du 15 mars. Ce résultat permet à leur liste de bénéficier d'une meilleure visibilité face à leurs concurrents. Le porte-à-porte et le tractage sont au programme pour maximiser leur impact. Lire sur dna.fr

16/03/26 - 22:57 - Les électeurs veulent changer Mulhouse en 2026 À Mulhouse, les élections municipales de 2026 s'annoncent compétitives avec 11 candidats en lice. Loïc Minery, représentant de l'union de la gauche, constate une baisse de son soutien par rapport à 2020, mais espère attirer les électeurs désirant un changement face à l'ancienne majorité. Les Mulhousiens semblent vouloir explorer des alternatives au leadership actuel. Lire sur dna.fr

16/03/26 - 22:53 - Annouar Sassi prépare les municipales à Mulhouse À Mulhouse, Annouar Sassi, conseiller municipal d'opposition, se prépare activement pour les élections municipales de 2026 après avoir obtenu 14,16 % des voix lors du premier tour. Son succès est le résultat d'un travail acharné dans les quartiers locaux. Sassi souhaite utiliser cette dynamique pour renforcer sa candidature. Lire sur lalsace.fr

16/03/26 - 22:47 - Mulhouse : les listes intensifient la campagne pour les municipales 2026 Frédéric Marquet et son équipe préparent le second tour des élections municipales à Mulhouse après avoir obtenu une troisième place au premier tour. Leur stratégie consiste à intensifier les actions de tractage et de porte-à-porte pour gagner en visibilité. Ce positionnement est jugé important dans le cadre de cette élection cruciale. Lire sur lalsace.fr

16/03/26 - 22:46 - Mulhouse connaît des fractures lors des élections municipales Les élections municipales de 2026 à Mulhouse mettent en lumière une fragmentation notable avec six candidats toujours en lice après le premier tour, mais chacun n'atteignant pas des scores significatifs. Moins de la moitié des habitants sont inscrits sur les listes électorales, illustrant un défi considérable lié au vote des jeunes et des étrangers. Ce contexte souligne des fractures dans la population, rendant les résultats difficiles à interpréter. Lire sur lalsace.fr

16/03/26 - 22:41 - Les candidats se préparent à Mulhouse pour 2026 Les élections municipales de 2026 à Mulhouse se dessinent avec une compétition intense, marquée par la candidature de Loïc Minery de l'union de la gauche. Ce dernier, qui a obtenu 15,94 % des voix lors du premier tour, souligne un désir de changement parmi les électeurs, désireux de se détourner de l'ancienne maire Michèle Lutz. Avec 11 candidats en lice, la dispersion des votes est un enjeu majeur pour ces municipales. Lire sur lalsace.fr

16/03/26 - 07:26 - Mulhouse se prépare pour un second tour serré À Mulhouse, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu une participation de 42,78 %, avec Michèle Lutz en tête avec 17,60 % des voix. Cette configuration inédite témoigne d'une ville fracturée et d'une démocratie vivante. Les candidats se préparent à une bataille serrée au second tour. Lire sur dna.fr

16/03/26 - 06:21 - Cinq candidats échouent à Mulhouse lors des municipales À Mulhouse, lors des élections municipales de 2026, cinq candidats n'ont pas réussi à franchir le seuil des 5 % des voix au premier tour. Ce résultat souligne la difficulté pour ces candidats à mobiliser un soutien significatif. L'élection s'annonce compétitive au second tour avec des enjeux clés pour la ville. Lire sur lalsace.fr

16/03/26 - 06:21 - Cinq candidats échouent à Mulhouse pour les municipales À Mulhouse, lors des élections municipales de 2026, cinq candidats ont été éliminés au premier tour, ne parvenant pas à obtenir 5 % des voix nécessaires. Ce résultat souligne la fragmentation de l'électorat et la difficulté pour certains de se faire entendre. Les enjeux politiques se dessinent déjà pour le second tour. Lire sur dna.fr