Résultat de l'élection municipale 2026 à Brest : suivez le résultat final dans la ville, toute la liste des élus

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Brest sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Brest et la liste complète des élus.

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20:59 - Les résultats complets à Brest dévoilés par le ministère Les résultats complets de l'élection municipale à Brest ont été dévoilés par le ministère. Stéphane Roudaut (LDVD) arrive en tête avec 57,38% des voix, devant François Cuillandre (38,30%) et Yves Pages (4,31%).

18:35 - Brest : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La participation atteignait 36,94 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score en demi-teinte), nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 71,67 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 53,28 % des électeurs (soit environ 45 065 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,12 %, bien au-delà des 48,23 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation.

17:28 - Le taux de participation à 17h dans le Finistère dévoilé A 17h, dans le département du Finistère, le taux de participation s'élève à 62,39%. Un chiffre à comparer aux 67,69% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 38,66% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,73%.

17:04 - La participation est en hausse pour le second tour Le second tour des élections municipales à Brest se déroule le 22 mars 2026, avec un taux de participation de 26,50 % à midi, en hausse par rapport au premier tour. Ce chiffre dépasse la moyenne du Finistère et nationale, montrant un intérêt croissant des électeurs. Trois listes sont en lice, dont celle de François Cuillandre pour la gauche. Lire sur ouest-france.fr

13:58 - Hausse de participation dans le Finistère par rapport à 2020 Les résultats du 2e tour des élections municipales à Brest ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Finistère s'élève à 22,91%. Un chiffre inférieur aux 26,72% constatés en 2024 aux législatives mais bien plus important que les 15,58% des municipales 2020, organisées en plein Covid (18,05% en 2014).

10:14 - 86 771 électeurs sont appelés à élire 55 conseillers municipaux Le second tour des élections municipales de 2026 à Brest se déroule ce dimanche avec trois listes en compétition : 'Une nouvelle histoire pour Brest', 'La gauche unie pour Brest' et 'La force du changement'. 86 771 électeurs sont appelés à élire 55 conseillers municipaux et 33 conseillers communautaires. Le premier tour a vu quatre listes se qualifier, avec une fusion "technique" entre deux d'entre elles. Lire sur actu.fr

09:44 - Des initiatives locales évoquée à Brest pour les municipales 2026 À Brest, les élections municipales de 2026 suscitent un intérêt croissant. Des initiatives locales, comme la laiterie urbaine responsable, illustrent la volonté affichée de donner une nouvelle dynamique pour les quartiers. Les habitants sont invités à s'impliquer dans des projets qui reflètent leurs valeurs communautaires et sociales. Lire sur actu.fr

07:57 - Les municipales à Brest, c'est aujourd'hui Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du covid. Il avait été repoussé au mois de juin. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Brest. Il est important de souligner que les 105 bureaux de vote de l'agglomération de Brest ferment leurs portes à 19 heures. La parution des résultats à Brest débutera ici même à partir de 20h.

21/03/26 - 16:58 - Une triangulaire pour déterminer le nouveau maire de Brest Le paysage électoral brestois est désormais figé pour le second tour de ce dimanche 22 mars 2026. À l’issue du premier tour, trois listes se maintiennent pour solliciter les suffrages des électeurs. Stéphane Roudaut est le candidat divers droite avec la liste « Une nouvelle histoire pour Brest ». Face à lui, François Cuillandre, maire sortant, conduit la liste « La gauche unie pour Brest », fusionnée avec celle de Cécile Beaudouin. Enfin, Yves Pagès complète cette triangulaire avec la liste du Rassemblement National « La Force du Changement ! ».