Résultat de l'élection municipale 2026 Brest : Des colistiers de François Cuillandre claquent la porte après son alliance avec Cécile Beaudouin

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brest opposera Stéphane Roudaut à François Cuillandre. Cécile Beaudouin et Yves Pages sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

11:57 - François Cuillandre garde son programme inchangé malgré l'accord avec LFI À Brest, l'accord entre François Cuillandre (PS) et Cécile Beaudouin (LFI) en vue des municipales de 2026 suscite de vives réactions. Bien que le but affiché soit de barrer la route à la droite, cet accord ne modifiera pas le programme politique de Cuillandre, qui conserve la majorité absolue sans LFI. Le projet de police municipale et le stade Arkéa Park demeurent donc sur la table des discussions. Lire sur francebleu.fr

04:08 - Franck Besombes souhaite reconstruire la droite à Brest À Brest, Franck Besombes, candidat de la droite, critique les résultats décevants de son équipe aux élections municipales de 2026, n'obtenant que 3,11 % des voix. Il souligne la nécessité de reconstruire la droite brestoise, évoquant un manque de travail passé. Besombes appelle à soutenir Stéphane Roudaut au second tour contre l'alliance socialistes–insoumis. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 15:50 - Une candidate Place publique se retire, refusant l'alliance entre François Cuillandre et Cécile Beaudouin À Brest, Alexandra Miossec, candidate de Place publique, se retire de la liste de François Cuillandre après la fusion avec celle de Cécile Beaudouin. Sa décision intervient alors qu'elle avait intégré la première liste en janvier, mais estime que cette alliance affaiblit la cohérence de la gauche face à l'extrême droite. Place publique souligne son engagement dans la campagne pour remporter la ville. Lire sur letelegramme.fr

17/03/26 - 15:46 - Des élus du conseil départemental du Finistère dénoncent la fusion des listes de gauche à Brest À Brest, Maël de Calan et président du conseil départemental du Finistère critique l'alliance entre le maire socialiste François Cuillandre et Cécile Beaudouin de La France insoumise. Avec des élus du département, ils appellent à soutenir Stéphane Roudaut pour empêcher cette coalition qu'ils qualifient de "de la honte". Ce contexte électoral annonce des tensions pour les municipales de 2026. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 15:31 - Des colistiers de François Cuillandre claquent la porte après son alliance avec Cécile Beaudouin À Brest, la fusion entre la liste de François Cuillandre et les Insoumis de Cécile Beaudouin est annoncée pour le second tour des élections municipales de mars 2026. Toutefois, le PRG-le Centre gauche refuse de participer à cette union, illustrant des divergences politiques profondes. Deux de ses membres, Fortuné Pellicano et Hubert Bruzac, ont choisi de quitter cette liste. Lire sur letelegramme.fr

16/03/26 - 21:09 - Brest : la population attend le second tour des élections municipales de mars 2026 Les élections municipales de 2026 à Brest se tiendront le 15 mars. Ces élections s'inscrivent dans un contexte de renouvellement des conseils municipaux à travers la France, avec des enjeux locaux importants pour les citoyens brestois. Les résultats seront cruciaux pour l'avenir politique de la ville. Lire sur brest-infos.fr

16/03/26 - 21:06 - Brest : une gauche unie pour les élections municipales de 2026 À Brest, François Cuillandre, maire socialiste sortant, et Cécile Beaudouin de LFI ont annoncé une alliance pour le second tour des élections municipales de 2026. Cette "fusion technique" permettra à LFI d'obtenir 12 places sur la liste majoritaire tout en gardant son autonomie. Les électeurs devront choisir entre trois listes lors de ce scrutin décisif. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:05 - Municipales à Brest : Alliance de la gauche pour le second tour Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Brest, Stéphane Roudaut est arrivé en tête avec 30,24% des voix, marquant une rupture avec le maire sortant François Cuillandre, qui a obtenu 23,80%. La gauche radicale, représentée par Cécile Beaudouin (15,39%), entre au conseil municipal. Cuillandre doit désormais envisager une alliance avec LFI pour espérer conserver son poste. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 21:01 - François Cuillandre et LFI s'allient à Brest À Brest, le maire sortant François Cuillandre a annoncé une alliance avec la France insoumise pour le second tour des élections municipales de 2026, espérant ainsi regrouper leurs voix contre le candidat de droite, Stéphane Roudaut. Cette fusion technique permet à LFI d'occuper 12 places sur la liste. Le rapprochement suscite des mécontentements parmi les partisans de la gauche modérée et complique la compétition pour Roudaut. Lire sur francebleu.fr