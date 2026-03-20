Résultat de l'élection municipale 2026 Brest : Selon Stéphane Roudaut, l'alliance entre François Cuillandre et LFI est une "honte"

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brest oppose Stéphane Roudaut à François Cuillandre. Cécile Beaudouin et Yves Pages sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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07:01 - Selon Stéphane Roudaut, l'alliance entre François Cuillandre et LFI est une "honte" À Brest, Stéphane Roudaut dénonce les reniements du maire sortant, François Cuillandre, à l'approche des élections municipales de 2026. Il critique l'accord entre la liste du maire et les Insoumis, le qualifiant d'alliance de la honte, et pointe une forme d'usure due à la longévité de François Cuillandre au pouvoir. Stéphane Roudaut appelle à un changement de gouvernance pour restaurer la confiance en promettant une méthode de travail collaborative. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 20:12 - Yves Pagès critique le refus de fusion de la droite Yves Pagès, candidat RN à la mairie de Brest pour les municipales 2026, déplore le refus de coopération de la droite, notamment de Stéphane Roudaut. Il estime que son offre d'accord aurait pu faciliter une victoire sans difficulté. Il pense que sa campagne a été altérée par des polémiques et appelle à une égalité de traitement entre les listes. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 19:01 - Le président de l'UBO critique l'accord PS-LFI À Brest, le président de l'UBO, Pascal Olivard, a critiqué l'accord PS-LFI pour le second tour des municipales, suscitant une levée de boucliers parmi les membres de la communauté universitaire. Une pétition a été lancée contre sa prise de parole, jugée comme un dépassement de ses prérogatives. Le président défend sa position en arguant de la nécessité de respecter les valeurs universitaires et de s'opposer à certaines influences politiques. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 16:17 - Roudaut rassemble un millier de personnes À Brest, le meeting de Stéphane Roudaut a rassemblé un millier de personnes avant le second tour des élections municipales de 2026. Soutenu par plusieurs élus, il a mis en avant l'importance de l'éthique en politique, notamment par l'intervention de Thierry Fayret. Le second tour est perçu comme un référendum pour le renouveau à Brest. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 15:19 - L'ancien maire, Pierre Maille, appelle à voter pour l'union de la gauche À Brest, l'ancien maire Pierre Maille exhorte les électeurs à choisir l'équipe municipale d'union de la gauche lors du second tour des élections municipales de 2026. Il rappelle les succès des précédentes équipes en faveur des politiques sociales, éducatives et économiques. Ce soutien vise à maintenir la ville dans un cap progressiste et innovant. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 14:18 - Voter à gauche, pour éviter une bascule vers la droite À Brest, les élections municipales de 2026 sont marquées par une nécessité d'union de la gauche pour éviter une bascule à droite. Le premier tour a révélé des enjeux cruciaux pour les plus fragiles, avec une montée de l'extrême droite. L'Après-29 appelle à un vote massif pour la liste d'union sous la conduite de François Cuillandre. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 13:20 - Le collectif féministe "Nous Toutes" appelle à contrer l'arrivée de la droite à la mairie de Brest À Brest, le collectif féministe Nous Toutes appelle à voter pour La Gauche unie pour Brest afin de contrer les avancées des droites au second tour des élections municipales. Ils soulignent l'importance de ne pas laisser des politiques contraires à leurs valeurs s'installer. Cette mobilisation vise à rassembler les voix contre Stéphane Roudaut et ses alliés. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 13:10 - La droite et l'extrême droite fustigent l'alliance Cuillandre-LFI Lors d'un débat à Brest pour le second tour des municipales de 2026, Stéphane Roudaut, candidat de la droite, a critiqué l'accord de fusion entre le PS et LFI, évoquant 'confusion' et 'tambouille'. Le maire sortant, François Cuillandre, a défendu cet accord tandis que l'autre candidat, Yves Pagès du RN, a également exprimé son opposition. Roudaut a affirmé que LFI n'est pas un parti républicain, refaisant surface la polémique autour de cette alliance stratégique. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

19/03/26 - 12:47 - "Le mandat de trop" : un collectif se mobilise face à la possibilité d'une 5e mandature de François Cuillandre À Brest, le collectif "le mandat de trop" critique la candidature de François Cuillandre pour un 5e mandat, soulignant que son score au premier tour (23,8 %) est en baisse par rapport à 2020. Ce rassemblement promeut le renouvellement politique et appelle à mobiliser les électeurs contre ce qui est perçu comme un excès de mandats. Ils encouragent également la signature d'une pétition pour limiter les mandats successifs. Lire sur ouest-france.fr