Résultat de l'élection municipale 2026 à Brest : Stéphane Roudaut élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Brest ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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09:01 - La gauche perd Brest à la surprise générale La victoire de Stéphane Roudaut aux élections municipales à Brest, le 22 mars 2026, a surpris de nombreux observateurs. Sa liste de divers droite a infligé une défaite majeure à l'ancien maire François Cuillandre, en place depuis 2001. La tentative de fusion avec les Insoumis n'a pas réussi à mobiliser les électeurs de gauche. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 21:52 - Stéphane Roudaut élu à Brest Selon Le Télégramme, à Brest, Stéphane Roudaut est élu avec 57,38% des voix devant François Cuillandre, 38,30 %, et Yves Pagès, 4,31 %.

22/03/26 - 20:59 - Les résultats complets à Brest dévoilés par le ministère Les résultats complets de l'élection municipale à Brest ont été dévoilés par le ministère. Stéphane Roudaut (LDVD) arrive en tête avec 57,38% des voix, devant François Cuillandre (38,30%) et Yves Pages (4,31%).

22/03/26 - 18:35 - Brest : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention La participation atteignait 36,94 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score en demi-teinte), nombre d'électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 71,67 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté mobilisé 53,28 % des électeurs (soit environ 45 065 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 68,12 %, bien au-delà des 48,23 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation.

22/03/26 - 17:28 - Le taux de participation à 17h dans le Finistère dévoilé A 17h, dans le département du Finistère, le taux de participation s'élève à 62,39%. Un chiffre à comparer aux 67,69% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 38,66% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,73%.

22/03/26 - 17:04 - La participation est en hausse pour le second tour Le second tour des élections municipales à Brest se déroule le 22 mars 2026, avec un taux de participation de 26,50 % à midi, en hausse par rapport au premier tour. Ce chiffre dépasse la moyenne du Finistère et nationale, montrant un intérêt croissant des électeurs. Trois listes sont en lice, dont celle de François Cuillandre pour la gauche. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 13:58 - Hausse de participation dans le Finistère par rapport à 2020 Les résultats du 2e tour des élections municipales à Brest ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Finistère s'élève à 22,91%. Un chiffre inférieur aux 26,72% constatés en 2024 aux législatives mais bien plus important que les 15,58% des municipales 2020, organisées en plein Covid (18,05% en 2014).

22/03/26 - 10:14 - 86 771 électeurs sont appelés à élire 55 conseillers municipaux Le second tour des élections municipales de 2026 à Brest se déroule ce dimanche avec trois listes en compétition : 'Une nouvelle histoire pour Brest', 'La gauche unie pour Brest' et 'La force du changement'. 86 771 électeurs sont appelés à élire 55 conseillers municipaux et 33 conseillers communautaires. Le premier tour a vu quatre listes se qualifier, avec une fusion "technique" entre deux d'entre elles. Lire sur actu.fr

22/03/26 - 09:44 - Des initiatives locales évoquée à Brest pour les municipales 2026 À Brest, les élections municipales de 2026 suscitent un intérêt croissant. Des initiatives locales, comme la laiterie urbaine responsable, illustrent la volonté affichée de donner une nouvelle dynamique pour les quartiers. Les habitants sont invités à s'impliquer dans des projets qui reflètent leurs valeurs communautaires et sociales. Lire sur actu.fr