Résultat de l'élection municipale 2026 à Brest : suivez tous les résultats en temps réel

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Brest va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Brest est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:57 - Les municipales à Brest, c'est aujourd'hui Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche en France. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. En 2020, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du covid. Il avait été repoussé au mois de juin. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Brest. Il est important de souligner que les 105 bureaux de vote de l'agglomération de Brest ferment leurs portes à 19 heures. La parution des résultats à Brest débutera ici même à partir de 20h.

21/03/26 - 16:58 - Une triangulaire pour déterminer le nouveau maire de Brest Le paysage électoral brestois est désormais figé pour le second tour de ce dimanche 22 mars 2026. À l’issue du premier tour, trois listes se maintiennent pour solliciter les suffrages des électeurs. Stéphane Roudaut est le candidat divers droite avec la liste « Une nouvelle histoire pour Brest ». Face à lui, François Cuillandre, maire sortant, conduit la liste « La gauche unie pour Brest », fusionnée avec celle de Cécile Beaudouin. Enfin, Yves Pagès complète cette triangulaire avec la liste du Rassemblement National « La Force du Changement ! ».

20/03/26 - 19:24 - Des colistiers de Stéphane Roudaut rejettent l'étiquette de droite dure À Brest, des colistiers de Stéphane Roudaut critiquent les accusations les qualifiant de droite dure, se défendant comme un rassemblement pluraliste et progressiste pour les Municipales 2026. Ils dénoncent une stratégie de division par la France insoumise visant à discréditer leur liste. Ils plaident pour une nouvelle gouvernance démocratique dans la ville. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 07:01 - Selon Stéphane Roudaut, l'alliance entre François Cuillandre et LFI est une "honte" À Brest, Stéphane Roudaut dénonce les reniements du maire sortant, François Cuillandre, à l'approche des élections municipales de 2026. Il critique l'accord entre la liste du maire et les Insoumis, le qualifiant d'alliance de la honte, et pointe une forme d'usure due à la longévité de François Cuillandre au pouvoir. Stéphane Roudaut appelle à un changement de gouvernance pour restaurer la confiance en promettant une méthode de travail collaborative. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 20:12 - Yves Pagès critique le refus de fusion de la droite Yves Pagès, candidat RN à la mairie de Brest pour les municipales 2026, déplore le refus de coopération de la droite, notamment de Stéphane Roudaut. Il estime que son offre d'accord aurait pu faciliter une victoire sans difficulté. Il pense que sa campagne a été altérée par des polémiques et appelle à une égalité de traitement entre les listes. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 19:01 - Le président de l'UBO critique l'accord PS-LFI À Brest, le président de l'UBO, Pascal Olivard, a critiqué l'accord PS-LFI pour le second tour des municipales, suscitant une levée de boucliers parmi les membres de la communauté universitaire. Une pétition a été lancée contre sa prise de parole, jugée comme un dépassement de ses prérogatives. Le président défend sa position en arguant de la nécessité de respecter les valeurs universitaires et de s'opposer à certaines influences politiques. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 16:17 - Roudaut rassemble un millier de personnes À Brest, le meeting de Stéphane Roudaut a rassemblé un millier de personnes avant le second tour des élections municipales de 2026. Soutenu par plusieurs élus, il a mis en avant l'importance de l'éthique en politique, notamment par l'intervention de Thierry Fayret. Le second tour est perçu comme un référendum pour le renouveau à Brest. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 15:19 - L'ancien maire, Pierre Maille, appelle à voter pour l'union de la gauche À Brest, l'ancien maire Pierre Maille exhorte les électeurs à choisir l'équipe municipale d'union de la gauche lors du second tour des élections municipales de 2026. Il rappelle les succès des précédentes équipes en faveur des politiques sociales, éducatives et économiques. Ce soutien vise à maintenir la ville dans un cap progressiste et innovant. Lire sur letelegramme.fr

19/03/26 - 14:18 - Voter à gauche, pour éviter une bascule vers la droite À Brest, les élections municipales de 2026 sont marquées par une nécessité d'union de la gauche pour éviter une bascule à droite. Le premier tour a révélé des enjeux cruciaux pour les plus fragiles, avec une montée de l'extrême droite. L'Après-29 appelle à un vote massif pour la liste d'union sous la conduite de François Cuillandre. Lire sur letelegramme.fr