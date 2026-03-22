Résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy : les résultats dévoilés, suivez notre direct

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Nancy sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Nancy et la liste complète des élus.

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19:00 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Nancy Le contexte politique de Nancy a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de gauche social-démocrate. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,92%). Les élections des députés à Nancy quelques semaines plus tard avaient ensuite offert une pole position à la nuance 'Union de la gauche' (45,43%), devant la nuance Ensemble ! (28,19%) sur les 2 circonscriptions rattachées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, l'Union de la gauche culminant à 64,72% des votes sur place.

17:28 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes pour ce 2e tour des élections municipales. Dans le département de la Meurthe-et-Moselle, qui intéresse Nancy, elle s'élève à 50,37%. Un chiffre à comparer aux 53,67% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 39,03% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,9%.

14:16 - Le taux de participation aux municipales à midi dans la Meurthe-et-Moselle dévoilé Les résultats du 2e tour des élections municipales à Nancy ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de la Meurthe-et-Moselle s'élève à 22,43% selon les chiffes du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 25,78% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 14,01% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,47% en 2014).

11:06 - La voiture de contrôle le stationnement a animé les municipales à Nancy À Nancy, un véhicule équipé de lecture automatisée des plaques d’immatriculation et qui contrôle le stationnement a souvent été en débat lors de la campagne des municipales. Les mesures de verbalisation ont pu faire polémique, alors que la mairie a informé les conducteurs sur la procédure à suivre en cas d’amende. Lire sur actu.fr

07:53 - Municipales à Nancy : les horaires des 58 bureaux de vote Les 58 bureaux de vote de la ville de Nancy ferment leurs portes à 20 h en prévision du dépouillement. Les élections municipales offrent la possibilité aux 54 924 votants de Nancy de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur commune. Quel candidat succédera à Mathieu Klein (Divers gauche), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Nancy. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.

21/03/26 - 15:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Nancy Il peut être intéressant d'étudier les scores des dernières élections municipales à Nancy. Au soir du premier tour à l'époque, Mathieu Klein (Divers gauche) a pris la première place en obtenant 6 930 soutiens (37,88%). Deuxième, Laurent Hénart (Divers centre) a obtenu 6 348 bulletins valides (34,70%). Laurent Watrin (Europe Ecologie-Les Verts) suivait, glanant 1 873 électeurs (10,24%). Avec un écart aussi maigre, l'issue du deuxième tour se montrait nébuleuse. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Mathieu Klein l'a finalement emporté avec 54,53% des votes, face à Laurent Hénart s'adjugeant 9 533 votants (45,46%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir une victoire très nette avec un fort écart. Mathieu Klein a pu profiter du report de voix des électeurs de Laurent Watrin, récupérant 4 505 voix supplémentaires entre les deux tours.

20/03/26 - 14:57 - Laurent Watrin votera pour Klein mais ne donne pas de consignes de vote À Nancy, le second tour des élections municipales se déroulera le 22 mars 2026, avec une triangulaire entre le maire sortant Mathieu Klein et ses deux concurrents. Laurent Watrin, candidat battu, annonce qu'il votera pour Klein mais refuse de donner des consignes de vote. Il appelle à une plus grande participation citoyenne et prévoit de créer une coopérative citoyenne pour rassembler les habitants. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 12:34 - Laurent Hénart soutenu par le candidat sortant Emmanuel Lacresse Lors des élections municipales de 2026 à Nancy, Emmanuel Lacresse a obtenu 7,23 % des voix et ne se qualifie pas pour le second tour. Il appelle cependant ses électeurs à soutenir Laurent Hénart afin de contrer le maire sortant Mathieu Klein et l'influence de La France insoumise. Cette démarche vise à promouvoir une alternance à la tête de la mairie. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 09:56 - Echange tendu entre Laurent Hénart et Sarah Farghaly (LFI) À Nancy, Sarah Farghaly, candidate de La France Insoumise, a vivement réagi aux inquiétudes de Laurent Hénart concernant une éventuelle entrée de son parti au conseil municipal. Elle a dénoncé les comparaisons avec le Front National, affirmant que ses valeurs défendaient la République et le vivre ensemble. L’échange a révélé des tensions sur le climat de campagne, marqué par des menaces et intimidations. Lire sur actu.fr