Résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy : suivez la journée électorale en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nancy va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Nancy est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

En direct

07:53 - Municipales à Nancy : les horaires des 58 bureaux de vote Les 58 bureaux de vote de la ville de Nancy ferment leurs portes à 20 h en prévision du dépouillement. Les élections municipales offrent la possibilité aux 54 924 votants de Nancy de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur commune. Quel candidat succédera à Mathieu Klein (Divers gauche), qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Son bilan permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Retrouvez ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Nancy. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.

21/03/26 - 15:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Nancy Il peut être intéressant d'étudier les scores des dernières élections municipales à Nancy. Au soir du premier tour à l'époque, Mathieu Klein (Divers gauche) a pris la première place en obtenant 6 930 soutiens (37,88%). Deuxième, Laurent Hénart (Divers centre) a obtenu 6 348 bulletins valides (34,70%). Laurent Watrin (Europe Ecologie-Les Verts) suivait, glanant 1 873 électeurs (10,24%). Avec un écart aussi maigre, l'issue du deuxième tour se montrait nébuleuse. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Mathieu Klein l'a finalement emporté avec 54,53% des votes, face à Laurent Hénart s'adjugeant 9 533 votants (45,46%). La dynamique s'est toutefois décantée pour offrir une victoire très nette avec un fort écart. Mathieu Klein a pu profiter du report de voix des électeurs de Laurent Watrin, récupérant 4 505 voix supplémentaires entre les deux tours.

20/03/26 - 14:57 - Laurent Watrin votera pour Klein mais ne donne pas de consignes de vote À Nancy, le second tour des élections municipales se déroulera le 22 mars 2026, avec une triangulaire entre le maire sortant Mathieu Klein et ses deux concurrents. Laurent Watrin, candidat battu, annonce qu'il votera pour Klein mais refuse de donner des consignes de vote. Il appelle à une plus grande participation citoyenne et prévoit de créer une coopérative citoyenne pour rassembler les habitants. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 12:34 - Laurent Hénart soutenu par le candidat sortant Emmanuel Lacresse Lors des élections municipales de 2026 à Nancy, Emmanuel Lacresse a obtenu 7,23 % des voix et ne se qualifie pas pour le second tour. Il appelle cependant ses électeurs à soutenir Laurent Hénart afin de contrer le maire sortant Mathieu Klein et l'influence de La France insoumise. Cette démarche vise à promouvoir une alternance à la tête de la mairie. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 09:56 - Echange tendu entre Laurent Hénart et Sarah Farghaly (LFI) À Nancy, Sarah Farghaly, candidate de La France Insoumise, a vivement réagi aux inquiétudes de Laurent Hénart concernant une éventuelle entrée de son parti au conseil municipal. Elle a dénoncé les comparaisons avec le Front National, affirmant que ses valeurs défendaient la République et le vivre ensemble. L’échange a révélé des tensions sur le climat de campagne, marqué par des menaces et intimidations. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 14:11 - Les candidats s'affrontent pour Nancy en 2026 À Nancy, le second tour des élections municipales de 2026 se profile avec une triangulaire. Le maire sortant socialiste, Mathieu Klein, a obtenu 43,11% des voix, tandis que son concurrent centriste, Laurent Hénart, est à dix points derrière. Sarah Farghaly de LFI ferme la marche avec 11,83% des suffrages. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 10:26 - Les finalistes débattent pour Nancy lors des municipales Lors d'un débat organisé par L'Est Républicain pour le second tour des élections municipales de Nancy, Mathieu Klein, Sarah Farghaly et Laurent Hénart ont exposé leurs programmes devant plus de 300 personnes. Chacun des candidats, représentant « Nancy grandit », « Nancy insoumise » et « Nancy avec vous », a défendu sa vision de l'avenir de la ville. Cet événement a été une occasion cruciale pour les électeurs de mieux comprendre les propositions des finalistes. Lire sur estrepublicain.fr

18/03/26 - 16:51 - Laurent Hénart se maintient sans union avec Lacresse Les élections municipales 2026 à Nancy se poursuivent avec un second tour prévu le 22 mars. Trois candidats se sont qualifiés : le maire sortant Mathieu Klein (PS), son prédécesseur Laurent Hénart, et Sarah Farghaly (LFI), sans alliance entre le PS et LFI. Laurent Hénart maintient sa liste sans alliance avec Emmanuel Lacresse. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 14:51 - Les électeurs de Nancy sont sollicités par les candidats À Nancy, à l'approche du second tour des élections municipales 2026, les militants des trois candidats, Mathieu Klein, Laurent Hénart et Sarah Farghaly, intensifient leurs efforts pour mobiliser les électeurs, notamment les 27 000 abstentionnistes du premier tour. Des opérations de tractage, des réunions publiques et du porte à porte sont organisés pour convaincre les indécis. Avec une participation déjà faible, les candidats cherchent à réduire l'abstention pour espérer des résultats positifs. Lire sur francebleu.fr