Résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy : Mathieu Klein élu, les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Nancy ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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11:41 - À quoi va ressembler le nouveau conseil municipal ? Les élections municipales de 2026 à Nancy ont vu le maire sortant, Mathieu Klein (PS), remporter 42 sièges au conseil municipal, suivi de Laurent Hénart (Parti radical) avec 11 sièges et Sarah Farghaly (LFI) avec 2 sièges. Cette configuration a été établie selon la règle de répartition des sièges entre les listes. La France Insoumise fait son entrée au conseil avec ses deux élus mais ne pourra pas former de groupe. Lire sur actu.fr

02:57 - Mathieu Klein remporte les élections à Nancy Lors des élections municipales de 2026 à Nancy, Mathieu Klein a été réélu maire, obtenant 49,68 % des voix. Cette réélection s'inscrit dans un contexte où la ville continue de faire face à divers défis locaux, notamment en matière de développement urbain et de services publics. L'élection marque un tournant significatif pour la municipalité et son avenir. Lire sur estrepublicain.fr

22/03/26 - 23:14 - Mathieu Klein (PS) l'emporte à Nancy À Nancy, la liste de Mathieu Klein (PS) l'emporte avec 49,68 % des voix, devant Laurent Hénart (parti radical) qui a obtenu 39,74 % des suffrages exprimés.

22/03/26 - 22:19 - Les résultats complets Les résultats complets à Nancy pour ce deuxième tour des Municipales avec Mathieu Klein (LUG) élu 49,68%, Laurent Henart 39,74%, Sarah Farghaly 10,58%

22/03/26 - 21:59 - Des résultats partiels à Nancy dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a donné des résultats partiels de l'élection municipale à Nancy : Mathieu Klein (LUG) obtiendrait 49,60% des voix, devant Laurent Henart (39,95%) et Sarah Farghaly (10,45%).

22/03/26 - 19:00 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Nancy Le contexte politique de Nancy a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une terre de gauche social-démocrate. Pour le tour unique des européennes 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement portés sur la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (19,92%). Les élections des députés à Nancy quelques semaines plus tard avaient ensuite offert une pole position à la nuance 'Union de la gauche' (45,43%), devant la nuance Ensemble ! (28,19%) sur les 2 circonscriptions rattachées à la ville. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, l'Union de la gauche culminant à 64,72% des votes sur place.

22/03/26 - 17:28 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère et est détaillée au fur et à mesure dans les départements et les grandes villes pour ce 2e tour des élections municipales. Dans le département de la Meurthe-et-Moselle, qui intéresse Nancy, elle s'élève à 50,37%. Un chiffre à comparer aux 53,67% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 39,03% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 52,9%.

22/03/26 - 14:16 - Le taux de participation aux municipales à midi dans la Meurthe-et-Moselle dévoilé Les résultats du 2e tour des élections municipales à Nancy ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de la Meurthe-et-Moselle s'élève à 22,43% selon les chiffes du ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 25,78% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 14,01% des municipales 2020, organisées en plein Covid (22,47% en 2014).

22/03/26 - 11:06 - La voiture de contrôle le stationnement a animé les municipales à Nancy À Nancy, un véhicule équipé de lecture automatisée des plaques d’immatriculation et qui contrôle le stationnement a souvent été en débat lors de la campagne des municipales. Les mesures de verbalisation ont pu faire polémique, alors que la mairie a informé les conducteurs sur la procédure à suivre en cas d’amende. Lire sur actu.fr