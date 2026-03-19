Résultat de l'élection municipale 2026 Nancy : Pas d'alliance entre LFI et PS

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nancy oppose Sarah Farghaly, Laurent Henart et Mathieu Klein. Suivez le 2e tour en direct.

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14:11 - Les candidats s'affrontent pour Nancy en 2026 À Nancy, le second tour des élections municipales de 2026 se profile avec une triangulaire. Le maire sortant socialiste, Mathieu Klein, a obtenu 43,11% des voix, tandis que son concurrent centriste, Laurent Hénart, est à dix points derrière. Sarah Farghaly de LFI ferme la marche avec 11,83% des suffrages. Lire sur francebleu.fr

10:26 - Les finalistes débattent pour Nancy lors des municipales Lors d'un débat organisé par L'Est Républicain pour le second tour des élections municipales de Nancy, Mathieu Klein, Sarah Farghaly et Laurent Hénart ont exposé leurs programmes devant plus de 300 personnes. Chacun des candidats, représentant « Nancy grandit », « Nancy insoumise » et « Nancy avec vous », a défendu sa vision de l'avenir de la ville. Cet événement a été une occasion cruciale pour les électeurs de mieux comprendre les propositions des finalistes. Lire sur estrepublicain.fr

18/03/26 - 16:51 - Laurent Hénart se maintient sans union avec Lacresse Les élections municipales 2026 à Nancy se poursuivent avec un second tour prévu le 22 mars. Trois candidats se sont qualifiés : le maire sortant Mathieu Klein (PS), son prédécesseur Laurent Hénart, et Sarah Farghaly (LFI), sans alliance entre le PS et LFI. Laurent Hénart maintient sa liste sans alliance avec Emmanuel Lacresse. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 14:51 - Les électeurs de Nancy sont sollicités par les candidats À Nancy, à l'approche du second tour des élections municipales 2026, les militants des trois candidats, Mathieu Klein, Laurent Hénart et Sarah Farghaly, intensifient leurs efforts pour mobiliser les électeurs, notamment les 27 000 abstentionnistes du premier tour. Des opérations de tractage, des réunions publiques et du porte à porte sont organisés pour convaincre les indécis. Avec une participation déjà faible, les candidats cherchent à réduire l'abstention pour espérer des résultats positifs. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 13:51 - Vers un retour de la droite aux municipales À Nancy, Sarah Farghaly, tête de liste LFI, s'est exprimée sur les élections municipales de 2026 lors d'une émission d'ICI Lorraine. Elle a déclaré que le retour de la droite était évité et a défendu son programme axé sur la gestion publique des transports et la défense des droits des locataires face à des conditions de logement indignes. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 13:00 - Les candidats de Nancy réfléchissent pour le second tour À Nancy, les élections municipales de 2026 se préparent avec la question des voix du second tour. Emmanuel Lacresse, arrivé quatrième avec 7,23 %, et Laurent Watrin, cinquième avec 3,12 %, doivent décider vers qui se diriger. Les choix des deux candidats pourraient influencer le résultat final. Lire sur estrepublicain.fr

17/03/26 - 22:12 - Pas d'alliance entre LFI et PS À Nancy, pour les élections municipales de 2026, aucune alliance n'est envisagée entre La France Insoumise (LFI) et le Parti Socialiste (PS) au second tour, malgré une proposition de LFI. Le maire sortant, Matthieu Klein, a recueilli 43,11 % des voix, tandis que LFI a obtenu 11,83 %. La liste LFI se présente seule, espérant remporter trois sièges au conseil municipal. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 10:02 - La gauche en tête à Nancy mais en difficulté dans la Métropole Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Nancy, le maire sortant de gauche, Mathieu Klein, a obtenu 43,11 % des suffrages, ouvrant la voie à une triangulaire au second tour. Cependant, la gauche a perdu du terrain dans trois communes du Grand Nancy, où des maires de droite ont été élus. Des maires de gauche ont été reconduits dans d'autres villes de l'agglomération, comme Malzéville et Tomblaine. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 22:58 - Les élections municipales 2026 sont un enjeu à Nancy À Nancy, les élections municipales de 2026 révèlent un enjeu crucial pour la Métropole du Grand Nancy, où le budget colossal de 900 millions d'euros dépasse largement celui de la mairie. Le maire actuel, Mathieu Klein, vainqueur en 2020, vise à conserver son influence face aux changements potentiels à venir. Les résultats des municipales détermineront la composition du conseil métropolitain et l'équilibre des pouvoirs entre la gauche et la droite. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr