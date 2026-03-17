Résultat de l'élection municipale 2026 à Nancy : Mathieu Klein face à Laurent Henart, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nancy opposera Mathieu Klein à Laurent Henart. Sarah Farghaly est aussi potentiellement qualifiée. Suivez le 2e tour en direct.

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10:02 - La gauche en tête à Nancy mais en difficulté dans la Métropole Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Nancy, le maire sortant de gauche, Mathieu Klein, a obtenu 43,11 % des suffrages, ouvrant la voie à une triangulaire au second tour. Cependant, la gauche a perdu du terrain dans trois communes du Grand Nancy, où des maires de droite ont été élus. Des maires de gauche ont été reconduits dans d'autres villes de l'agglomération, comme Malzéville et Tomblaine. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 22:58 - Les élections municipales 2026 sont un enjeu à Nancy À Nancy, les élections municipales de 2026 révèlent un enjeu crucial pour la Métropole du Grand Nancy, où le budget colossal de 900 millions d'euros dépasse largement celui de la mairie. Le maire actuel, Mathieu Klein, vainqueur en 2020, vise à conserver son influence face aux changements potentiels à venir. Les résultats des municipales détermineront la composition du conseil métropolitain et l'équilibre des pouvoirs entre la gauche et la droite. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 22:56 - Nancy : préparation des listes pour le second tour des municipales Les élections municipales de 2026 à Nancy connaissent un premier tour décisif, avec le maire sortant Mathieu Klein (PS) en tête à 43,11%, suivi de Laurent Hénart (Parti radical) à 33,43% et Sarah Farghaly (LFI) à 11,83%. Ce dernier score marque une surprise positive pour LFI, alors que Klein bénéficie d'une avance stratégique pour le second tour. Le politologue François Laval souligne l'importance des dynamiques de fusion de listes pour l'issue de ce scrutin. Lire sur actu.fr

16/03/26 - 22:50 - Mont-Saint-Martin perd son bastion communiste en 2026 Les élections municipales de 2026 à Mont-Saint-Martin et Villerupt (Meurthe-et-Moselle) marquent la chute du Parti communiste, perdant ses bastions historiques. À Mont-Saint-Martin, le maire sortant est battu par un candidat divers, tandis qu'à Villerupt, la droite s'impose clairement. Selon le sociologue Piero Galloro, ce déclin est lié à la désindustrialisation et au changement des générations et de leurs préoccupations. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 09:45 - DELETE Les résultats des municipales 2026 à Nancy Lors du premier tour des élections municipales de 2026 en Lorraine, de nombreux maires ont été réélus ou battus, comme à Bar-le-Duc où des triangulaires sont attendues. Le RN progresse en Moselle, mais peine à s'implanter dans d'autres villes comme Nancy. Les alliances entre partis de gauche, notamment avec LFI, sont délicates et compliquent le paysage politique. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 06:56 - Mathieu Klein domine les municipales à Nancy À Nancy, le maire sortant PS, Mathieu Klein, a remporté le premier tour des élections municipales avec 43,11% des voix, devançant le centriste Laurent Hénart (33,43%) et Sarah Farghaly (LFI, 11,83%). Trois candidats se maintiennent pour le second tour prévu le 22 mars, avec un taux d'abstention de 47,87%. Klein, soutenu par une large coalition, semble bien parti pour son deuxième mandat. Lire sur francebleu.fr

15/03/26 - 22:41 - Les résultats sont quasiment complets à Nancy Le Ministère de l'Intérieur continue de communiquer sur les derniers résultats à Nancy. Avec 94% des voix, les résultats sont les suivants : Mathieu Klein 43,31%, Laurent Henart 33,26%, Sarah Farghaly 11,99%, Emmanuel Lacresse 7,04%, Laurent Watrin 3,11%, Christian Nimsgern 1,29%.

15/03/26 - 19:53 - Nancy : municipales et dynamiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Nancy révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 6954 hab par km² et un taux de chômage de 15,17%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres, représentant 27,43%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 10,09% et d'une population immigrée de 13,04% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 17,09% à Nancy, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

15/03/26 - 17:57 - Vers une montée du RN à Nancy aux municipales ? Le mouvement lepéniste restait loin du podium lors des élections locales à Nancy il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 11,32% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 23,82% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 8,85% au parti lepéniste au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score insuffisant, à Nancy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 15,84% lors du scrutin européen. Les législatives enfin donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 18,36% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Nancy. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 23,61% le dimanche suivant.