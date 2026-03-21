Résultat de l'élection municipale 2026 Nanterre : Dernière interview pour Helène Matouk avant le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nanterre oppose Hélène Matouk, Raphaël Adam et Nicolas Huyghe et . Suivez le 2e tour en direct.

En direct

07:55 - Dernière interview pour Helène Matouk avant le second tour À l'aube du second tour des élections municipales à Nanterre, Hélène Matouk livre ses dernières impressions lors d'un entretien publié sur Youtube marquant la fin de sa campagne. Revenue sur les scores du premier tour, la candidate de la liste "Nanterre Ensemble" détaille sa stratégie pour la dernière ligne droite.

20/03/26 - 19:52 - S'il est élu, Raphael Adam veut rénover trois groupe scolaire En visite sur le chantier du groupe scolaire Jacques-Decour, le maire sortant Raphaël Adam réaffirme son engagement pour la jeunesse et l'éducation. Après les chantiers achevés à l'école Gorki et l'ouverture de l'établissement Kerzrého, cette nouvelle étape marque la continuité d'une politique municipale axée sur la modernisation des infrastructures scolaires, écrit-il sur Instragram. Le candidat projette déjà cette dynamique sur l'avenir en s'engageant, s'il est réélu, à lancer la rénovation de trois autres groupes scolaires majeurs de la ville : Paul-Langevin, Henri-Wallon et Anatole-France.

Résultat du sondage Ifop sur les municipales à Nanterre, pour Objectif Grand Paris (mai 2025)

20/03/26 - 15:49 - La campagne de Raphaël Adam s'intensifie sur le terrain À seulement quatre jours du second tour des élections municipales, Raphaël Adam et ses équipes intensifient leur présence sur le terrain pour mobiliser les électeurs de Nanterre, comme on peut le voir sur un post Instagram. Cette campagne de proximité s'est déployée dans toute la ville, investissant les gares RER, les marchés Picasso et de la Gare, ainsi que les centres commerciaux du Chemin de l'île, de Balzac et le Leclerc du Mont-Valérien. Des opérations de porte-à-porte et des déambulations ont également eu lieu au Petit-Nanterre, dans le Centre et au Vieux-Pont, où le maire a conclu sa journée par une réunion d'appartement. L'objectif affiché est clair : lutter contre l'abstention et transformer l'élan du premier tour en une victoire définitive.

18/03/26 - 14:01 - Nanterre : le maire refuse un accord avec le PS Le maire sortant de Nanterre, Raphaël Adam (DVG), a déposé une liste identique à celle du premier tour, confirmant son indépendance vis-à-vis du PS et de LFI pour le second tour des élections municipales. Cette décision résulte d'un climat de tensions croissantes entre les partis. La fracture entre Adam et le PS s'est accentuée avec des attaques personnelles durant la campagne. Lire sur leparisien.fr

17/03/26 - 13:49 - Une gauche fragmentée avant le second tour À Nanterre, la fragmentation de la gauche a affaibli l'équipe sortante dimanche pour le premier tour. Dans cette commune, huit listes de gauche étaient en compétition, illustrant cette division marquée. Le maire sortant, Raphaël Adam, est malgré tout arrivé en tête avec 36 % des voix, alors que son prédécesseur avait, lui, été élu dès le premier tour. Le choix de Nicolas Huygue et surtout de ses électeurs au second tour sera notamment très suivi.

16/03/26 - 07:11 - Raphaël Adam doit affronter un second tour à Nanterre À Nanterre, le maire sortant Raphaël Adam a obtenu 36,21 % des voix, le contraignant à un second tour face à Hélène Matouk (LR) et Nicolas Huyghes (LFI). Cette situation, marquée par une forte division à gauche, est une première depuis 2001. Adam et ses partisans annoncent que l’émiettement des voix était prévisible. Lire sur leparisien.fr

15/03/26 - 19:52 - Quelle influence du RN à Nanterre aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Nanterre en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 9,38% des votes lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 21,68% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 9,49% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Nanterre comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 12,96% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 14,26% pour le mouvement lepéniste. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

15/03/26 - 18:59 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Nanterre En marge des municipales, Nanterre apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 29,09% de cadres supérieurs pour 98 119 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 8 030 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 23 770 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (54,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 19 662 personnes (20,04%) favorise une richesse culturelle appréciable. Malgré un taux de chômage de 13,19%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 29 383 euros/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Nanterre, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

15/03/26 - 17:53 - Le taux de participation aux municipales 2026 à 17h dans les Hauts-de-Seine dévoilé Le taux de participation aux élections municipales 2026 à 17h dans le département des Hauts-de-Seine est de 40,55% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins que lors du scrutin municipal de 2014 (44,76%).