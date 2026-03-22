Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : les résultats complets du ministère de l'Intérieur

Le résultat de l'élection municipale à Nantes a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Découvrez les scores de Johanna Rolland et Foulques Chombart de Lauwe.

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23:01 - "J'ai gagné pour tous les Nantais", dit Rolland (PS) La tendance à Nantes est à une victoire de la socialiste Johanna Rolland, avec 52,19% des voix, dit CNews. Elle est arrivée à son QG pour parler accueillie avec des "on a gagné". Elle a prononcé un discours de dix minutes : "J’ai gagné mais gagné pour tous les Nantais, travailler pour sa ville même pour ceux qui n’ont pas voté pour elle, précise la maire de la cité des Ducs.

22:25 - Les résultats complets à Nantes Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer les résultats définitifs à Nantes : Johanna Rolland (LDVG) 52,18%, Foulques Chombart De Lauwe (LR) 47,82%

21:36 - La participation atteint 60% à 20h À Nantes, le taux de participation aux élections municipales de 2026 atteint 62,62 % à 20 h, marquant une augmentation par rapport au premier tour qui avait vu 59,92 % des votants. Ce chiffre est significativement plus élevé que lors des précédents scrutins, notamment en 2020. L'engouement croissant pour ce scrutin témoigne d'un intérêt accru des électeurs. Lire sur ouest-france.fr

21:32 - "À Nantes, Johanna Rolland serait réélue" "A Nantes la maire socialiste Johanna Rolland serait réélue entre 53% et 54% d'après les premières tendances" annonce Bruno Jeanbart (Opinionway), au micro de Europe 1.

21:21 - 54 % pour Rolland à Nantes D'après une estimation Ipsos-BVA sur X, Johanna Rolland (la maire sortante) obtient 54,6% des voix, face à Foulques Chombart de Lauwe (45,4%).

21:16 - Rolland élue ? Selon une estimation Ipsos-bva Cesi Écoles d'ingénieurs, Johanna Rolland, maire sortante, récolte 54,6% des suffrages devant le LR Foulques Chombart de Lauwe (45,4 %).

20:00 - Fin de l'élection municipale à Nantes, les résultats attendus Il est 20 heures : les bureaux de vote ferment et l'élection municipale est terminée à Nantes. Les résultats du scrutin sont attendus dans les prochaines minutes pour les premiers chiffres et vont s'affiner au fil de la soirée. Tous les résultats, partiels et définitifs, seront disponibles dans ce direct.

18:39 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

18:00 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

17:32 - La participation à 17h dans le département Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Nantes tombent au fur et à mesure de la journée. La participation à 17h, communiquée par le ministère, est d'ailleurs tombée, un bon indicateur pour la ville. Dans le département de la Loire-Atlantique, cette dernière s'élève à 47,26%. Un chiffre à comparer aux 63,67% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32,56% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,79%.

16:46 - La victoire de Johanna Rolland à Nantes en 2020 Il y a six ans, dès le premier tour, Johanna Rolland (Union de la gauche) avait coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 31,36% des bulletins. Sur la seconde marche, Laurence Garnier (Union de la droite) avait alors engrangé 19,93% des votes. La troisième place est revenue à l'époque à Julie Laernoes (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 19,58% des voix. Au deuxième tour d e ces municipales, Johanna Rolland l'avait finalement emporté avec 34 107 voix (59,67%), face à Laurence Garnier rassemblant 15 781 électeurs inscrits (27,61%) et Valérie Oppelt avec 7 267 bulletins (12,71%).

16:04 - Foulques Chombart De Lauwe (LR) a voté Le candidat Les Républicains et adversaire de la maire sortante socialiste vient de voter à Nantes. Foulques Chombart De Lauwe s'est rendu dans l'école André-Lermite pour déposer son bulletin dans ce second tour des élections municipales de 2026.

15:54 - Johanna Rolland compare son adversaire à un "cow-boy" Mercredi 18 mars, les deux candidats en lice pour le second tour ont débattu sur le plateau d'ICI Pays de la Loire, au lendemain de celui sur Télénantes. Les divergences entre les deux candidats ont été flagrantes sur le thème de la sécurité. Pour Foulques Chombart de Lauwe, c'est "l'urgence absolue" : il veut doubler les effectifs de police municipale. La maire sortante a alors répliqué : "Les Nantais doivent savoir qu'ils ont un maire qui se bat pour la sécurité. Mais ils n'ont pas besoin d'un cow-boy".

14:44 - Le duel décisif pour Nantes Les élections municipales de 2026 à Nantes rendent l'issue incertaine avec un duel entre la maire sortante, Johanna Rolland, et Foulques Chombart de Lauwe. Ce second tour est suivi de près, la participation étant à 21,59% à midi. Les enjeux sont considérables pour la ville et son avenir politique. Lire sur hellogazettenantes.fr