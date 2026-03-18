Résultat de l'élection municipale 2026 Nantes : un débat tendu, l'issue du scrutin incertaine

Pour l'élection municipale 2026 à Nantes, c'est un duel entre la maire sortante socialiste Johanna Rolland et son adversaire de droite Foulques Chombart De Lauwe qui se joue au second tour. Ils ont débattu dans une ambiance tendue.

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10:50 - Un débat ponctué d'attaques entre les deux adversaire du second tour Les deux adversaires du second tour, Johanna Rolland, la maire sortante socialiste, et Foulques Chombart de Lauwe, le candidat de droite et du centre, ont débattu, ce mardi soir, sur le plateau de Télénantes. La candidate de l'union de gauche a insisté sur le positionnement qu'elle estime "très très à droite" de son adversaire. "J’ai vu ce matin dans la presse locale que vous étiez fier d’avoir siphonné les voix du RN", a-t-elle lancé. Foulques Chombart de Lauwe a assumé ses propos en affirmant qu’il a réussi à convaincre "avec des solutions démocratiques et républicaines des gens qui croient à la baudruche du RN". Son adversaire a rétorqué en pointant du doigt son accord avec LFI : "C’est vous qui faites entrer l’extrémisme au conseil municipal de Nantes. Ce n’est pas une alliance technique mais de panique". Il n'y a pas été de main morte : "Comment allez-vous faire rayonner Nantes avec les insoumis, qui veulent tout municipaliser et, pourquoi pas, vont aller égorger des riches pour trouver de l’argent". Johanna Rolland a alors voulu rassurer ses électeurs : "Les élus de LFI siégeront dans l’opposition au conseil municipal. Le programme de ma liste est strictement le même qu’au premier tour".

09:49 - L'union de gauche présente sa nouvelle liste À Nantes, Johanna Rolland, maire socialiste sortante, a présenté sa nouvelle liste pour le second tour des élections municipales 2026 après une fusion avec La France insoumise. Cette liste comprend des membres de divers partis, dont des leaders de LFI, ce qui marque une dynamique politique notable dans la ville. Lire sur ouest-france.fr

08:51 - Presque 60% de participation au premier tour Lors du 1er tour des élections municipales de 2026 à Nantes, près de 60 % des électeurs se sont déplacés, une hausse significative par rapport aux précédentes élections. La candidate PS, Johanna Rolland, est en tête avec 35,24 %, suivie de Foulques Chombart de Lauwe (LR) à 33,77 %. L'abstention demeure élevée dans les quartiers populaires, impactant les résultats. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

07:48 - Un débat municipal tumultueux Le débat du second tour des élections municipales à Nantes entre Johanna Rolland, la maire sortante socialiste, et Foulques Chombart de Lauwe, candidat de la droite, a été particulièrement tendu. Rolland a attaqué son adversaire sur ses positions jugées extrêmes, tandis que Chombart a vainement tenté de recentrer son image. Les deux candidats se disputent des voix cruciales alors que les élections approchent. Lire sur ouest-france.fr

02:52 - Le parti radical de gauche se retire de la liste de Rolland À Nantes, le Parti radical de gauche se retire de la liste menée par la maire sortante Johanna Rolland en raison de désaccords sur l'accord signé avec LFI. Néanmoins, Gildas Salaün, adjoint au commerce, reste sur la liste pour défendre un programme de justice sociale et d'écologie. Il souligne l'importance de maintenir Nantes à gauche face à la montée de la droite. Lire sur ouest-france.fr

00:51 - Johanna Rolland fusionne avec LFI Johanna Rolland, la maire sortante de Nantes, a annoncé son alliance avec la liste de La France Insoumise pour les élections municipales de 2026. Elle appelle à une « mobilisation générale » contre son adversaire de droite, reconnaissant un mouvement vers la droite dans certaines communes de la métropole nantaise. Malgré ces défis, elle reste confiante dans son programme pour le second tour. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 18:06 - Foulques Chombart de Lauwe revient sur l'un de ses projets phares À Nantes, Foulques Chombart de Lauwe (LR), candidat aux municipales de 2026, change d'avis sur la construction d'un tunnel sous la Loire, évoquant maintenant la possibilité d'un pont pour apaiser les électeurs. Initialement prévu au programme, le tunnel est estimé à 350 millions d'euros, suscitant des critiques sur le financement. La maire sortante, Johanna Rolland, conteste ce coût et le considère irréaliste. Lire sur mediacites.fr

17/03/26 - 18:05 - Les Nantais s'interrogent sur l'alliance Rolland-LFI À Nantes, la fusion technique entre la liste de Johanna Rolland et celle de LFI suscite des réactions variées parmi les électeurs. Certains redoutent que cette alliance nuise aux socialistes historiques, tandis que d'autres pensent qu'elle pourrait renforcer le soutien au second tour. Le contexte des élections municipales de 2026 ajoute une dimension stratégique à ces préoccupations. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 17:40 - Foulques Chombart de Lauwe dénonce l'accord entre la maire sortante et les Insoumis À Nantes, Johanna Rolland, la maire sortante du PS, a créé la controverse en signant un "accord technique" avec le leader des Insoumis, William Aucant, suite à sa faible performance électorale. Cette alliance, annoncée le 16 mars, provoque la colère de la droite, notamment du candidat Foulques Chombart de Lauwe, qui accuse Rolland de trahir les valeurs républicaines. Les critiques de la droite, renforcées par des figures comme Christelle Morançais et Laurence Garnier, soulignent un sentiment d'abandon des idéaux traditionnels. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 17:30 - Sans alliance, Mounir Belhamiti échoue à se maintenir au second tour Mounir Belhamiti, représentant de la liste "Nantes Mérite Mieux", a échoué à se maintenir au second tour des élections municipales à Nantes, avec 8,12 % des voix au premier tour. Bien qu'il ait exploré des options de fusion, il a finalement décidé de ne pas soutenir les autres candidats. Il se positionne comme une voix libre, critiquant les choix politiques des autres candidats. Lire sur hellogazettenantes.fr

17/03/26 - 17:27 - Bassem Asseh se retire dans la campagne nantaise À Nantes, Bassem Asseh, qui était le premier adjoint de Johanna Rolland, annonce qu'il se retire de la course aux élections municipales de 2026. Sa décision intervient après des discussions concernant une possible alliance avec La France Insoumise (LFI). Malgré son retrait, il assure son soutien à Johanna Rolland pour le second tour. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 17:21 - Le PRG se retire des municipales à Nantes À Nantes, le PRG annonce son retrait de la liste "La Gauche unie pour Nantes" en raison d'un accord technique avec la France Insoumise. Ce choix s'inscrit dans une logique de cohérence politique après le refus d'adhérer à des mouvements de gauche plus larges. Les candidats PRG, tout en restant sur la liste, se distancient du parti. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 17:15 - "Grande leçon de prostitution technique" : Laurence Garnier dérape au sujet de l'alliance de gauche À Nantes, la sénatrice Laurence Garnier a provoqué une controverse en qualifiant d'alliance de "prostitution technique" l'accord entre Johanna Rolland et LFI pour les élections municipales de 2026. Ses propos jugés vulgaires ont suscité l'ire, notamment de la part du candidat LR à la mairie, Foulques Chombart de Lauwe. Ce contexte électoral est marqué par des tensions croissantes entre les partis. Lire sur ouest-france.fr

17/03/26 - 12:30 - Johanna Rolland perd un collistier Bassem Asseh, premier adjoint de la maire socialiste sortante Johanna Rolland, a annoncé ce mardi matin sur X "ne pas être candidat au second tour de l’élection municipale" peu de temps après la décision d'alliance entre le PS et LFI. "J’ai fait le choix de ne pas être candidat au second tour de l’élection municipale. Je sais que cette décision peut paraître pour le moins surprenante. Néanmoins, un chapitre se ferme et d’autres s’ouvrent, différents, pas si éloignés. Mais l’essentiel aujourd’hui n’est pas là. L’essentiel c’est le scrutin de dimanche prochain. Je continue bien sûr à soutenir Johanna Rolland, et je voterai pour elle le 22 mars", a-t-il écrit.