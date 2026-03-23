Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : Johanna Rolland réélue lors d'un duel serré, les scores

Le résultat de l'élection municipale à Nantes a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Johanna Rolland a conservé sa place grâce à une légère avance sur son adversaire de droite.

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10:40 - "Le cœur de Nantes continue de battre à gauche !", s'est félicité Johanna Rolland Un communiqué de presse a été publié par Johanna Rolland suite à sa victoire. Publié sur X, elle a remercié ses électeurs et se félicite de garder la ville à gauche. Elle a également salué le taux de participation de plus de 62%. L'édile a, par ailleurs, assumé sa fusion de liste avec LFI pour le second tour : "j'ai pris mes responsabilités en proposant une fusion démocratique avec la France insoumise".

10:13 - 62,62 % de participation à Nantes Pour le second tour des municipales à Nantes, la mobilisation des électeurs a été marquée par un taux de participation de 62,62 %. C'est plus que la moyenne nationale, ce qui reflète un regain d'intérêt pour la politique locale nantais. Lire sur ouest-france.fr

09:31 - "Madame Rolland, vous n’êtes pas débarrassée de moi" a prévenu Foulques Chombart de Lauwe Malgré son échec face à la maire sortante, le candidat de la droite a tenu à souligner l'étroitesse du résultat devant ses partisans réunis à Nantes. Si les électeurs ont placé la liste de gauche et d'extrême gauche en tête à 52 %, il a reconnu la victoire de son adversaire: "Je la félicite pour sa victoire, je ne la félicite pas de faire entrer LFI au conseil municipal". L'élu, qui réalise un score historique pour son camp, a immédiatement prévenu la majorité : "Mais Madame Rolland, vous n’êtes pas débarrassée de moi". Foulques Chombart de Lauwe a toutefois tiré un bilan amer de la fin de campagne, dénonçant des attaques personnelles qu'il juge infondées. Selon lui, Johanna Rolland a réussi à gagner "en faisant peur aux électeurs, en disant que j’étais homophobe et raciste", des propos qui, a-t-il confié, l'ont profondément blessé. "Même si cette fin de campagne n’était pas très belle, il y a eu de la calomnie. Compte tenu de la tonalité des débats, nos prochains conseils vont être houleux". Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 23:43 - Résultats définitifs à Nantes Résultats définitifs à Nantes (Loire-Atlantique) avec la victoire de la maire sortante Johanna Roland (PS) avec 52.18 % des suffrages. Elle bat le candidat de la droite et du centre, Foulques Chombart de Lauwe, lequel a obtenu 47,82 % des suffrages.

22/03/26 - 23:01 - "J'ai gagné pour tous les Nantais", dit Rolland (PS) La tendance à Nantes est à une victoire de la socialiste Johanna Rolland, avec 52,19% des voix, dit CNews. Elle est arrivée à son QG pour parler accueillie avec des "on a gagné". Elle a prononcé un discours de dix minutes : "J’ai gagné mais gagné pour tous les Nantais, travailler pour sa ville même pour ceux qui n’ont pas voté pour elle, précise la maire de la cité des Ducs.

22/03/26 - 22:25 - Les résultats complets à Nantes Le ministère de l'Intérieur vient de communiquer les résultats définitifs à Nantes : Johanna Rolland (LDVG) 52,18%, Foulques Chombart De Lauwe (LR) 47,82%

22/03/26 - 21:36 - La participation atteint 60% à 20h À Nantes, le taux de participation aux élections municipales de 2026 atteint 62,62 % à 20 h, marquant une augmentation par rapport au premier tour qui avait vu 59,92 % des votants. Ce chiffre est significativement plus élevé que lors des précédents scrutins, notamment en 2020. L'engouement croissant pour ce scrutin témoigne d'un intérêt accru des électeurs. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 21:32 - "À Nantes, Johanna Rolland serait réélue" "A Nantes la maire socialiste Johanna Rolland serait réélue entre 53% et 54% d'après les premières tendances" annonce Bruno Jeanbart (Opinionway), au micro de Europe 1.

22/03/26 - 21:21 - 54 % pour Rolland à Nantes D'après une estimation Ipsos-BVA sur X, Johanna Rolland (la maire sortante) obtient 54,6% des voix, face à Foulques Chombart de Lauwe (45,4%).

22/03/26 - 21:16 - Rolland élue ? Selon une estimation Ipsos-bva Cesi Écoles d'ingénieurs, Johanna Rolland, maire sortante, récolte 54,6% des suffrages devant le LR Foulques Chombart de Lauwe (45,4 %).

22/03/26 - 20:00 - Fin de l'élection municipale à Nantes, les résultats attendus Il est 20 heures : les bureaux de vote ferment et l'élection municipale est terminée à Nantes. Les résultats du scrutin sont attendus dans les prochaines minutes pour les premiers chiffres et vont s'affiner au fil de la soirée. Tous les résultats, partiels et définitifs, seront disponibles dans ce direct.

22/03/26 - 18:39 - "Une participation qui continue de décroitre depuis 2014" Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pole société Ipsos-BVA, dresse "deux constats aujourd’hui", à l'échelle nationale. D'abord, "un très léger sursaut de la participation dans les communes qui revotent aujourd’hui", puis "une participation qui continue de décroitre depuis 2014", a-t-elle indiqué au micro de BFMTV après que le taux de participation de 17 heures aient été dévoilés.

22/03/26 - 18:00 - Les estimations de la participation à 20h Selon les projections d’Elabe-Berger Levrault pour BFMTV, Le Figaro et RMC, le taux de participation du 2e tour des élections municipales devrait atteindre 57%, soit une très nette hausse par rapport à 2020 (41,98%), année marquée par le Covid, mais en baisse par rapport à 2014 (62,13%).

22/03/26 - 17:32 - La participation à 17h dans le département Les estimations sur le 2e tour des élections municipales 2026 à Nantes tombent au fur et à mesure de la journée. La participation à 17h, communiquée par le ministère, est d'ailleurs tombée, un bon indicateur pour la ville. Dans le département de la Loire-Atlantique, cette dernière s'élève à 47,26%. Un chiffre à comparer aux 63,67% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 32,56% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,79%.