Résultat de l'élection municipale 2026 à Nantes : fusion et report des voix, un duel droite-gauche tumultueux

Pour le second tour de l'élection municipale 2026 à Nantes, la maire sortante socialiste Johanna Rolland s'oppose au candidat de droite Foulques Chombart De Lauwe. Pendant cette campagne d'entre-deux-tours, ils multiplient les confrontations.

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11:04 - Foulques Chombart de Lauwe veut mettre un terme au règne du PS À Nantes, Foulques Chombart de Lauwe s'est montré proche de la maire sortante Johanna Rolland lors des élections municipales de 2026. Avec 33,77 % des voix, il cherche à renverser une citadelle socialiste en place depuis 1989, pourtant confronté à la fatigue et à un manque de ressources financières. Son message est de changer le quotidien des Nantais, indépendamment de l'alignement politique. Lire sur mediacites.fr

10:20 - Une alliance risquée avec LFI pour la maire sortante ? Pour maximiser ses chances de victoires face à la droite, Johanna Rolland a fusionné sa liste avec LFI. Elle espère profiter d'un report de voix : cette liste en ayant obtenu 13 542 au premier tour, alors que la maire a eu à peine 2000 voix d'avance sur son adversaire de droite au premier tour. Pour le politologue Arnauld Leclerc, auprès de Ouest-France, la socialiste s’est tout de même mise "dans une situation dangereuse" en se liant à LFI. "Ce n’est pas sûr que tous les électeurs LFI soutiennent Johanna Rolland et que les électeurs socialistes soutiennent LFI. Elle s’est mise dans une situation hautement dangereuse. Elle a fait un calcul à très court terme et qui est dangereux à moyen et long terme ou sa position de n° 2 du PS va être compliquée". De plus, son groupe se fissure : Bassem Asseh, le 1er adjoint de Johanna Rolland, a démissionné avant le second tour et le Parti radical de gauche a annoncé aussi se retire de la liste menée par la maire sortante. "Si la mobilisation est forte à droite et si une partie de l’électorat de gauche se démobilise, Foulques Chombart de Lauwe peut prendre la ville. Mais le plus probable, c’est que Johanna Rolland réussisse à gagner, de peu", a estimé le politologue.

09:18 - Chombart critique l'alliance de Rolland Foulques Chombart de Lauwe, candidat aux élections municipales de 2026 à Nantes, critique l'alliance entre Johanna Rolland et LFI. En conférence de presse, il a qualifié cette entente d'«alliance de la honte». Chombart a également exprimé sa déception face à la décision du centriste Mounir Belhamiti de ne pas soutenir sa liste. Lire sur ouest-france.fr

09:04 - Saint-Nazaire pourrait voir le RN progresser Les élections municipales de 2026 en Loire-Atlantique présentent des enjeux complexes pour le Rassemblement national. Si le parti peine à s'imposer à Nantes, il affiche de bonnes projections à Saint-Nazaire, où il pourrait obtenir jusqu'à 20 conseillers. À Donges, malgré une ambition de victoire, la route reste difficile. Lire sur mediacites.fr

09:04 - Johanna Rolland affronte des défis à Nantes Les résultats des élections municipales à Nantes, annoncés le 15 mars, causent une grande déception parmi les soutiens de Johanna Rolland. Cette dernière, actuellement en lice, fait face à un score serré contre Foulques Chombart de Lauwe et à la montée de LFI. Les réactions sont fortes alors que la gauche espère éviter une défaite. Lire sur mediacites.fr

08:16 - Les élections municipales inquiètent Nantes et ses habitants À Nantes, les élections municipales de 2026 suscitent des inquiétudes, notamment dans le quartier Bellevue. La maire sortante PS, Johanna Rolland, est menacée par le candidat LR, Foulques Chombart de Lauwe, reflet d'un électorat traditionnellement à gauche mais marqué par une forte abstention. La question de la sécurité influence les choix des électeurs et pourrait faire basculer la ville à droite. Lire sur ouest-france.fr

07:18 - Michel Ménard appelle à voter pour Johanna Rolland À Nantes, les élections municipales de 2026 suscitent une forte mobilisation de la part des soutiens de gauche comme de droite. Michel Ménard appelle à voter pour Johanna Rolland, tandis que les candidats de droite dénoncent son alliance avec la France Insoumise, la qualifiant de compromission inacceptable. La tension politique s'intensifie alors que chaque camp cherche à rassembler ses troupes. Lire sur ouest-france.fr

00:20 - Les candidats de Nantes débattent avant le second tour Le second tour des élections municipales de 2026 à Nantes oppose Johanna Rolland, maire sortante, à Foulques Chombart de Lauwe. Rolland, désireuse de minimiser le risque d'une triangulaire, a fusionné avec LFI, suscitant la critique de Chombart. Ce dernier dénonce une trahison des valeurs, tandis que les voix de Mounir Belhamiti pourraient influencer le résultat. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 19:19 - Place publique se retire de la liste d'union entre le PS et LFI À Nantes, Place publique a décidé de ne pas rejoindre la liste de Johanna Rolland (PS) pour le second tour des municipales 2026, suite à un accord avec La France insoumise. Le parti, dirigé par Raphaël Glucksmann, a réaffirmé son choix de construire des alliances progressistes sans compromis avec la France insoumise. Cela marque une étape clé dans la campagne électorale de la ville. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 18:33 - Johanna Rolland interpellés par des élus de la Métropole après l'annonce d'une alliance avec LFI À Nantes, des élus de la Métropole et du Département expriment leur demande de transparence à Johanna Rolland après l'accord avec la France Insoumise. Ils jugent cette alliance dangereuse et plaident pour une gouvernance plus respectueuse des maires afin de mieux répondre aux réalités locales des communes. L'objectif est de rétablir la Metropole comme un véritable outil au service des collectivités. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 10:50 - Un débat ponctué d'attaques entre les deux adversaires du second tour Les deux adversaires du second tour, Johanna Rolland, la maire sortante socialiste, et Foulques Chombart de Lauwe, le candidat de droite et du centre, ont débattu, ce mardi soir, sur le plateau de Télénantes. La candidate de l'union de gauche a insisté sur le positionnement qu'elle estime "très très à droite" de son adversaire. "J’ai vu ce matin dans la presse locale que vous étiez fier d’avoir siphonné les voix du RN", a-t-elle lancé. Foulques Chombart de Lauwe a assumé ses propos en affirmant qu’il a réussi à convaincre "avec des solutions démocratiques et républicaines des gens qui croient à la baudruche du RN". Son adversaire a rétorqué en pointant du doigt son accord avec LFI : "C’est vous qui faites entrer l’extrémisme au conseil municipal de Nantes. Ce n’est pas une alliance technique mais de panique". Il n'y a pas été de main morte : "Comment allez-vous faire rayonner Nantes avec les insoumis, qui veulent tout municipaliser et, pourquoi pas, vont aller égorger des riches pour trouver de l’argent". Johanna Rolland a alors voulu rassurer ses électeurs : "Les élus de LFI siégeront dans l’opposition au conseil municipal. Le programme de ma liste est strictement le même qu’au premier tour".

18/03/26 - 09:49 - L'union de gauche présente sa nouvelle liste À Nantes, Johanna Rolland, maire socialiste sortante, a présenté sa nouvelle liste pour le second tour des élections municipales 2026 après une fusion avec La France insoumise. Cette liste comprend des membres de divers partis, dont des leaders de LFI, ce qui marque une dynamique politique notable dans la ville. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 08:51 - Presque 60% de participation au premier tour Lors du 1er tour des élections municipales de 2026 à Nantes, près de 60 % des électeurs se sont déplacés, une hausse significative par rapport aux précédentes élections. La candidate PS, Johanna Rolland, est en tête avec 35,24 %, suivie de Foulques Chombart de Lauwe (LR) à 33,77 %. L'abstention demeure élevée dans les quartiers populaires, impactant les résultats. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 07:48 - Un débat municipal tumultueux Le débat du second tour des élections municipales à Nantes entre Johanna Rolland, la maire sortante socialiste, et Foulques Chombart de Lauwe, candidat de la droite, a été particulièrement tendu. Rolland a attaqué son adversaire sur ses positions jugées extrêmes, tandis que Chombart a vainement tenté de recentrer son image. Les deux candidats se disputent des voix cruciales alors que les élections approchent. Lire sur ouest-france.fr