Résultat de l'élection municipale 2026 Nantes : Un report de voix déterminant, les deux candidats au coude-à-coude

L'élection municipale 2026 à Nantes oppose la maire sortante socialiste Johanna Rolland au candidat de droite Foulques Chombart De Lauwe. Le résultat du second tour pourrait se jouer à peu de voix près.

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07:54 - La fusion entre le PS et LFI sera-t-elle efficace ? Les élections municipales de 2026 à Nantes sont marquées par un second tour incertain, où Johanna Rolland (PS) a été devancée de justesse par Foulques Chombart de Lauwe (LR). Ce contexte pose la question de l'efficacité de la fusion de la liste de Rolland avec celle de LFI pour rallier les électeurs modérés. Ce tournant pourrait signifier un changement politique majeur après 37 ans de dominance socialiste. Lire sur mediacites.fr

20/03/26 - 19:02 - Un report de voix déterminant, les deux candidats au coude-à-coude Mounir Belhamiti, candidat divers-centre, est arrivé en quatrième position avec 8,12 % des voix. Il a été courtisé par la liste de Foulques Chombart de Lauwe, mais n'a donné aucune consigne de vote. Dans un communiqué de presse, il a toutefois évoqué le choix de fusion de la maire sortante de Nantes, qu'il a qualifié de "faute politique" et de "véritable gifle pour toutes celles et ceux qui refusent que Nantes soit mise entre les mains de LFI". Lors du débat sur ICI Pays de la Loire, les deux candidats ont commenté ce communiqué et n'ont pas la même interprétation : "Mounir Belhamiti, comme moi, comme William Aucant, comme l'ensemble des Nantaises et des Nantais, n'ont pas oublié que vous avez donné une interview dans un magazine d'extrême droite", a rappelé Johanna Rolland. Foulques Chombart de Lawe a répondu : "Vous êtes "irrépublicaine" et vous venez de vous allier avec les pires extrémistes que la France ait porté depuis des années". Le report de voix de l'électorat ce candidat (9 819 voix) peuvent être déterminant.

20/03/26 - 17:12 - Les prochains élus devront se pencher sur l'offre de transports en commun À Nantes, les priorités des électeurs pour les élections municipales de 2026 se concentrent sur l'amélioration des transports en commun. Les propositions incluent la gratuité, l'interconnexion des lignes de tramway, et des conseils d'usagers pour optimiser le réseau. Cette demande s'inscrit dans un contexte où la qualité des transports est jugée cruciale pour le quotidien des Nantais. Lire sur ouest-france.fr

20/03/26 - 14:23 - Foulques Chombart de Lauwe dénoncé des "menaces" contre ses militants Foulques Chombart de Lauwe, candidat LR à l'élection municipale de Nantes, a assuré dans un communiqué que la porte de son local de campagne "a été vandalisée, la serrure forcée et obstruée". Un "groupe d'individus cagoulés" aurait ensuite "menacé verbalement et physiquement" quatre militants engagés en faveur du candidat, dont une colistière et son mari. La police serait alors intervenue et la colistière a l'intention de porter plainte. Johanna Rolland a réagi sur X en condamnant "avec la plus grande fermeté cette dégradation et ces menaces".

20/03/26 - 10:31 - Foulques Chombart de Lauwe clarifie ses positions vis-à-vis de Reconquête Les élections municipales à Nantes voient Foulques Chombart de Lauwe, candidat de droite et du centre, clarifier qu'il n'a aucun lien avec le parti d'extrême droite Reconquête. Son équipe a réagi à une méprise sur un prétendu soutien, affirmant qu'ils excluent tout rapprochement avec des groupes d'extrême droite. Chombart de Lauwe se concentre sur l'union de la droite et du centre, cherchant à séduire tous les électeurs. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 16:48 - Reconquête soutient la candidature de Foulques Chombart de Lauwe À Nantes, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec le soutien explicite du parti d'extrême droite Reconquête au candidat Foulques Chombart de Lauwe. Bien que ce dernier cherche à se dissocier de l'extrême droite, la maire actuelle, Johanna Rolland, souligne cette alliance pour attaquer sa candidature. Cette situation crée un climat de polarisation et d'accusations autour des enjeux de tolérance en ville. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 13:16 - Un nouveau débat avec une tension autour de la question de la sécurité Ce mercredi 18 mars, les deux candidats en lice pour le second tour ont débattu sur le plateau d'ICI Pays de la Loire, au lendemain de celui sur Télénantes. Johanna Rolland a assumé sa fusion avec LFI : "Laisser une triangulaire se produire, c'était prendre un risque que je crois les Nantaises et les Nantais ne m'auraient pas pardonné pour des questions de fond, pour des questions de leur vie quotidienne et du fait que les classes moyennes, les plus populaires, auraient été particulièrement pénalisées", a-t-elle déclaré. Son adversaire a dénoncé "une alliance de la honte". Les divergences entre les deux candidats ont été flagrantes sur le thème de la sécurité. Pour Foulques Chombart de Lauwe, c'est "l'urgence absolue" : il veut doubler les effectifs de police municipale. La maire sortante a alors répliqué : "Les Nantais doivent savoir qu'ils ont un maire qui se bat pour la sécurité. Mais ils n'ont pas besoin d'un cow-boy".

19/03/26 - 11:04 - Foulques Chombart de Lauwe veut mettre un terme au règne du PS À Nantes, Foulques Chombart de Lauwe s'est montré proche de la maire sortante Johanna Rolland lors des élections municipales de 2026. Avec 33,77 % des voix, il cherche à renverser une citadelle socialiste en place depuis 1989, pourtant confronté à la fatigue et à un manque de ressources financières. Son message est de changer le quotidien des Nantais, indépendamment de l'alignement politique. Lire sur mediacites.fr

19/03/26 - 10:20 - Une alliance risquée avec LFI pour la maire sortante ? Pour maximiser ses chances de victoires face à la droite, Johanna Rolland a fusionné sa liste avec LFI. Elle espère profiter d'un report de voix : cette liste en ayant obtenu 13 542 au premier tour, alors que la maire a eu à peine 2000 voix d'avance sur son adversaire de droite au premier tour. Pour le politologue Arnauld Leclerc, auprès de Ouest-France, la socialiste s’est tout de même mise "dans une situation dangereuse" en se liant à LFI. "Ce n’est pas sûr que tous les électeurs LFI soutiennent Johanna Rolland et que les électeurs socialistes soutiennent LFI. Elle s’est mise dans une situation hautement dangereuse. Elle a fait un calcul à très court terme et qui est dangereux à moyen et long terme ou sa position de n° 2 du PS va être compliquée". De plus, son groupe se fissure : Bassem Asseh, le 1er adjoint de Johanna Rolland, a démissionné avant le second tour et le Parti radical de gauche a annoncé aussi se retire de la liste menée par la maire sortante. "Si la mobilisation est forte à droite et si une partie de l’électorat de gauche se démobilise, Foulques Chombart de Lauwe peut prendre la ville. Mais le plus probable, c’est que Johanna Rolland réussisse à gagner, de peu", a estimé le politologue.

19/03/26 - 09:18 - Chombart critique l'alliance de Rolland Foulques Chombart de Lauwe, candidat aux élections municipales de 2026 à Nantes, critique l'alliance entre Johanna Rolland et LFI. En conférence de presse, il a qualifié cette entente d'«alliance de la honte». Chombart a également exprimé sa déception face à la décision du centriste Mounir Belhamiti de ne pas soutenir sa liste. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 09:04 - Saint-Nazaire pourrait voir le RN progresser Les élections municipales de 2026 en Loire-Atlantique présentent des enjeux complexes pour le Rassemblement national. Si le parti peine à s'imposer à Nantes, il affiche de bonnes projections à Saint-Nazaire, où il pourrait obtenir jusqu'à 20 conseillers. À Donges, malgré une ambition de victoire, la route reste difficile. Lire sur mediacites.fr

19/03/26 - 09:04 - Johanna Rolland affronte des défis à Nantes Les résultats des élections municipales à Nantes, annoncés le 15 mars, causent une grande déception parmi les soutiens de Johanna Rolland. Cette dernière, actuellement en lice, fait face à un score serré contre Foulques Chombart de Lauwe et à la montée de LFI. Les réactions sont fortes alors que la gauche espère éviter une défaite. Lire sur mediacites.fr

19/03/26 - 08:16 - Les élections municipales inquiètent Nantes et ses habitants À Nantes, les élections municipales de 2026 suscitent des inquiétudes, notamment dans le quartier Bellevue. La maire sortante PS, Johanna Rolland, est menacée par le candidat LR, Foulques Chombart de Lauwe, reflet d'un électorat traditionnellement à gauche mais marqué par une forte abstention. La question de la sécurité influence les choix des électeurs et pourrait faire basculer la ville à droite. Lire sur ouest-france.fr

19/03/26 - 07:18 - Michel Ménard appelle à voter pour Johanna Rolland À Nantes, les élections municipales de 2026 suscitent une forte mobilisation de la part des soutiens de gauche comme de droite. Michel Ménard appelle à voter pour Johanna Rolland, tandis que les candidats de droite dénoncent son alliance avec la France Insoumise, la qualifiant de compromission inacceptable. La tension politique s'intensifie alors que chaque camp cherche à rassembler ses troupes. Lire sur ouest-france.fr