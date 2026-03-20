Résultat de l'élection municipale 2026 Nice : un affrontement entre deux anciens proches pour le 2e tour, l'issue incertaine

L'élection municipale 2026 à Nice se joue entre deux favoris : Christian Estrosi et Eric Ciotti. Ceux appelés "les frères ennemis" se sont livrés une bataille ardue dont le résultat final approche.

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14:05 - "Che Guevara de la Promenade des Anglais" : Eric Ciotti attaque encore Christian Estrosi Alors que la campagne pour le second tour de l'élection municipale à Nice s'achève ce vendredi soir, Eric Ciotti a qualifié sur CNews la campagne de son adversaire Christian Estrosi de "naufrage". Selon le président de l'UDR, "Christian Estrosi s’est repeint en Che Guevara de pacotille. Sa campagne se termine dans la confusion et elle se terminera pour lui par la défaite et l’indignité", a-t-il déclaré. Il estime que son opposant "se ridiculise".

13:26 - Nice, bonne ou mauvaise élève sur la qualité de santé environnementale ? La Maison de la Bio répond À Nice, la Maison de la Bio a évalué la qualité de santé environnementale en vue des élections municipales de mars 2026. Malgré un usage élevé de pesticides, la ville se distingue par une part importante de bio dans les cantines scolaires, atteignant 27,2 % au-dessus de la moyenne nationale. La qualité de l'eau est également jugée excellente avec une note A. Lire sur nicematin.com

Résultat du dernier sondage pour le second tour de l'élection municipale à Nice Sondage Elabe pour BFMTV du 1er mars 2026, avant le 1er tour

11:27 - Christian Estrosi lance un dernier appel à faire barrage à l'extrême droite À Nice, Christian Estrosi a fait un appel à l'unité lors de son dernier meeting avant le second tour des municipales 2026. Le rassemblement a été marqué par des discours mettant en avant l'importance de faire barrage à l'extrême droite et de promouvoir des valeurs de solidarité. Les participants ont exprimé leur désir d'une ville ouverte, porteuse d'humanité et de diversité. Lire sur nicepremium.fr

19/03/26 - 17:56 - Des alliances inattendues en 2026 À Nice, les élections municipales de 2026 mettent en lumière les interactions surprenantes entre candidats de différents camps. Une « militante » ayant soutenu Éric Ciotti s'est également félicitée de l'approche de la candidate de gauche, Juliette Chesnel-Le Roux, créant des interrogations sur ses véritables allégeances. Ce contexte affole les stratégies électorales en vue du scrutin. Lire sur nicematin.com

19/03/26 - 16:57 - Eric Ciotti mène les municipales à Nice en 2026 Les élections municipales de Nice en 2026 révèlent un paysage politique complexe après un premier tour où Eric Ciotti a obtenu 43,43 % des voix, suivi par Christian Estrosi. Cédric Vella, candidat éliminé, a exprimé son soutien à Ciotti pour un changement politique, tandis que Nice Démocratie Directe a refusé de donner une consigne de vote. La dynamique d'entre-deux-tours est marquée par l'abstention élevée et les positions divergentes des candidats. Lire sur nicepremium.fr

19/03/26 - 16:00 - Un proche de Ciotti aurait tenu des propos choquants sur Pétain À Nice, des révélations médiatiques gênantes émergent en pleine campagne pour les élections municipales de 2026. Antoine de Chemellier, proche d'Éric Ciotti, est accusé de tenir des propos choquants dans un groupe WhatsApp sur les colonies et Pétain. Ciotti a suspendu son collaborateur, dénonçant les déclarations et leur interprétation. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 12:26 - Éric Ciotti crée une large coalition avant le second tour Le premier tour des élections municipales à Nice, le 15 mars 2026, a vu Éric Ciotti en tête avec 43,43%, tandis que Christian Estrosi a terminé second avec 30,92%. Ciotti a créé une large coalition, engendrant un bouleversement politique prévisible dans une ville à droite. Le second tour s'annonce difficile pour la gauche, peu présente. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 11:24 - Le débat de l'entre-deux-tours annulé, un candidat a refusé d'y participer À Nice, le débat entre les candidats Éric Ciotti, Christian Estrosi et Juliette Chesnel-Le Roux pour le second tour des élections municipales de 2026 a été annulé, Éric Ciotti refusant d'y participer. Christian Estrosi et Juliette Chesnel-Le Roux dénoncent cette décision, considérant qu’elle entrave le débat démocratique. Lire sur actu.fr

19/03/26 - 11:11 - Estrosi tente d'apaiser la situation À Nice, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues pour le maire sortant Christian Estrosi. Après des propos controversés de Bruno Retailleau, Estrosi tente d'apaiser la situation tout en critiquant son rival Éric Ciotti. Le second tour se rapproche, et son équipe organise un rassemblement contre l'extrême droite. Lire sur nicematin.com

19/03/26 - 10:43 - Le président de l'OGC Nice renouvelle son soutien à Eric Ciotti pour le second tour À Nice, en plein entre-deux tours des élections municipales de 2026, Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice et du comité de soutien d'Eric Ciotti, critique l'idée d'un front républicain proposé par ses opposants, affirmant que les Niçois ne croient plus à cette notion. Il soutient également que la qualité des débats récents justifie l'absence d'un nouveau débat. Par ailleurs, il appelle Christian Estrosi à se retirer de la vie politique. Lire sur francebleu.fr

19/03/26 - 10:01 - Deux temps forts ce jeudi Ce jeudi 19 mars, deux temps forts de campagne sont programmés, celle-ci se terminant demain à minuit. Juliette Chesnel-Le Roux tient une conférence de presse à Nice en fin de matinée et à 18 heures, Christian Estrosi tient son meeting de fin de campagne, place Saint-François.

19/03/26 - 09:00 - Deux candidats "confiants", Christian Estrosi espère un "électrochoc" Alors qu'Eric Ciotti s'était montré confiant suite à la "grande volonté d’alternance" des Niçois selon lui, Christian Estrosi a pour sa part estimé être certain "d'arriver en tête dimanche", au micro de France inter ce jeudi 19 mars. "Je ne laisserai pas ma ville être mise sous cloche", étant persuadé qu'un "électrochoc" va se produire dans la cinquième ville de France d'ici dimanche. "Il n'y a que 15.000 voix à rattraper, d'ici dimanche nous rattraperons ces 15.000 voix et nous arriverons en tête devant l'ultradroite et le Rassemblement national", a-t-il déclaré. Le maire Horizons a également déclaré avoir été "surpris" par la position du président LR Bruno Retailleau qui ne lui a pas apporté son soutien, mais met cette déclaration sur le compte d'un "moment d'égarement".

19/03/26 - 08:27 - Éric Ciotti propose de réduire la taxe à Nice Dans sa campagne pour les municipales 2026, Éric Ciotti promet une réduction de 20 % de la taxe foncière à Nice, annulant la hausse précédente. Avec un coût estimé à 40 millions d'euros, il compte compenser cette mesure grâce à des économies de fonctionnement. Un simulateur en ligne a été proposé pour estimer les économies réalisées par les propriétaires. Lire sur nicepremium.fr

19/03/26 - 08:26 - Les Niçois recherchent une alternance en 2026 À Nice, les élections municipales de 2026 se caractérisent par une forte abstention, atteignant 46 % lors du premier tour. Éric Ciotti (UDR-RN) mène les sondages, tandis que le maire en place, Christian Estrosi (LR), est en difficulté face à une gauche fragile. Dans le quartier de Saint-Roch, les habitants expriment un désir d'alternance après des années de domination politique. Lire sur nicepresse.com