Résultat de l'élection municipale 2026 à Nice : les scores de Ciotti et Estrosi après la tragédie de la Cité des anges

Le résultat de l'élection municipale à Nice a été dévoilé ce dimanche 22 mars. Après une campagne digne d'une tragédie grecque, le duel Ciotti-Estrosi s'est achevé par une mort politique. Découvrez qui l'emporte.

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07:22 - Éric Ciotti promet de réunir les Niçois Éric Ciotti, le nouveau maire de Nice, a promis l'union, la fraternité et l'ouverture lors de son discours de victoire. Il s'engage à réduire les impôts locaux et à renforcer la sécurité dans les quartiers, tout en plaçant Nice comme une capitale culturelle. Ce changement politique marque une volonté de rassembler au-delà des clivages traditionnels. Lire sur nicepresse.com

07:18 - La 5e ville de France bascule à l'extrême droite Éric Ciotti a remporté la mairie de Nice lors des élections municipales de 2026, battant Christian Estrosi, son ancien mentor, de 10 points. Cette victoire symbolise un tournant dans la politique locale, avec Ciotti s'alignant sur l'extrême droite tandis que Estrosi prônait une ouverture vers le centre. Nice, la cinquième ville de France, est désormais sous la direction d'un maire UDR-RN après 18 ans de gouvernance Estrosi. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

22/03/26 - 23:13 - Sebastien Chénu (RN) réagit aux résultats : "on prend Nice" Le vice-président du Rassemblement National s'est exprimé pour réagir aux résultats des élections municipales : "on prend Nice qui est quand même la cinquième plus grande ville de France. On gagne de nombreuses villes. On avait 20 villes de plus de 40 000 habitants, ce soir nous en avons 40."

22/03/26 - 23:07 - La larme à l'oeil, "je vous dit au revoir" dit Estrosi à ses militants Main tremblante, larme à l’oeil dans son discours "je vous dit au revoir, mais je ne vous dit pas adieu", lance Christian Estrosi à son QG après sa défaite, visiblement relativement difficile à encaisser face à Eric Ciotti à Nice, face à ses militants, rapporte CNews.

22/03/26 - 22:53 - Christian Estrosi aux journalistes : "Vous allez vous emmerder !" Christian Estrosi s’est adressé à la presse locale à la sortie de son QG à Nice, après avoir annoncé son retrait de la vie politique. Selon BFMTV, il a lancé : "Vous n'avez plus de boucs émissaires, vous allez vous emmerder !"

22/03/26 - 22:52 - La CGT Spectacle 06 s'inquiète des conséquences de la victoire d'Éric Ciotti Suite à l'élection d'Éric Ciotti à la mairie de Nice le 22 mars 2026, la CGT Spectacle 06 s'alarme des conséquences pour le secteur culturel. Le syndicat dénonce une menace pour les libertés publiques et appelle à la résistance face aux pressions idéologiques potentielles sur les artistes. Un rassemblement est prévu pour mobiliser la population et défendre les lieux culturels niçois. Lire sur francebleu.fr

22/03/26 - 22:46 - Les résultats affinés pour Nice Selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, à Nice, Eric Ciotti obtient 49,14% des suffrages, Christian Estrosi 36,92% et Juliette Chesnel-Le Roux 13,94%.

22/03/26 - 21:54 - Estrosi se retire de la vie politique Christian Estrosi, pas réélu à Nice (Alpes-Maritimes), aurait annoncé quitter la politique. Il ne siègerait pas au conseil de Nice et aurait la volonté de s’occuper désormais de sa famille.

22/03/26 - 21:42 - "Je ressens une immense satisfaction", dit Eric Ciotti "Je ressens une immense satisfaction. Nous sommes fiers de l'immense confiance des niçoises et des niçois. Ce soir nous sommes pas loin des 50% et avec une très large avance sur le maire sortant. La confiance elle est bien entendu, des devoirs en même temps qu'elle nous donne du souffle. C'est un formidable message pour dire que l'alternance face à tous les systèmes et possibles et proposé avec une équipe d'unités d'unions de rassemblement qui repose sur la confiance, le travail, un magnifique projet pour remettre de l'ordre dans les comptes, dans la rue et pour porter une politique de proximité", dit Eric Ciotti, nouveau maire de Nice, en duplex avec CNews.

22/03/26 - 21:01 - "Ce qui m'importe c'est de regarder devant", dit Eric Ciotti "Aujourd'hui ce qui m'importe c'est de regarder devant comme nous l'avons fait dès le début avec les hommes et les femmes qui, dès les premiers instants, ont cru dans cette espérance de l'alternance. Je veux au premier rang d'entre eux remercier Jean-Pierre Rivière, dont le seul objectif était de servir leur ville, donner le meilleur d'eux-mêmes", lance Eric Ciotti après sa victoire.

22/03/26 - 20:58 - "Cette victoire paraissait relever de l'ascension de l'Himalaya par la face nord", ironise Ciotti "Je crois que le suspense est modéré, mais je suis heureux de vous annoncer que nous avons gagner la mairie de Nice. C’est une immense victoire que vous avez construite", déclare Eric Ciotti, élu maire de Nice en battant le premier édile sortant, Christian Estrosi. "Mes premiers mots pour vous seront pour vous niçois et niçoises par dizaines de milliers ont témoigné une immense confiance cette victoire elle est belle ce soir cette victoire elle nous donne de la joie du bonheur et je suis persuadé qu'elle donne de la joie et du bonheur à une majorité de niçoises et de niçois", poursuit-il. "Cette victoire paraissait relever de l'ascension de l'Himalaya par la face nord. Oui nous l'avons fait nous l'avons fait. D'abord dans le scepticisme, dans le mépris, face à la cette campagne a été dur rien ne nous aura été épargné", conclut le nouveau maire de Nice.

22/03/26 - 20:54 - 47% pour Ciotti, 37% pour Estrosi D'après Ipsos-BVA, Eric Ciotti a obtenu 47,7% des voix à l'élection municipale de Nice, contre 37,4 % pour Christian Estrosi.

22/03/26 - 20:44 - L'estimation de l'abstention à Nice L'estimation de l'abstention à Nice est de 43,8% au second tour contre 46,4% au premier, selon Ipsos/BVA À 20H30.

22/03/26 - 20:43 - Ciotti élu à Nice avec 46,20% des voix Eric Ciotti est élu à la mairie de Nice avec 46,20% des voix, contre 38,10% pour le maire sortant Christian Estrosi. Martine Vassal (DVD) obtient elle 4.8% des voix.