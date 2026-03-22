Résultat de l'élection municipale 2026 Nice : Top départ : les électeurs de Nice appelés à voter dès maintenant

L'élection municipale 2026 à Nice se joue entre deux favoris : Christian Estrosi et Eric Ciotti. Ceux appelés "les frères ennemis" se sont livrés une bataille ardue dont le résultat final approche.

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09:42 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des municipales à Nice D'après les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Christian Estrosi, à la tête de "Tous Pour Nice" (LUD), Juliette Chesnel-Le Roux sous l'étiquette LUG ("Unis Pour Nice") et la liste "Le Meilleur Est A Venir Avec Eric Ciotti" emmenée par Eric Ciotti (LUXD). À 20 heures, les 256 bureaux de vote de Nice ferment.

09:16 - Nice mais aussi deux autres points chaud dans le département aux élections municipales Les élections municipales de 2026 dans les Alpes-Maritimes se concentrent sur trois villes clés. À Nice, Eric Ciotti affronte Christian Estrosi dans une triangulaire, tandis qu'à Menton, Alexandra Masson (RN) fait face à une alliance entre Sandra Paire et Louis Sarkozy. Saint-Laurent-du-Var connaît également un duel entre le maire sortant et un nouvel opposant. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

Résultat du dernier sondage pour le second tour de l'élection municipale à Nice Sondage Elabe pour BFMTV du 1er mars 2026, avant le 1er tour

08:16 - Estrosi en difficulté à Nice face à Ciotti Christian Estrosi, maire de Nice, affronte un second tour difficile des élections municipales de 2026 après avoir été distancé au premier tour par Éric Ciotti. Il dénonce un climat de peur et des menaces sur son administration, tout en tentant de rallier les 100 000 Niçois qui ne se sont pas exprimés. Estrosi rappelle ses réalisations et critique son rival sur son implication locale. Lire sur nicepresse.com

07:32 - Top départ : les électeurs de Nice appelés à voter dès maintenant Ce dimanche 22 mars 2026, les électeurs niçois votent pour le second tour des élections municipales, avec trois listes en compétition : Éric Ciotti, Christian Estrosi et Juliette Chesnel-Le Roux. Le taux d'abstention avait atteint 44% au premier tour. Les bureaux de vote à Nice fermeront à 20h, offrant des horaires variés. Les 230 000 électeurs niçois doivent vérifier leur bureau de vote en consultant leur carte électorale ou en ligne. Lire sur actu.fr

21/03/26 - 19:00 - Eric Ciotti serait plus cité dans les médias selon une enquete À Nice, la campagne des élections municipales de 2026 connaît un fort engouement médiatique, notamment avec le duel entre Éric Ciotti et Christian Estrosi. Une étude montre que le candidat de la droite est cité plus fréquemment dans les médias que son concurrent, avec 13 596 mentions. Lire sur nicepresse.com

21/03/26 - 17:12 - Les étudiants de Nice interpellent les candidats municipaux À Nice, les étudiants interpellent les candidats aux élections municipales de 2026 avec une série de propositions sur des problématiques cruciales comme le logement, la santé et la mobilité. Représentés par la Face 06, ils soulignent l'urgence de la crise du logement et demandent des mesures concrètes pour soutenir leur vie étudiante. L'implication des élus est essentielle pour répondre à leurs attentes et améliorer leur quotidien selon euxx. Lire sur nicepresse.com

21/03/26 - 14:45 - Des personnalités de gauche soutiennent Christian Estrosi malgré des divergences d'opinions À Nice, des personnalités de gauche, après des années de combat contre Christian Estrosi, l'appellent à nouveau à voter pour lui aux élections municipales de 2026. Malgré leur opposition sur plusieurs projets, ils estiment qu'il est le meilleur candidat pour contrer l'extrême droite d'Éric Ciotti. Cette décision de la gauche de ne pas se retirer a été qualifiée d'irresponsable par certains leaders écolos. Lire sur nicepresse.com

21/03/26 - 11:52 - Une campagne municipale sous le signe des attaques personnelles à Nice À Nice, les élections municipales de 2026 sont marquées par une campagne conflictuelle où les attaques personnelles et les procédures judiciaires dominent le climat politique. Les antagonismes entre Éric Ciotti et Christian Estrosi s'intensifient, alimentés par des accusations de diffamation et des procédures de cyberharcèlement. Cette ambiance délétère entraîne une forte abstention, révélant un désenchantement des électeurs. Lire sur nicepremium.fr

21/03/26 - 09:01 - La gauche niçoise refuse les alliances et défend ses propres idées pour le second tour À Nice, la liste « Unis pour Nice », arrivée troisième avec 12 % des voix, se maintient au second tour des élections municipales 2026, proposant des mesures sur le pouvoir d'achat, l'écologie et le logement. Ses propositions incluent la gratuité des transports, le plafonnement des loyers et la lutte contre le changement climatique. Cette union de la gauche refuse les alliances avec d'autres partis pour rester autonome dans ses choix. Lire sur nicepresse.com

21/03/26 - 07:32 - Eric Ciotti dépose deux plaintes dont une contre Estrosi À Nice, le candidat UDR Éric Ciotti a déposé deux plaintes, dont une contre le maire Christian Estrosi, suite à des déclarations sur la préfète affirmant publiquement qu’elle aurait été virée pour corruption. Le candidat dénonce une campagne de dénigrement violente dans certains quartiers à la suite de l'affichage de messages jugés infamants. Eric Ciotti a ainsi porté une plainte supplémentaire contre X pour "diffamation et injure publique". Lire sur nicematin.com

21/03/26 - 06:42 - Ecolos-PS-PCF appelle à résister contre Ciotti et Estrosi À Nice, la liste Ecolos-PS-PCF, conduite par Juliette Chesnel-Le Roux, appelle à résister contre Éric Ciotti et Christian Estrosi lors des élections municipales de 2026. La candidate souligne que les discours de Christian Estrosi ne cachent pas l'ascension de l'extrême droite. Elle refuse de se désister, évoquant l'hypocrisie du maire sortant. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 21:32 - Opération déchiquetage à la mairie de Nice avant le second tour À Nice, des services municipaux déchiquettent des documents à quelques jours du second tour des élections municipales de 2026, suscitant des interrogations. Des témoignages anonymes rapportent le traitement de dossiers entiers, tandis que la mairie défend ces opérations comme un tri normal. La communication officielle précise que ces actions concernent des élus ne figurant plus sur la liste de Christian Estrosi. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 20:22 - Christian Estrosi promet la victoire à ses sympathisants, l'issue du 2e tour incertaine Lors de son dernier meeting avant le second tour des municipales à Nice, Christian Estrosi a promis une victoire à ses supporters, malgré un retard de 15.000 voix au premier tour. Il a souligné l'importance de mobiliser les électeurs pour le second tour. Son épouse et d'autres alliés ont également soutenu sa candidature en évoquant ses valeurs. Lire sur nicematin.com

20/03/26 - 19:12 - Eric Ciotti présente son programme à l'occasion d'un meeting improvisé Éric Ciotti a tenu un meeting improvisé à Nice avant le second tour des élections municipales de 2026, rassemblant ses colistiers et sympathisants. Il a critiqué le maire sortant Christian Estrosi tout en présentant son programme axé sur la réconciliation et le respect. Ciotti a exprimé sa fierté pour son alliance avec le Rassemblement national. Lire sur nicematin.com