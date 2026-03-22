Résultat de l'élection municipale 2026 à Caen : les résultats dévoilés, suivez le verdict dans notre direct

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Caen sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Caen et la liste complète des élus.

En direct

18:56 - Rappel des résultats des dernières municipales à Caen avant le verdict Il y a 6 ans, qui avait remporté les municipales à Caen ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Joël Bruneau (Divers droite) a distancé ses rivaux avec 10 541 bulletins (50,79%). Derrière, Rudy L'orphelin (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 25,56% des voix. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes.

17:12 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans le Calvados Dans le Calvados, 56,07% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministère. Un chiffre à comparer aux 62,43% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 38,31% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 56,25%.

14:29 - Une manifestation contre l'extrême droite juste avant le 2e tour à Caen Le carnaval anti-fasciste de Caen, organisé le 21 mars 2026, a rassemblé des centaines de participants dans un contexte politique tendu alors que les élections municipales approchaient. Les manifestants ont dénoncé les violences racistes et l'extrême droite, tout en questionnant l'avenir de la société. Cet événement, non déclaré, a fait écho à des tensions actuelles liées à des incidents tragiques. Lire sur actu.fr

13:16 - 657 assesseurs mobilisés dans 57 bureaux de vote à Caen France Bleu a interrogé Patrick, qui participe en tant qu'assesseur aux élections municipales, un engagement qu'il a commencé en 2019. Avec 657 assesseurs mobilisés dans 57 bureaux de vote, il veille au bon déroulement du scrutin pour 60 714 électeurs. Son enthousiasme pour ce rôle est partagé par sa fille, elle aussi assesseur cette année. Lire sur francebleu.fr

13:00 - Une hausse (tout de même) de la participation Les élections municipales de 2026 ont lieu dans le Calvados, avec un second tour qui se concentre sur 16 communes, dont Caen. À midi, le taux de participation atteint 24,68 %, en hausse par rapport au premier tour de la semaine passée. Ce chiffre est similaire à celui des élections de 2014, marquant une dynamique positive pour ce scrutin. Lire sur actu.fr

12:17 - Caen enregistre un faible taux de participation À 11 h, le taux de participation s'élève à 14,01 %, similaire à celui du premier tour. Trois listes se disputent la municipalité dans la capitale du Calvados. Lire sur ouest-france.fr

12:15 - Le département de Caen a voté à près de 25% à midi Les résultats du 2e tour des élections municipales à Caen ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département du Calvados s'élève à 24,68%. Un chiffre à comparer aux 25,39% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 16,07% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,85% en 2014).

08:32 - Caen identifie un vandale à l'église Saint-Pierre Dans la nuit du 21 au 22 février 2026, un homme a brisé un vitrail de l’église Saint-Pierre à Caen, commettant des actes de vandalisme sans vol ni profanation. Identifié grâce à des gouttes de sang retrouvées sur les lieux, cet individu d'origine ukrainienne a déjà un passé criminel. Il sera convoqué devant la justice en janvier 2027. Lire sur ouest-france.fr

07:57 - Journée électorale à Caen : les horaires des bureaux de vote En 2026, les citoyens de Caen sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Caen. Les 56 bureaux de vote de l'agglomération de Caen seront accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux électeurs de décider. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Caen dès leur publication.