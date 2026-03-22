Résultat de l'élection municipale 2026 à Caen : les informations du scrutin en temps réel

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caen va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Caen est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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08:32 - Caen identifie un vandale à l'église Saint-Pierre Dans la nuit du 21 au 22 février 2026, un homme a brisé un vitrail de l’église Saint-Pierre à Caen, commettant des actes de vandalisme sans vol ni profanation. Identifié grâce à des gouttes de sang retrouvées sur les lieux, cet individu d'origine ukrainienne a déjà un passé criminel. Il sera convoqué devant la justice en janvier 2027. Lire sur ouest-france.fr

07:57 - Journée électorale à Caen : les horaires des bureaux de vote En 2026, les citoyens de Caen sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Caen. Les 56 bureaux de vote de l'agglomération de Caen seront accessibles de 8 h à 19 h pour permettre aux électeurs de décider. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Caen dès leur publication.

21/03/26 - 16:14 - Ce dimanche, les électeurs de Caen ont le choix entre trois candidats Les élections municipales de 2026 à Caen se dérouler le 22 mars, avec une triangulaire entre Aristide Olivier (DVD), Rudy L'Orphelin (Union de la gauche) et Aurélien Guidi (LFI). Lire sur actu.fr

20/03/26 - 19:42 - Rudy L’Orphelin lance un appel aux abstentionnistes pour le second tour à Caen Fort de sa position de leader de la gauche après le premier tour, Rudy L’Orphelin, tête de liste de "Caen la ville nous rassemble", mobilise ses troupes pour l'ultime scrutin de dimanche. Dans un message adressé aux habitants, le candidat écologiste souligne que si sa liste a réussi à s'imposer comme la principale force d'opposition, la victoire finale dépendra de la capacité des Caennais à "amplifier la dynamique". Il cible tout particulièrement les jeunes et les citoyens dont le quotidien est difficile, les incitant à voir l'élection municipale comme un outil concret pour améliorer leur vie. Affirmant que "rien n’est encore joué", Rudy L’Orphelin se présente comme la seule alternative crédible à la droite sortante.

19/03/26 - 16:54 - Les candidats s'écharpent lors du débat de l'entre-deux-tours À Caen, le débat du 18 mars entre Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin et Aurélien Guidi a révélé des divergences sur le logement et les déplacements. Alors qu'Aristide Olivier défend le bilan de la majorité sortante, Aurélien Guidi et Rudy L'Orphelin proposent des mesures telles que l'encadrement des loyers et la gratuité des transports. La question de l'union des listes de gauche, non réalisée, a également été un point central du débat. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 23:08 - Le candidatures officielles dévoilées à Caen Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caen sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Caen ce dimanche, il faudra donc départager Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin et Aurélien Guidi pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Caen

18/03/26 - 10:25 - La maire sortante, Coralie Arruego, se retire À Caen, les élections municipales de 2026 battent leur plein avec un second tour marqué par des tensions. La maire sortante, Coralie Arruego, se retire, laissant Angélique Lemière en tête après le premier tour. La dynamique électorale s'intensifie dans un contexte de contestation et de changements dans la commune. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 10:21 - Un débat sur l'avenir avec les candidats Les élections municipales de 2026 à Caen se précisent avec un second tour entre Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin et Aurélien Guidi. Lors d'un débat récent, des sujets clés comme le logement, le transport et la culture ont été discutés, chaque candidat présentant ses solutions et visions. Les enjeux, tels que la réquisition de logements ou l'extension du tramway, ont dominé les échanges. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 10:14 - Les candidats débattent avant le second tour À Caen, les candidats au second tour des élections municipales de 2026 débattent des enjeux cruciaux tels que le logement, avec une hausse démographique et une crise du locatif. Aristide Olivier présente des projets de construction, tandis qu'Aurélien Guidi suggère des réquisitions de logements vacants. Rudy L'Orphelin souligne la nécessité de maîtriser les loyers et améliore les infrastructures de transport. Lire sur actu.fr