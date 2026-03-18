Résultat de l'élection municipale 2026 Caen : La maire sortante, Coralie Arruego, se retire

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caen oppose Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin et Aurélien Guidi. Suivez le 2e tour en direct.

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18/03/26 - 23:54 - Caen : les candidats débattent des enjeux municipaux À Caen, le débat du 18 mars entre Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin et Aurélien Guidi a révélé des divergences sur le logement et les déplacements. Alors que Olivier défend le bilan de la majorité sortante, Guidi et L'Orphelin proposent des mesures telles que l'encadrement des loyers et la gratuité des transports. La question de l'union des listes de gauche, non réalisée, a également été un point central du débat. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

18/03/26 - 23:08 - Le candidatures officielles dévoilées à Caen Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caen sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Caen ce dimanche, il faudra donc départager Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin et Aurélien Guidi pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Caen

18/03/26 - 10:25 - La maire sortante, Coralie Arruego, se retire À Caen, les élections municipales de 2026 battent leur plein avec un second tour marqué par des tensions. La maire sortante, Coralie Arruego, se retire, laissant Angélique Lemière en tête après le premier tour. La dynamique électorale s'intensifie dans un contexte de contestation et de changements dans la commune. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 10:21 - Un débat sur l'avenir avec les candidats Les élections municipales de 2026 à Caen se précisent avec un second tour entre Aristide Olivier, Rudy L'Orphelin et Aurélien Guidi. Lors d'un débat récent, des sujets clés comme le logement, le transport et la culture ont été discutés, chaque candidat présentant ses solutions et visions. Les enjeux, tels que la réquisition de logements ou l'extension du tramway, ont dominé les échanges. Lire sur francebleu.fr

18/03/26 - 10:14 - Les candidats débattent avant le second tour À Caen, les candidats au second tour des élections municipales de 2026 débattent des enjeux cruciaux tels que le logement, avec une hausse démographique et une crise du locatif. Aristide Olivier présente des projets de construction, tandis qu'Aurélien Guidi suggère des réquisitions de logements vacants. Rudy L'Orphelin souligne la nécessité de maîtriser les loyers et améliore les infrastructures de transport. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 09:14 - Une triangulaire possible Les élections municipales de 2026 à Caen se dérouleront le 22 mars, avec une triangulaire entre Aristide Olivier (DVD), Rudy L'Orphelin (Union de la gauche) et Aurélien Guidi (LFI). La liste vainqueur bénéficiera d'une prime majoritaire, lui assurant 28 sièges sur 55. Les résultats du premier tour influenceront la répartition finale des sièges au conseil municipal. Lire sur actu.fr

18/03/26 - 00:27 - Le second tour des municipales se prépare à Caen À Caen, le second tour des élections municipales de 2026 se profile avec une triangulaire. Le maire sortant divers droite, Aristide Olivier, affronte Rudy L'Orphelin, candidat écologiste, et Aurélien Guidi, représentant La France insoumise. Les discussions ont porté sur des enjeux clés comme la santé, l'éducation et la mobilité. Lire sur tendanceouest.com

17/03/26 - 16:59 - Antoine Casini donne sa consigne de vote pour le second tour À Caen, lors des élections municipales de 2026, trois listes se sont qualifiées pour le second tour, avec le maire sortant en tête. Antoine Casini, éliminé au premier tour, appelle à voter pour Rudy L'Orphelin, soulignant une convergence sur certaines thématiques écologiques. Cette élection met en lumière une dynamique de rassemblement au sein de la gauche. Lire sur ouest-france.fr

16/03/26 - 20:55 - Caen se divise pour les élections municipales 2026 À Caen, lors des élections municipales de 2026, les listes de gauche n'ont pas réussi à s'entendre pour le second tour. Rudy L'Orphelin, écologiste, et Aurélien Guidi, de la France Insoumise, s'affronteront séparément malgré le potentiel d'une union. Le maire sortant Aristide Olivier, avec 48,51 % des voix, reste en tête. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr