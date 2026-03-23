Résultat de l'élection municipale 2026 à Caen : Aristide Olivier l'emporte, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Caen ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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09:00 - "C'est du gâchis" : réaction d'Aurélien Guidi de LFI après les résultats des municipales Malgré une progression entre les deux tours, le candidat de la liste "Faire mieux pour Caen" n'a pas caché son amertume face à la victoire écrasante de la droite. Pour la tête de liste soutenue par La France insoumise et Génération.s, qui obtient 15,12 % des suffrages exprimés, le manque d'unité du camp progressiste a pesé lourd dans la balance. "Le résultat d’Aristide Olivier n’est pas une surprise, mais mon sentiment ce soir, c’est celui d’un gâchis", a-t-il réagi, estimant que "la gauche aurait pu davantage challenger la droite en étant rassemblée". L'élu tire néanmoins un bilan positif de la percée de son mouvement dans le paysage politique local. Fort de ses 4 145 voix, Aurélien Guidi s'est dit satisfait d'un score qui assure une représentation de quatre places au conseil municipal. Lire sur ouest-france.fr

08:57 - "Un immense merci pour cette victoire aussi importante !" : Aristide Olivier a fêté sa victoire à Caen C’est dans une atmosphère d'effervescence que le maire sortant a pris la parole pour saluer son succès au second tour des municipales. Accueilli par une foule enthousiaste dans la salle du réfectoire de l’hôtel de ville, l'élu a lancé un « immense merci aux Caennaises et aux Caennais pour cette victoire aussi importante ! ». Ce cri du cœur intervient après l'annonce d'une victoire sans appel, avec 59,37 % des voix. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 21:28 - Les résultats complets à Caen dévoilés par le ministère Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Caen : Aristide Olivier (LDVD) arrive en tête avec 59,38% des voix, suivi de Rudy l’Orphelin (25,51%) et d'Aurélien Guidi (15,12%).

22/03/26 - 21:18 - A .Olivier (DVD) réélu à Caen À Caen, A .Olivier (DVD) est réélu avec 59,4% selon l'Ifop.

22/03/26 - 21:07 - Aristide Olivier est réélu à Caen À Caen, Aristide Olivier, le maire sortant, se démarque lors des élections municipales de 2026 avec une avance significative de 61,92% des voix sur les résultats partiels. Son succès est perçu comme une victoire nette, lui conférant à la fois honneur et responsabilité. Ce contexte souligne l'importance des municipales dans la ville. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 21:07 - Le maire sortant largement en tête À Caen, lors du second tour des élections municipales de 2026, la tendance montre le maire sortant en tête avec 61,92 % des voix dépouillées. Les résultats proviennent de 28 bureaux sur 57, avec Rudy L’Orphelin à 24,58 % et Aurélien Guidi à 13,89 %. Le scrutin est encore partiellement dépouillé au moment des annonces. Lire sur ouest-france.fr

22/03/26 - 18:56 - Rappel des résultats des dernières municipales à Caen avant le verdict Il y a 6 ans, qui avait remporté les municipales à Caen ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Joël Bruneau (Divers droite) a distancé ses rivaux avec 10 541 bulletins (50,79%). Derrière, Rudy L'orphelin (Europe Ecologie-Les Verts) a capté 25,56% des voix. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes.

22/03/26 - 17:12 - Le taux de participation aux municipales à 17h dévoilé dans le Calvados Dans le Calvados, 56,07% des électeurs ont voté aux élections municipales à 17 heures selon les chiffres du ministère. Un chiffre à comparer aux 62,43% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 38,31% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 56,25%.

22/03/26 - 14:29 - Une manifestation contre l'extrême droite juste avant le 2e tour à Caen Le carnaval anti-fasciste de Caen, organisé le 21 mars 2026, a rassemblé des centaines de participants dans un contexte politique tendu alors que les élections municipales approchaient. Les manifestants ont dénoncé les violences racistes et l'extrême droite, tout en questionnant l'avenir de la société. Cet événement, non déclaré, a fait écho à des tensions actuelles liées à des incidents tragiques. Lire sur actu.fr