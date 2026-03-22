Résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes : découvrez tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Nîmes sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Nîmes et la liste complète des élus.

En direct

18:50 - Une estimation de 59% de participation à Nîmes Adélaïde Zulfikarpasic, directrice Générale du pôle société Ipsos-BVA, communique un nouveau chiffre de la participation à Nîmes après la fermeture de certains bureaux de vote à 18 heures. Elle indique que 59% des habitants se sont mobilisés dans la ville pour le second tour des élections municipales.

18:35 - À quel niveau se situe la participation électorale à Nîmes ? Pour rappel, l'abstention se montait à 67,58 % à Nîmes lors des dernières municipales, une abstention plutôt forte alors que l'événement avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les présidentielles, celles où les Français participent le plus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 30,54 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 59,30 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 38,11 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 52,11 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote. Pour ces municipales 2026, cette variable à Nîmes sera en tout cas essentielle dans la conclusion du scrutin.

17:30 - Le taux de participation à 17h dans le Gard dévoilé Les estimations de la participation à 17h ont été communiquée par le ministère. Dans le Gard, elle s'élève à 52,78%. Un chiffre à comparer aux 62,58% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 39,45% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 64,28%.

16:05 - Vincent Bouget, un Nîmois pur souche Vincent Bouget est un enfant de Nîmes, élevé dans une famille marquée par l'engagement. Ses parents, Nathalie et Michel, communistes, se sont rencontrés au Prolé. Sa grand-mère Betty était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui a grandi « au rythme des meetings politiques, des matchs de foot et des corridas » rapporte le journal Objectif Gard. D'abord tenté par le journalisme sportif, il bifurque vers l'enseignement et devient professeur d'histoire-géographie. Il commence sa carrière à Sarcelles avant de revenir à Nîmes dix ans plus tard, où il adhère au Parti communiste et grimpe rapidement jusqu'à en devenir le secrétaire départemental.

14:05 - Les Gardois moins présents aux municipales de 2026 qu'aux législatives de 2024 À midi, la participation dans le département du Gard atteint 22,82 %. Un niveau inférieur aux 30,61 % enregistrés aux législatives de 2024, mais supérieur aux 18,58 % observés lors des municipales de 2020, organisées en pleine crise du Covid. En 2014, la participation à la mi-journée s’élevait à 25,6 %.

09:21 - Le second tour des élections municipales n'a pas lieu seulement à Nîmes Ce 22 mars 2026, le second tour des élections municipales se déroule à Nîmes mais aussi dans le Gard, où 16 communes votent pour élire leur maire. Les résultats sont attendus avec grande attention, notamment pour savoir si le RN s'imposera à Nîmes et Bagnols-sur-Cèze. Au premier tour, 333 maires avaient déjà été élus dans le département. Lire sur actu.fr

07:50 - Second tour des municipales à Nîmes : horaires des 85 bureaux de vote Les municipales sont l'occasion pour les 92 223 électeurs de Nîmes de s'exprimer sur la façon dont est gérée leur localité. À Nîmes et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Jean-Paul Fournier, qui a gagné la mairie en 2020 au second tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. Pour voter, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 85 bureaux de vote de Nîmes. Pour recevoir les résultats des élections à Nîmes dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.

21/03/26 - 18:31 - 94 161 électeurs inscrits aux élections municipales pour le premier tour Le premier tour des élections municipales s'est déroulé le dimanche 15 mars dans le Gard, avec des bureaux de vote ouverts à Nîmes, où 94 161 électeurs sont inscrits. Lire sur midilibre.fr

21/03/26 - 15:17 - Les taurins de Nîmes appellent à soutenir Vincent Bouget À Nîmes, des figures du monde taurin ont exprimé leur soutien à Vincent Bouget, candidat de Nîmes en Commun, en raison de leurs valeurs opposées au Rassemblement National. Ils soulignent l'importance de la tauromachie comme un art et un humanisme. Lire sur lamarseillaise.fr