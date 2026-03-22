Résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes : les données du scrutin en temps réel

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nîmes va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Nîmes est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:50 - Second tour des municipales à Nîmes : horaires des 85 bureaux de vote Les municipales sont l'occasion pour les 92 223 électeurs de Nîmes de s'exprimer sur la façon dont est gérée leur localité. À Nîmes et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Jean-Paul Fournier, qui a gagné la mairie en 2020 au second tour ? Quel bilan les électeurs peuvent-ils tirer de ces six années de mandat ? La liste des prétendants en 2026 est affichée ci-dessous. Pour voter, les citoyens de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 85 bureaux de vote de Nîmes. Pour recevoir les résultats des élections à Nîmes dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.

21/03/26 - 18:31 - 94 161 électeurs inscrits aux élections municipales pour le premier tour Le premier tour des élections municipales s'est déroulé le dimanche 15 mars dans le Gard, avec des bureaux de vote ouverts à Nîmes, où 94 161 électeurs sont inscrits. Lire sur midilibre.fr

21/03/26 - 15:17 - Les taurins de Nîmes appellent à soutenir Vincent Bouget À Nîmes, des figures du monde taurin ont exprimé leur soutien à Vincent Bouget, candidat de Nîmes en Commun, en raison de leurs valeurs opposées au Rassemblement National. Ils soulignent l'importance de la tauromachie comme un art et un humanisme. Lire sur lamarseillaise.fr

20/03/26 - 17:32 - Trois stratégies divergentes pour l'avenir du tourisme à Nîmes À Nîmes, les élections municipales du 22 mars 2026 suscitent des débats sur le tourisme. Julien Sanchez prône l'augmentation du tourisme avec plus d'événements gratuits, tandis que Vincent Bouget insiste sur la nécessité de repenser cette activité au bénéfice des habitants. Franck Proust s'oriente vers le développement du tourisme d'affaires avec de nouveaux festivals. Lire sur actu.fr

20/03/26 - 16:16 - Fin de campagne pour le candidat LR Franck Proust À Nîmes, la campagne pour les municipales de 2026 menée par Franck Proust (LR) s'achève par une réunion publique, après un an de travail pour rassembler la droite. Les candidats se sont unis pour défendre la ville face aux menaces électorales. Franck Proust appelle à voter pour la continuité et le développement de Nîmes. Lire sur midilibre.fr

20/03/26 - 14:56 - La prise de position de Simon Casas fracture le milieu taurin à Nîmes À Nîmes, la récente prise de position politique de Simon Casas, directeur d'arènes, suscite un vif débat dans le milieu taurin, traditionnellement apolitique. Les personnalités du monde taurins, comme Marie Sara, expriment leur désaccord, craignant une instrumentalisation de la tauromachie par des idéologies partisans. Dans ce contexte, plusieurs acteurs soutiennent la liste 'Nîmes en Commun' face à l'extrême droite pour défendre les valeurs culturelles partagées de la tauromachie. Lire sur objectifgard.com

20/03/26 - 12:41 - Franck Proust en meeting pour appeler à la mobilisation lors du second tour À Nîmes, lors d'un meeting rassemblant 400 personnes, Franck Proust, candidat de la liste 'Nîmes par-dessus tout', a tenté de motiver ses électeurs avant le second tour des élections municipales de 2026. Bien qu'il ait terminé avec 20 % des voix au premier tour, Proust reste déterminé à reprendre la ville face à des rivaux de gauche et du RN. L'enjeu est de ne pas laisser Nîmes basculer radicalement, comme l'a souligné Julien Plantier, membre de son équipe. Lire sur objectifgard.com

20/03/26 - 12:03 - L'écrivain Simon Casas soutient le RN, au grand étonnement du maire Jean-Paul Fournier À Nîmes, l'écrivain Simon Casas affirme son soutien au Rassemblement national, suscitant l'étonnement du maire Jean-Paul Fournier. Ce dernier critique le choix de l'écrivain, arguant que le RN n’a pas toujours été clair dans son engagement en faveur de la tauromachie. Les déclarations de Simon Casas, liées à la mémoire des enfants juifs déportés, provoquent également une forte indignation. Lire sur midilibre.fr

20/03/26 - 11:42 - Les premières colistières se mobilisent pour faire entendre leurs voix dans la campagne Les élections municipales de 2026 à Nîmes voient une forte implication des numéros deux des listes candidates, toutes masculines. Valérie Rouverand, Amal Couvreur et Sylvie Josserand représentant des formations différentes, veulent démontrer que leur rôle est actif et essentiel. Elles militent également pour l'engagement des femmes en politique. Lire sur midilibre.fr