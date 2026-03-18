Résultat de l'élection municipale 2026 Nîmes : Franck Proust et Julien Plantier fusionnent leurs listes pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nîmes opposera Julien Sanchez à Vincent Bouget. Franck Proust et Julien Plantier sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

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12:26 - Ces quartiers de Nîmes interpellent les candidats sur l'amélioration de leur qualité de vie À Nîmes, l'association des Comités de quartier Nîmes-Sud-Est appelle les candidats des élections municipales de 2026 à prendre en compte les besoins de développement durable et social. Ils demandent des actions concrètes pour améliorer la qualité de vie, comme la collecte des biodéchets et le développement de mobilités douces. L'association prévoit de contacter la nouvelle équipe municipale pour discuter des priorités locales après le scrutin. Lire sur francebleu.fr

05:16 - Vincent Bouget soutenu contre le RN À Nîmes, le docteur Mounir Benslima exhorte les électeurs à faire barrage au Rassemblement National en soutenant la liste de gauche de Vincent Bouget. Il souligne le risque que le RN prenne le contrôle de la ville et insiste sur la nécessité de s'engager pour préserver un environnement paisible pour les habitants. Cette mobilisation de personnalités locales vise à influencer les résultats des élections municipales. Lire sur objectifgard.com

17/03/26 - 15:02 - Franck Proust et Julien Plantier fusionnent leurs listes pour le second tour Franck Proust et Julien Plantier unissent leurs forces pour le second tour des élections municipales de 2026 à Nîmes, avec une nouvelle liste intitulée "Nîmes par dessus tout". Cette coalition de droite présente une majorité de colistiers de Proust (60%) et met l'accent sur des priorités telles que la sécurité et le pouvoir d'achat. À la tête de cette liste, Proust, soutenu par des figures bien connues de l'ancien mandat, vise à renforcer son influence face à des adversaires divers sur la scène politique locale. Lire sur francebleu.fr

17/03/26 - 04:56 - La droite s'unit à Nîmes pour le second tour À Nîmes, les candidats de droite Franck Proust et Julien Plantier ont fusionné leurs listes pour le second tour des élections municipales, créant une nouvelle alliance nommée « Nîmes par-dessus tout ». Ce rapprochement fait suite à un premier tour difficile où la division menaçait la majorité sortante. Cependant, l'union devra convaincre les électeurs et s'assurer des reports de voix, incertains après des mois de rivalité. Lire sur lamarseillaise.fr

16/03/26 - 21:19 - Les listes à Nîmes cherchent à fusionner pour l'élection À Nîmes, les discussions entre les listes de Franck Proust et Julien Plantier s'intensifient en vue du second tour des municipales. Face à un contexte électoral compliqué, les candidats tentent de fusionner leurs équipes pour mobiliser davantage de voix. Cette manœuvre pourrait repolariser le soutien parmi d'anciens élus, mais des tensions persistent au sein des deux camps. Lire sur midilibre.fr

16/03/26 - 21:18 - Mobilisation des humanistes pour Nîmes en 2026 À Nîmes, les militants de la liste 'Nîmes en commun' renforcent leur campagne pour les municipales de 2026, faisant appel aux humanistes face à la montée du RN. Vincent Bouget, tête de liste, souligne l'importance de convaincre les électeurs indécis après un premier tour marqué par un score historique pour la gauche. L'équipe se mobilise pour éviter que la ville ne bascule vers l'extrême droite. Lire sur midilibre.fr

16/03/26 - 21:15 - Nîmes: la droite unie pour le second tour des municipales 2026 À Nîmes, Franck Proust (LR) et Julien Plantier s'unissent avec Valérie Rouverand pour former une liste unique, 'Nîmes par-dessus tout', pour le second tour des élections municipales de 2026. Cette alliance vise à contrer le Rassemblement National et la gauche, tout en mettant de côté les intérêts personnels des candidats. La liste est composée de 60% de colistiers de Proust et 40% de ceux de Plantier/Rouverand. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 21:14 - Vauvert perd son maire au profit du RN À Vauvert, le maire sortant Jean Denat a perdu face au Rassemblement national lors des élections municipales de 2026, avec 42,50% contre 57,50% pour Nicolas Meizonnet. Cette défaite marque un tournant pour une mairie précédemment à gauche. Les maires sortants dans plusieurs communes du Languedoc font face à de grandes difficultés. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:14 - Nîmes : Vincent Bouget et Amal Couvreur en alliance À Nîmes, la campagne pour les élections municipales de 2026 avance avec la présentation par Vincent Bouget et Amal Couvreur de leur liste 'Nîmes en commun' pour le second tour. Après un scrutin serré, ils appellent les électeurs à les soutenir pour établir une ville républicaine et apaisante. Leur score de 30,05 % témoigne d'un engagement fort pour une gauche unie. Lire sur midilibre.fr