Résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes : Vincent Bouget élu, tous les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Nîmes ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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09:30 - Le RN devient la première force d'opposition au conseil municipal À Nîmes, Vincent Bouget a remporté les élections municipales avec 41,01 % des suffrages, consolidant l'union de la gauche. Cependant, le Rassemblement national, représentant la principale force d'opposition avec 38 % des voix, a renforcé sa position au conseil municipal. À Alès, bien que le RN n'ait pas gagné, il a progressé de 19 points, montrant une dynamique inquiétante. Lire sur objectifgard.com

09:28 - Après le scrutin d'hier une nouvelle élection approche Les élections municipales de 2026 à Nîmes marquent un tournant pour le conseil communautaire de Nîmes Métropole. Après les résultats, les élus chercheront un président, une première fois qui pourrait ne pas être Nîmois. Vincent Bouget, élu communautaire, devra convaincre les autres maires pour obtenir une majorité. Lire sur midilibre.fr

09:20 - Nîmes bascule à gauche Les élections municipales de Nîmes ont été marquées par une forte participation de 58,49% au second tour, où la gauche, menée par Vincent Bouget, a remporté 40,97% des voix. La droite, représentant une division desservie, ne décroche que six sièges, tandis que le Rassemblement national fait une percée significative avec 37,52%. Ce scrutin annonce des enjeux cruciaux pour les prochaines élections dans la ville. Lire sur midilibre.fr

01:08 - Julien Sanchez évoque son score historique à Nîmes À Nîmes, Julien Sanchez du RN a connu un score historique de 38 % lors des élections municipales de 2026, malgré la déception de ses supporters face à la victoire de la gauche. L'élection a révélé une division au sein de la droite, Sanchez critiquant ses adversaires pour avoir entravé ses chances. Il promet une opposition ferme au nouveau conseil municipal et envisage de déposer un recours en annulation. Lire sur midilibre.fr

01:08 - Nîmes connaît un fort taux de participation en 2026 Le second tour des élections municipales à Nîmes a enregistré un taux de participation de 59%, marquant une nette progression par rapport au premier tour. Cette augmentation de huit points est significative et témoigne d'un intérêt croissant des électeurs. Les résultats ont vu une victoire de l'union à gauche qui s'empare de 42 sièges sur 59. Lire sur francebleu.fr

01:07 - Franck Proust déçu après les élections à Nîmes Lors des élections municipales de 2026 à Nîmes, Franck Proust a exprimé sa tristesse après avoir terminé troisième avec 21,51 %. Il a reconnu la difficulté d'une fusion et a souhaité le meilleur pour son successeur, Vincent Bouget. L'ambiance est morose parmi ses colistiers, certains évoquant une future union des droites. Lire sur midilibre.fr

01:06 - L'union de la gauche triomphe à Nîmes À Nîmes, Vincent Bouget remporte les élections municipales, marquant une victoire historique pour l'union de la gauche. Cette victoire est significative, alors que Nîmes, dernière bastion de la droite en France, voit un taux de participation de 58,49%. Bouget s'engage à travailler avec tous les citoyens pour un avenir positif. Lire sur lamarseillaise.fr

22/03/26 - 22:00 - Avec 41,5% Vincent Bouget fait basculer Nîmes à gauche Vincent Bouget (Union de la gauche) a remporté les élections municipales à Nîmes avec 41,5 % des voix, devançant le candidat du RN. Ce premier tour a également vu plusieurs autres communes du Languedoc-Roussillon basculer, notamment vers le RN à Agde et Rivesaltes. Le taux de participation a nettement augmenté, atteignant 59 %. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

22/03/26 - 20:07 - Voici les résultats à 20h à Nîmes Selon l'estimation de l'Ifop, à Nîmes, le candidat d'union de la gauche Vincent Bouget devance avec 40,6% des voix le candidat RN Julien Sanchez (38%). Derrière eux, le candidat LR Franck Proust remporte 21,4% des voix. Un résultat surprenant, puisqu'au premier tour, Julien Sanchez était arrivé en tête avec 30,39% des voix.