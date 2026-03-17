Résultat de l'élection municipale 2026 à Nîmes : Julien Sanchez face à Vincent Bouget, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Nîmes opposera Julien Sanchez à Vincent Bouget. Franck Proust et Julien Plantier sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

04:56 - La droite s'unit à Nîmes pour le second tour À Nîmes, les candidats de droite Franck Proust et Julien Plantier ont fusionné leurs listes pour le second tour des élections municipales, créant une nouvelle alliance nommée « Nîmes par-dessus tout ». Ce rapprochement fait suite à un premier tour difficile où la division menaçait la majorité sortante. Cependant, l'union devra convaincre les électeurs et s'assurer des reports de voix, incertains après des mois de rivalité. Lire sur lamarseillaise.fr

16/03/26 - 21:19 - Les listes à Nîmes cherchent à fusionner pour l'élection À Nîmes, les discussions entre les listes de Franck Proust et Julien Plantier s'intensifient en vue du second tour des municipales. Face à un contexte électoral compliqué, les candidats tentent de fusionner leurs équipes pour mobiliser davantage de voix. Cette manœuvre pourrait repolariser le soutien parmi d'anciens élus, mais des tensions persistent au sein des deux camps. Lire sur midilibre.fr

16/03/26 - 21:18 - Mobilisation des humanistes pour Nîmes en 2026 À Nîmes, les militants de la liste 'Nîmes en commun' renforcent leur campagne pour les municipales de 2026, faisant appel aux humanistes face à la montée du RN. Vincent Bouget, tête de liste, souligne l'importance de convaincre les électeurs indécis après un premier tour marqué par un score historique pour la gauche. L'équipe se mobilise pour éviter que la ville ne bascule vers l'extrême droite. Lire sur midilibre.fr

16/03/26 - 21:15 - Nîmes: la droite unie pour le second tour des municipales 2026 À Nîmes, Franck Proust (LR) et Julien Plantier s'unissent avec Valérie Rouverand pour former une liste unique, 'Nîmes par-dessus tout', pour le second tour des élections municipales de 2026. Cette alliance vise à contrer le Rassemblement National et la gauche, tout en mettant de côté les intérêts personnels des candidats. La liste est composée de 60% de colistiers de Proust et 40% de ceux de Plantier/Rouverand. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 21:14 - Vauvert perd son maire au profit du RN À Vauvert, le maire sortant Jean Denat a perdu face au Rassemblement national lors des élections municipales de 2026, avec 42,50% contre 57,50% pour Nicolas Meizonnet. Cette défaite marque un tournant pour une mairie précédemment à gauche. Les maires sortants dans plusieurs communes du Languedoc font face à de grandes difficultés. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 21:14 - Nîmes : Vincent Bouget et Amal Couvreur en alliance À Nîmes, la campagne pour les élections municipales de 2026 avance avec la présentation par Vincent Bouget et Amal Couvreur de leur liste 'Nîmes en commun' pour le second tour. Après un scrutin serré, ils appellent les électeurs à les soutenir pour établir une ville républicaine et apaisante. Leur score de 30,05 % témoigne d'un engagement fort pour une gauche unie. Lire sur midilibre.fr

16/03/26 - 21:13 - Vincent Bouget dépose sa liste pour Nîmes À Nîmes, Vincent Bouget a déposé sa liste pour le second tour des élections municipales, ayant obtenu 30,05 % des voix au premier tour. Il appelle à un rassemblement contre le Rassemblement National, tandis que la liste de la France Insoumise ne pourra pas fusionner. Bouget se dit prêt à accueillir tous les Nîmois pour une dynamique collective. Lire sur objectifgard.com

16/03/26 - 21:13 - Proust et Plantier unissent leurs forces à Nîmes À Nîmes, Franck Proust et Julien Plantier annoncent la fusion de leurs listes pour les municipales 2026, créant la liste 'Nîmes par-dessus tout'. Cette alliance intervient après un premier tour où ils ont respectivement obtenu 19,55% et 15,55%. En cas de succès, Proust devient maire et Plantier président d'Agglo Nîmes métropole. Lire sur midilibre.fr

16/03/26 - 21:13 - Nîmes : Julien Sanchez dénonce la droite locale Lors des élections municipales de 2026 à Nîmes, le candidat RN Julien Sanchez se positionne comme un concurrent sérieux après avoir remporté le premier tour. Il accuse la droite locale, représentée par Franck Proust et Julien Plantier, d'être un 'orchestre du Titanic' en négociant un accord pour le second tour. Sanchez appelle les électeurs à soutenir sa liste pour éviter un triomphe communiste. Lire sur francebleu.fr