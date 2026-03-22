Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne : les premiers résultats, découvrez tous les chiffres en temps réel

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Carcassonne sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Carcassonne et la liste complète des élus.

En direct

21:48 - Des résultats partiels à Carcassonne dévoilés par le ministère D'après des résultats partiels révélés par le ministère de l'Intérieur, Christophe Barthès obtiendrait 40,55% des voix, face à François Mourad (30,93%) et Alix Soler-Alcaraz (28,52%).

21:33 - Les résultats à Carcassonne sont définitifs selon BFM BFMTV annonce les résultats de ce second tour des municipales à Carcassonne. Le nouveau maire, Christophe Marques (RN), est élu avec 41% des voix au terme de cette journée et campagne électorale.

20:46 - Des résultats partiels à Carcassonne Des résultats à Carcassonne avec des données inférieurs à 50% des résultats remontés : Christophe Barthès 39,86% (LRN), François Mourad 30,80%, Alix Soler-Alcaraz 29,34

17:16 - Le taux de participation à 17h dans l'Aude dévoilé Les estimations de la participation à 17h au deuxième tour des municipales ont été communiquées par le ministère. Dans le département de Aude, elle s'élève à 56,98%. Un chiffre à comparer aux 63,63% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 42,47% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,55%.

15:31 - Un décès à Carcassonne Une femme de 82 ans est décédée ce matin aux alentours de 11h30 à Carcassonne. Venue voter, la femme a fait un malaise juste avant d'entrer dans son bureau de vote, a expliqué la mairie au Parisien. Le président de bureau a immédiatement appelé les secours qui, selon la mairie, sont arrivés très rapidement. Les sapeurs-pompiers ont tenté de la ranimer sur place puis l'ont transférée dans l'ambulance où elle est décédée.

12:11 - Un peu plus de 27% de participation dans le département à midi Les résultats du 2e tour des élections municipales à Carcassonne ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Aude s'élève à 27,37%. Un chiffre à comparer aux 30,26% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 21,4% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,88% en 2014).

07:53 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Carcassonne En 2026, les habitants de Carcassonne sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Carcassonne. Il est important de souligner que les 37 bureaux de vote de l'agglomération de Carcassonne ferment leurs portes à 18 h. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Carcassonne dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.

21/03/26 - 17:05 - Une triangulaire à Carcassonne pour le second tour des municipales À Carcassonne, le député RN Christophe Barthès est arrivé en tête au premier tour et fait face à une liste de gauche soutenue par le maire sortant (DVD), qui a choisi de se retirer pour éviter une victoire de l'extrême droite. Trois listes s'affrontent au second tour avec François Mourad (DVD) et Alix Soler-Alcaraz (gauche).

20/03/26 - 20:46 - François Mourad reçoit le soutien d'Édouard Philippe pour le second tour Édouard Philippe soutient François Mourad pour les municipales de 2026 à Carcassonne. Dans une vidéo, il évoque son attachement à la ville et la nécessité d'éviter une victoire du Rassemblement national. Mourad, délégué départemental pour Horizons, est présenté comme le candidat prometteur pour cette élection. Lire sur lindependant.fr