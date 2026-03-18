Résultat de l'élection municipale 2026 Carcassonne : retrait du maire sortant Gérard Larrat

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne opposera Christophe Barthès à François Mourad. Alix Soler-Alcaraz et Gérard Larrat sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

12:21 - Le RN soutient Barthès Les élections municipales de Carcassonne sont marquées par le soutien du Rassemblement National (RN) à Christophe Barthès pour le second tour. Maxime Bot, délégué départemental du RN, souligne le gain de conseillers municipaux et la volonté de préparer les prochaines échéances. L'objectif est de barrer la route à la gauche dans la ville. Lire sur ladepeche.fr

11:21 - Les élections risquent d'être serrées À Carcassonne, Alix Soler-Alcaraz maintient sa candidature pour les municipales de 2026 en formant une coalition avec la liste du maire sortant, Gérard Larrat. Malgré les tentatives de création d'une union de la gauche, le Rassemblement national, avec Christophe Barthès en tête, reste le favori. Le taux d'abstention élevé et le soutien des électeurs seront cruciaux pour l'issue du scrutin. Lire sur ladepeche.fr

10:41 - Une association appelle la liste de gauche unie à se retirer pour le second tour À Carcassonne, l'association Carcassonne Citoyenne Écologique et Sociale appelle au retrait de la liste d'Alix Soler-Alcaraz, face à la montée du Rassemblement National. Les résultats des élections municipales montrent une fragmentation de la gauche, rendant urgent un regroupement pour contrecarrer l'extrême droite. CCES souligne la nécessité d'une véritable dynamique politique pour assurer un avenir meilleur à la ville. Lire sur lindependant.fr

10:21 - Le basculement vers l'extrême droite À Carcassonne, les élections municipales de 2026 mettent en lumière le basculement vers l'extrême droite, notamment dans les hameaux comme Montlegun et Montredon, où le candidat RN, Christophe Barthès, enregistre des scores élevés. Le maire sortant, Gérard Larrat, subit un net recul, avec une perte significative d'électeurs. Les habitants, se sentant oubliés, répondent à ces préoccupations par un engagement accru aux urnes. Lire sur ladepeche.fr

10:08 - Les tractations entre la gauche et la droite pour contrer le RN sont au point mort Les négociations à Carcassonne pour les municipales de 2026 ne progressent pas, notamment entre Alix Soler-Alcaraz de la gauche unie et le binôme Mourad-Bardou qui refuse toute alliance contre le Rassemblement national. Ils considèrent qu'une fusion serait trompeuse et demandent le retrait de la liste de gauche. Les résultats du premier tour ont placé le RN en première position, ajoutant à la tension. Lire sur lindependant.fr

09:31 - Une union de la gauche pour faire face au RN Les élections municipales de 2026 à Carcassonne se caractérisent par des négociations tendues entre la gauche pour faire face au candidat RN, Christophe Barthès, qui a remporté le premier tour. Le maire sortant Gérard Larrat se retire, tandis qu'Alix Soler-Alcaraz propose une coalition républicaine. Les discussions se poursuivent pour unir les forces de gauche contre le Rassemblement National. Lire sur lindependant.fr

08:31 - Le PS maintient sa liste Les élections municipales à Carcassonne verront une triangulaire au second tour. Le candidat socialiste Alix Soler-Alcaraz maintient sa liste après un accord avec le maire sortant, Gérard Larrat. François Mourad et Magali Bardou, arrivés deuxièmes, ne s'allient pas et poursuivent leur campagne. Lire sur lindependant.fr

06:31 - Le maire soutient la coalition de gauche À Carcassonne, le maire sortant Gérard Larrat, arrivé 4e au premier tour, a décidé de soutenir une coalition de la gauche pour le second tour des municipales 2026, visant à contrer le Rassemblement national. Cette décision s'inscrit dans un contexte marqué par le risque d'une victoire de l'extrême droite, qui a dominé le premier tour. Larrat a précisé que bien qu'il ne fasse pas partie de la liste unie, il s'agit d'une démarche stratégique pour rassembler les Carcassonnais. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

05:31 - Des tensions entre Mourad et Bardou À Carcassonne, les élections municipales de 2026 suscitent des tensions entre les candidats François Mourad et Magali Bardou, qui s'opposent à la fusion des listes proposée par Alix Soler-Alcaraz. Ils refusent la coalition, arguant que leur programme est fondamentalement différent. Les débats se centrent sur les enjeux de la droite et du centre face à la montée du Rassemblement national. Lire sur lindependant.fr