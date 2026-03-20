Résultat de l'élection municipale 2026 Carcassonne : La gauche s'allie pour contrer le RN

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne oppose Christophe Barthès, Alix Soler-Alcaraz et François Mourad. Suivez le 2e tour en direct.

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15:11 - Alix Soler-Alcaraz tente de convaincre les indécis À Carcassonne, la liste Carcassonne Unie, menée par Alix Soler-Alcaraz, cherche à convaincre les indécis avant le second tour des élections municipales de 2026. Lors d'une conférence de presse, il a souligné l'importance du scrutin, insistant sur son engagement à rassembler et à agir démocratiquement. Il a appelé les Carcassonnais à voter massivement pour éviter une victoire de l'extrême droite. Lire sur lindependant.fr

14:11 - Magali Bardou et François Mourad veulent éviter des votre pour Alix Soler-Alcaraz Les élections municipales de 2026 à Carcassonne se jouent dans une triangulaire serrée, avec Magali Bardou et François Mourad en deuxième position. Ils appellent les électeurs à éviter un vote pour Alix Soler-Alcaraz, qu’ils jugent dangereux, et présentent leurs idées pour désenclaver la ville. Leur campagne se concentre sur des propositions concrètes tout en critiquant la mouvance du RN. Lire sur lindependant.fr

19/03/26 - 11:56 - La gauche s'allie pour contrer le RN À Carcassonne, une nouvelle alliance a été formée pour les élections municipales de 2026, réunissant la liste d'union de la gauche Carcassonne Unie, dirigée par Alix Soler-Alcaraz, et quatre anciens colistiers du maire Gérard Larrat. L'objectif principal de cette coalition est de barrer la route au Rassemblement national et de défendre des valeurs communes pour l'avenir de la ville. Bien qu'ils aient des divergences, ils cherchent à dialoguer et à s'adresser à tous les quartiers pour convaincre les électeurs. Lire sur lindependant.fr

19/03/26 - 10:41 - Les socialistes s'inquiètent pour Carcassonne en 2026 À Carcassonne, le candidat PS Alix Soler-Alcaraz se maintient pour le 2e tour des municipales 2026, malgré les pressions pour se retirer face au candidat RN Christophe Barthès, qui a gagné le 1er tour avec 34,52 %. La hiérarchie socialiste s'inquiète d'une possible victoire du RN et appelle à l'unité au sein de la gauche pour contrer cette menace. Lire sur ladepeche.fr

19/03/26 - 09:41 - Carcassonne se mobilise contre le Rassemblement national À Carcassonne, une nouvelle liste d'union de gauche, Carcassonne Unie, se présente aux élections municipales de 2026 pour contrer le Rassemblement national, arrivé en tête lors du premier tour. Menée par Alix Soler-Alcaraz, elle vise à défendre des valeurs communes tout en reconnaissant des divergences au sein de l'équipe. Les membres s'engagent à travailler ensemble pour imaginer une ville dynamique et apaisée, tout en cherchant à mobiliser le soutien des électeurs. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 23:26 - Les candidats du 2e tour à Carcassonne Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Carcassonne ce dimanche, il faudra donc départager Christophe Barthès, Alix Soler-Alcaraz et François Mourad pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Carcassonne

18/03/26 - 12:21 - Le RN soutient Barthès Les élections municipales de Carcassonne sont marquées par le soutien du Rassemblement National (RN) à Christophe Barthès pour le second tour. Maxime Bot, délégué départemental du RN, souligne le gain de conseillers municipaux et la volonté de préparer les prochaines échéances. L'objectif est de barrer la route à la gauche dans la ville. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 11:21 - Les élections risquent d'être serrées À Carcassonne, Alix Soler-Alcaraz maintient sa candidature pour les municipales de 2026 en formant une coalition avec la liste du maire sortant, Gérard Larrat. Malgré les tentatives de création d'une union de la gauche, le Rassemblement national, avec Christophe Barthès en tête, reste le favori. Le taux d'abstention élevé et le soutien des électeurs seront cruciaux pour l'issue du scrutin. Lire sur ladepeche.fr

18/03/26 - 10:41 - Une association appelle la liste de gauche unie à se retirer pour le second tour À Carcassonne, l'association Carcassonne Citoyenne Écologique et Sociale appelle au retrait de la liste d'Alix Soler-Alcaraz, face à la montée du Rassemblement National. Les résultats des élections municipales montrent une fragmentation de la gauche, rendant urgent un regroupement pour contrecarrer l'extrême droite. CCES souligne la nécessité d'une véritable dynamique politique pour assurer un avenir meilleur à la ville. Lire sur lindependant.fr