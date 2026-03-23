Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne : le RN s'empare de la mairie, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Carcassonne ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
07:33 - François Mourad et Magali Bardou réagissent après l'annonce des résultats
Lors des élections municipales de 2026 à Carcassonne, François Mourad et Magali Bardou ont terminé en seconde position avec 30,85 % des voix, face au candidat RN Christophe Barthès. Ils regrettent la stratégie d'Alix Soler-Alcaraz qui, selon eux, a coûté leur victoire. Malgré cette défaite, ils promettent une opposition constructive au conseil municipal. Lire sur lindependant.fr
07:32 - Le RN s'impose à Carcassonne face à la droite et à la gauche
À Carcassonne, le Rassemblement national remporte les élections municipales 2026 avec Christophe Barthès élu maire à 40,4%. Ce résultat marque une avancée significative du RN, qui prend ainsi la deuxième ville de l'Aude. L'union gauche/droite n’a pas réussi à contrer cette dynamique, malgré des efforts mobilisés. Lire sur francebleu.fr
22/03/26 - 23:20 - La gauche subit un lourd revers à Carcassonne
Les élections municipales à Carcassonne révèlent un résultat désastreux pour le socialiste Alix Soler-Alcaraz, qui se classe troisième derrière Christophe Barthès. Malgré des tentatives de coalition difficile, la défaite laisse un impact significatif sur le paysage politique local. Les tensions montent quant à l'avenir des alliances politiques dans cette ville. Lire sur lindependant.fr
22/03/26 - 22:10 - Les résultats complets à Carcassonne dévoilés par le ministère
Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Carcassonne : Christophe Barthès (LRN) arrive en tête avec 40,40% des suffrages, devant François Mourad (30,84%) et Alix Soler-Alcaraz (28,75%).
22/03/26 - 21:48 - Des résultats partiels à Carcassonne dévoilés par le ministère
D'après des résultats partiels révélés par le ministère de l'Intérieur, Christophe Barthès obtiendrait 40,55% des voix, face à François Mourad (30,93%) et Alix Soler-Alcaraz (28,52%).
22/03/26 - 21:33 - Les résultats à Carcassonne sont définitifs selon BFM
BFMTV annonce les résultats de ce second tour des municipales à Carcassonne. Le nouveau maire, Christophe Marques (RN), est élu avec 41% des voix au terme de cette journée et campagne électorale.
22/03/26 - 20:46 - Des résultats partiels à Carcassonne
Des résultats à Carcassonne avec des données inférieurs à 50% des résultats remontés : Christophe Barthès 39,86% (LRN), François Mourad 30,80%, Alix Soler-Alcaraz 29,34
22/03/26 - 17:16 - Le taux de participation à 17h dans l'Aude dévoilé
Les estimations de la participation à 17h au deuxième tour des municipales ont été communiquées par le ministère. Dans le département de Aude, elle s'élève à 56,98%. Un chiffre à comparer aux 63,63% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 42,47% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 55,55%.
22/03/26 - 15:31 - Un décès à Carcassonne
Une femme de 82 ans est décédée ce matin aux alentours de 11h30 à Carcassonne. Venue voter, la femme a fait un malaise juste avant d'entrer dans son bureau de vote, a expliqué la mairie au Parisien. Le président de bureau a immédiatement appelé les secours qui, selon la mairie, sont arrivés très rapidement. Les sapeurs-pompiers ont tenté de la ranimer sur place puis l'ont transférée dans l'ambulance où elle est décédée.
22/03/26 - 12:11 - Un peu plus de 27% de participation dans le département à midi
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Carcassonne ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Aude s'élève à 27,37%. Un chiffre à comparer aux 30,26% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 21,4% des municipales 2020, organisées en plein Covid (20,88% en 2014).