Résultat de l'élection municipale 2026 Carcassonne : Magali Bardou et François Mourad veulent éviter des votre pour Alix Soler-Alcaraz

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne oppose Christophe Barthès, Alix Soler-Alcaraz et François Mourad. Suivez le 2e tour en direct.

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12:31 - Le retrait du maire sortant Gérard Larrat pourrait bousculer la donne à Carcassonne À Carcassonne, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une situation complexe : le député RN Christophe Barthès est arrivé en tête au premier tour et fait face à une liste de gauche soutenue par le maire sortant (DVD), qui a choisi de se retirer pour éviter une victoire de l'extrême droite. Deux listes s'affrontent au second tour, François Mourad (DVD) et Alix Soler-Alcaraz (gauche), suite à une alliance tactique. Ce soutien a suscité des réactions, avec des inquiétudes sur le risque de division dans l'électorat face à l'extrême droite. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 20:46 - François Mourad reçoit le soutien d'Édouard Philippe pour le second tour Édouard Philippe soutient François Mourad pour les municipales de 2026 à Carcassonne. Dans une vidéo, il évoque son attachement à la ville et la nécessité d'éviter une victoire du Rassemblement national. Mourad, délégué départemental pour Horizons, est présenté comme le candidat prometteur pour cette élection. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 19:46 - Plusieurs formations politiques appellent à voter pour François Mourad et Magali Bardou À Carcassonne, les Républicains et le Parti radical ont exprimé leur soutien à François Mourad et Magali Bardou pour les élections municipales de 2026, suite au retrait de Gérard Larrat. Ce soutien vise à contrer la montée du Rassemblement national, dont le candidat a obtenu 34,52 % des voix au premier tour. La situation politique est tendue entre les différents candidats, avec des inquiétudes quant à un possible basculement de la ville vers l'extrême droite. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 18:26 - Renaissance Aude soutient Magali Bardou À Carcassonne, Renaissance Aude soutient le candidat Magali Bardou pour le second tour des municipales, appelant à éviter les extrêmes et à voter pour l'efficacité. Ils insistent sur une élection à clarifier où chaque voix compte. La mobilisation est primordiale pour l'avenir de la commune. Lire sur ladepeche.fr

20/03/26 - 17:46 - Des acteurs du monde culturel et économique signent une lettre de soutien à Alix Soler-Alcaraz À Carcassonne, des acteurs économiques et culturels soutiennent Alix Soler-Alcaraz en vue du second tour des municipales de 2026. Ils mettent en avant la nécessité de préserver l'attractivité de la ville face aux risques de déclassement, tout en appelant à une union des forces pour faire face aux défis. Leurs préoccupations liées à l'emploi et à la culture soulignent l'importance d'unir les initiatives locales pour l'avenir de la ville. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 17:03 - La candidature de Christophe Barthès inquiète les camps politiques À Carcassonne, les élections municipales de 2026 s'annoncent controversées avec Christophe Barthès, député RN, comme candidat majeur. Sa candidature suscite des inquiétudes au sein de divers camps politiques, notamment en raison de son passé clivant et de ses prises de position extrêmes, renforçant les tensions locales. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 15:11 - Alix Soler-Alcaraz tente de convaincre les indécis À Carcassonne, la liste Carcassonne Unie, menée par Alix Soler-Alcaraz, cherche à convaincre les indécis avant le second tour des élections municipales de 2026. Lors d'une conférence de presse, il a souligné l'importance du scrutin, insistant sur son engagement à rassembler et à agir démocratiquement. Il a appelé les Carcassonnais à voter massivement pour éviter une victoire de l'extrême droite. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 14:11 - Magali Bardou et François Mourad veulent éviter des votre pour Alix Soler-Alcaraz Les élections municipales de 2026 à Carcassonne se jouent dans une triangulaire serrée, avec Magali Bardou et François Mourad en deuxième position. Ils appellent les électeurs à éviter un vote pour Alix Soler-Alcaraz, qu’ils jugent dangereux, et présentent leurs idées pour désenclaver la ville. Leur campagne se concentre sur des propositions concrètes tout en critiquant la mouvance du RN. Lire sur lindependant.fr

19/03/26 - 11:56 - La gauche s'allie pour contrer le RN À Carcassonne, une nouvelle alliance a été formée pour les élections municipales de 2026, réunissant la liste d'union de la gauche Carcassonne Unie, dirigée par Alix Soler-Alcaraz, et quatre anciens colistiers du maire Gérard Larrat. L'objectif principal de cette coalition est de barrer la route au Rassemblement national et de défendre des valeurs communes pour l'avenir de la ville. Bien qu'ils aient des divergences, ils cherchent à dialoguer et à s'adresser à tous les quartiers pour convaincre les électeurs. Lire sur lindependant.fr