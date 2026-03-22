Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne : le jour de vote heure par heure

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Carcassonne est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.

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07:53 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Carcassonne En 2026, les habitants de Carcassonne sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral constitue une étape importante de la vie démocratique locale. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Carcassonne. Il est important de souligner que les 37 bureaux de vote de l'agglomération de Carcassonne ferment leurs portes à 18 h. Pour une notification gratuite des résultats des élections municipales à Carcassonne dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.

21/03/26 - 17:05 - Une triangulaire à Carcassonne pour le second tour des municipales À Carcassonne, le député RN Christophe Barthès est arrivé en tête au premier tour et fait face à une liste de gauche soutenue par le maire sortant (DVD), qui a choisi de se retirer pour éviter une victoire de l'extrême droite. Trois listes s'affrontent au second tour avec François Mourad (DVD) et Alix Soler-Alcaraz (gauche).

20/03/26 - 20:46 - François Mourad reçoit le soutien d'Édouard Philippe pour le second tour Édouard Philippe soutient François Mourad pour les municipales de 2026 à Carcassonne. Dans une vidéo, il évoque son attachement à la ville et la nécessité d'éviter une victoire du Rassemblement national. Mourad, délégué départemental pour Horizons, est présenté comme le candidat prometteur pour cette élection. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 19:46 - Plusieurs formations politiques appellent à voter pour François Mourad et Magali Bardou À Carcassonne, les Républicains et le Parti radical ont exprimé leur soutien à François Mourad et Magali Bardou pour les élections municipales de 2026, suite au retrait de Gérard Larrat. Ce soutien vise à contrer la montée du Rassemblement national, dont le candidat a obtenu 34,52 % des voix au premier tour. La situation politique est tendue entre les différents candidats, avec des inquiétudes quant à un possible basculement de la ville vers l'extrême droite. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 19:31 - Le retrait du maire sortant Gérard Larrat pourrait bousculer la donne à Carcassonne À Carcassonne, les élections municipales de 2026 se dessinent avec une situation complexe : le député RN Christophe Barthès est arrivé en tête au premier tour et fait face à une liste de gauche soutenue par le maire sortant (DVD), qui a choisi de se retirer pour éviter une victoire de l'extrême droite. Deux listes s'affrontent au second tour, François Mourad (DVD) et Alix Soler-Alcaraz (gauche), suite à une alliance tactique. Ce soutien a suscité des réactions, avec des inquiétudes sur le risque de division dans l'électorat face à l'extrême droite. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

20/03/26 - 18:26 - Renaissance Aude soutient Magali Bardou À Carcassonne, Renaissance Aude soutient le candidat Magali Bardou pour le second tour des municipales, appelant à éviter les extrêmes et à voter pour l'efficacité. Ils insistent sur une élection à clarifier où chaque voix compte. La mobilisation est primordiale pour l'avenir de la commune. Lire sur ladepeche.fr

20/03/26 - 17:46 - Des acteurs du monde culturel et économique signent une lettre de soutien à Alix Soler-Alcaraz À Carcassonne, des acteurs économiques et culturels soutiennent Alix Soler-Alcaraz en vue du second tour des municipales de 2026. Ils mettent en avant la nécessité de préserver l'attractivité de la ville face aux risques de déclassement, tout en appelant à une union des forces pour faire face aux défis. Leurs préoccupations liées à l'emploi et à la culture soulignent l'importance d'unir les initiatives locales pour l'avenir de la ville. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 17:03 - La candidature de Christophe Barthès inquiète les camps politiques À Carcassonne, les élections municipales de 2026 s'annoncent controversées avec Christophe Barthès, député RN, comme candidat majeur. Sa candidature suscite des inquiétudes au sein de divers camps politiques, notamment en raison de son passé clivant et de ses prises de position extrêmes, renforçant les tensions locales. Lire sur lindependant.fr

20/03/26 - 15:11 - Alix Soler-Alcaraz tente de convaincre les indécis À Carcassonne, la liste Carcassonne Unie, menée par Alix Soler-Alcaraz, cherche à convaincre les indécis avant le second tour des élections municipales de 2026. Lors d'une conférence de presse, il a souligné l'importance du scrutin, insistant sur son engagement à rassembler et à agir démocratiquement. Il a appelé les Carcassonnais à voter massivement pour éviter une victoire de l'extrême droite. Lire sur lindependant.fr