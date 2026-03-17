Résultat de l'élection municipale 2026 à Carcassonne : Christophe Barthès face à François Mourad, suivez le 2e tour en direct

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Carcassonne opposera Christophe Barthès à François Mourad. Alix Soler-Alcaraz et Gérard Larrat sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.

En direct

11:20 - Alix Soler-Alcaraz appelle à l'union pour contrer le RN à Carcassonne Alix Soler-Alcaraz, candidat de la gauche à Carcassonne, appelle à une coalition républicaine pour contrer le Rassemblement national, après que leur candidat, Christophe Barthès, a dominé le premier tour avec 34,52 % des voix. Il souhaite rassembler toutes les forces de gauche et divers droite pour éviter la victoire de l'extrême droite. Les discussions avec François Mourad et Gérard Larrat se poursuivent pour créer une dynamique unie en vue du second tour. Lire sur ladepeche.fr

16/03/26 - 19:59 - Carcassonne : vers une triangulaire pour les municipales À Carcassonne, le maire sortant Gérard Larrat a annoncé son retrait après un faible score de 12% au premier tour des élections municipales de 2026. Le Rassemblement national se positionne largement en tête avec 34% des voix, face à des candidats de la droite et de gauche. Une triangulaire se prépare pour le second tour entre le RN, la droite divers et la gauche. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 19:56 - Carcassonne voit chuter Gérard Larrat aux municipales Les élections municipales 2026 à Carcassonne marquent un tournant avec la chute de Gérard Larrat, le maire sortant, qui ne récolte que 12,27% des voix, se plaçant en quatrième position. Le député RN, Christophe Barthès, remporte largement le premier tour avec 34,52%. La division de son camp et la perte de soutien clé ont contraint Larrat dans cette déroute électorale. Lire sur lindependant.fr

16/03/26 - 19:50 - Carcassonne : retrait du maire sortant Gérard Larrat À Carcassonne, le maire sortant Gérard Larrat annonce son retrait après avoir terminé quatrième avec 12,27 % des voix au premier tour des municipales 2026. Sa décision, confirmée par sa directrice de cabinet, ouvre la voie à un second tour avec trois listes restantes. Le paysage politique se redessine alors que des coalitions pourraient se former. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 19:45 - Carcassonne doit résister à l'extrême droite, appelle la gauche À Carcassonne, Alix Soler-Alcaraz, candidat de la gauche unie, appelle à une coalition républicaine pour éviter la victoire du Rassemblement national, après un premier tour où le candidat d'extrême droite a obtenu 34,52% des voix. Il engage des discussions avec ses adversaires pour rassembler les votes de gauche et renforcer l'unité. Ce processus se poursuit alors que les échanges sont en cours avec d'autres candidats avant le second tour. Lire sur lindependant.fr

16/03/26 - 19:32 - Carcassonne vote largement le RN aux premier tour À Carcassonne, les hameaux comme Montlegun et Montredon ont majoritairement élu le candidat du Rassemblement national, Christophe Barthès, lors des élections municipales de 2026. Ce résultat marque un recul pour le maire sortant, Gérard Larrat, illustrant une méfiance croissante des habitants envers la mairie. Barthès, qui a ciblé ces zones, promet des investissements et une baisse de la fiscalité locale. Lire sur lindependant.fr

16/03/26 - 19:28 - Les résultats à Carcassonne interrogent les alliances à gauche À Carcassonne, le premier tour des élections municipales de 2026 a vu la liste d'union de la gauche, menée par Alix Soler-Alcaraz, terminer troisième avec un écart serré de 367 voix derrière François Mourad. La candidature de Carcassonne Unité Populaire, soutenue par LFI et le NPA, recueille 805 voix, ce qui soulève des questions sur son impact sur les résultats. Les inquiétudes quant à une fragmentation des voix à gauche se sont concrétisées, rendant difficile la position pour le second tour. Lire sur lindependant.fr

16/03/26 - 19:27 - Bardou et Mourad établissent leur position à Carcassonne À Carcassonne, les résultats des élections municipales de 2026 ont vu Magali Bardou et François Mourad du mouvement 'Prendre soin de vous' se hisser en deuxième position avec 25,36 %. Leur partenariat a émergé des élections départementales de 2021, ciblé par le RN, mais ils ont su s'imposer sur la scène politique locale. La rupture avec le maire Gérard Larrat a renforcé leur détermination. Lire sur lindependant.fr

16/03/26 - 19:27 - Trèbes réélit Eric Menassi pour un 3e mandat Eric Menassi a été réélu maire de Trèbes pour un 3e mandat avec 100% des voix, soulignant l'importance de l'intelligence collective face à la montée de l'extrême droite notamment à Carcassonne. Il appelle à des alliances entre candidats pour éviter les erreurs passées. Menassi évoque une gestion plurielle à Trèbes comme modèle pour d'autres villes. Lire sur lindependant.fr