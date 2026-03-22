Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy : les résultats dévoilés, découvrez tous les scores dans la ville
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Cergy sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Cergy et la liste complète des élus.
22:38 - Les résultats sont tombés à Cergy
Le maire sortant, Jean Paul Jeandon, est réélu après ce second tour des élections municipales. Ce dernier récolte 37,14% des voix face à Armand Payet (35,89%) et Daisy Yaich (26,97%).
18:03 - Le Val d'Oise, parmi les pires taux de participation à 17h
Selon le ministère, le Val-d'Oise fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 40,60%, contre 48,10% à l'échelle nationale.
17:12 - La participation à 17h dans le département
La participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département du Val-d'Oise, pour la ville de Cergy notamment dans ce 2e tour des Municipales, cette dernière s'élève à 40,6%. Un chiffre à comparer aux 49,83% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 25,54% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 39,47%.
14:09 - Déjà le chiffre de la participation à 12h
Voici un premier indicateur à Cergy, certes éloigné, mais significatif pour ce 2e tour des Municipales. A midi, la participation dans le département du Val-d'Oise s'élève à 16,1%. Un chiffre à comparer aux 20,42% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 9,66% des municipales 2020, organisées en plein Covid (12,9% en 2014).