Résultat de l'élection municipale 2026 Cergy : "Aucune voix ne doit se porter sur la liste de droite" demande le Parti des Travailleurs
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cergy oppose Jean-Paul Jeandon, Armand Payet et Daisy Yaïch. Suivez le 2e tour en direct.
16:29 - Voici les candidats officiels du 2e tour des municipales à Cergy
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cergy sont officiels. A Cergy ce dimanche, il faudra donc départager Jean-Paul Jeandon, Armand Payet et Daisy Yaïch pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Cergy
19/03/26 - 16:18 - "Aucune voix ne doit se porter sur la liste de droite" demande le Parti des Travailleurs
Éliminée dès le premier tour avec 1,22 % des suffrages, la liste "100% public" conduite par François Lefebvre Des Noëttes a tranché pour la suite du scrutin. Soutenu par le Parti des Travailleurs, le candidat d’extrême gauche demande qu’"aucune voix ne se porte sur la liste de droite" menée par Armand Payet (33 %). Le faible score du parti s'expliquerait, selon eux, par une abstention record à Cergy, qui a atteint 58 % au premier tour des municipales 2026. Lire sur Actu.fr
17/03/26 - 16:08 - La droite veut profiter de la désunion de la gauche pour l'emporter au second tour
À Cergy, bastion socialiste depuis 1989, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec la division de la gauche. Le maire sortant Jean-Paul Jeandon (PS) et la dissidente Daisy Yaïch (LFI) ne prévoient pas d'alliance, face à la menace de la droite unie menée par Armand Payet. Chacun des candidats intensifie sa campagne pour séduire les électeurs avant le second tour. Lire sur leparisien.fr
16/03/26 - 08:31 - Rappel des résultats du premier tour, une triangulaire en vue
Le second tour des élections municipales de Cergy se dirige vers une triangulaire. Le maire sortant Jean-Paul Jeandon (PS) mène avec 36,79% des voix, suivi par Armand Payet (Horizons) à 33,10% et Daisy Yaïch (LFI) à 27,11%. Le socialiste prône l'unité des électeurs de gauche, tandis que la droite se dit confiante pour le second tour. Lire sur actu.fr