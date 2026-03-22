Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy : les infos du second tour heure par heure
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cergy va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Cergy est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:36 - Jusqu'à quelle heure voter à Cergy (95000) ?
En 2026, les citoyens de Cergy sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée ci-dessous. Il convient de noter que les 35 bureaux de vote de l'agglomération de Cergy ferment leurs portes à 20 heures en prévision du dépouillement. Pour obtenir les résultats des élections municipales à Cergy dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
21/03/26 - 16:29 - Voici les candidats officiels du 2e tour des municipales à Cergy
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cergy sont officiels. A Cergy ce dimanche, il faudra donc départager Jean-Paul Jeandon, Armand Payet et Daisy Yaïch pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Cergy
19/03/26 - 16:18 - "Aucune voix ne doit se porter sur la liste de droite" demande le Parti des Travailleurs
Éliminée dès le premier tour avec 1,22 % des suffrages, la liste "100% public" conduite par François Lefebvre Des Noëttes a tranché pour la suite du scrutin. Soutenu par le Parti des Travailleurs, le candidat d’extrême gauche demande qu’"aucune voix ne se porte sur la liste de droite" menée par Armand Payet (33 %). Le faible score du parti s'expliquerait, selon eux, par une abstention record à Cergy, qui a atteint 58 % au premier tour des municipales 2026. Lire sur Actu.fr
17/03/26 - 16:08 - La droite veut profiter de la désunion de la gauche pour l'emporter au second tour
À Cergy, bastion socialiste depuis 1989, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec la division de la gauche. Le maire sortant Jean-Paul Jeandon (PS) et la dissidente Daisy Yaïch (LFI) ne prévoient pas d'alliance, face à la menace de la droite unie menée par Armand Payet. Chacun des candidats intensifie sa campagne pour séduire les électeurs avant le second tour. Lire sur leparisien.fr