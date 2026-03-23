Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy : Jean-Paul Jeandon élu, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Cergy ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
07:08 - Armand Payet "réfléchit" à déposer un recours
À Cergy, le maire PS sortant, Jean-Paul Jeandon, a remporté les élections municipales de 2026 avec seulement 185 voix d'écart face à son rival Armand Payet, représentant de la droite et du centre. Le nouveau maire a exprimé sa gratitude en promettant d'être le maire de tous les Cergyssois. Tout de même, des tensions subsistent puisqu'Armand Payet envisage de contester les résultats après avoir constaté des "manœuvres électorales" pendant ce second tour. "Nous y réfléchissons" affirme-t-il. Lire sur actu.fr
22/03/26 - 22:38 - Les résultats sont tombés à Cergy
Le maire sortant, Jean Paul Jeandon, est réélu après ce second tour des élections municipales. Ce dernier récolte 37,14% des voix face à Armand Payet (35,89%) et Daisy Yaich (26,97%).
22/03/26 - 18:03 - Le Val d'Oise, parmi les pires taux de participation à 17h
Selon le ministère, le Val-d'Oise fait partie des départements qui ont le pire taux de participation à 17h lors de ce 2e tour des élections municipales. Elle s'élève en effet à 40,60%, contre 48,10% à l'échelle nationale.
22/03/26 - 17:12 - La participation à 17h dans le département
La participation à 17h a été communiquée par le ministère. Dans le département du Val-d'Oise, pour la ville de Cergy notamment dans ce 2e tour des Municipales, cette dernière s'élève à 40,6%. Un chiffre à comparer aux 49,83% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 25,54% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 39,47%.