Résultat de l'élection municipale 2026 Cergy : Rappel des résultats du premier tour, une triangulaire en vue
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cergy opposera Jean-Paul Jeandon, Armand Payet et Daisy Yaïch. Suivez le 2e tour en direct.
07:29 - Les candidats officiels du 2e tour des municipales à Cergy
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cergy sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Cergy ce dimanche, il faudra donc départager Jean-Paul Jeandon, Armand Payet et Daisy Yaïch pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Cergy
17/03/26 - 16:08 - La droite veut profiter de la désunion de la gauche pour l'emporter au second tour
À Cergy, bastion socialiste depuis 1989, les élections municipales de 2026 s'annoncent tendues avec la division de la gauche. Le maire sortant Jean-Paul Jeandon (PS) et la dissidente Daisy Yaïch (LFI) ne prévoient pas d'alliance, face à la menace de la droite unie menée par Armand Payet. Chacun des candidats intensifie sa campagne pour séduire les électeurs avant le second tour. Lire sur leparisien.fr
16/03/26 - 08:31 - Rappel des résultats du premier tour, une triangulaire en vue
Le second tour des élections municipales de Cergy se dirige vers une triangulaire. Le maire sortant Jean-Paul Jeandon (PS) mène avec 36,79% des voix, suivi par Armand Payet (Horizons) à 33,10% et Daisy Yaïch (LFI) à 27,11%. Le socialiste prône l'unité des électeurs de gauche, tandis que la droite se dit confiante pour le second tour. Lire sur actu.fr
15/03/26 - 19:45 - Cergy : quand les données démographiques façonnent les urnes
En marge des élections municipales, Cergy fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 69 578 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 4 345 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 42 323 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (60,55%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 16 545 personnes (23,78%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 440 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,68%, synonyme d'une situation économique tendue. À Cergy, où la jeunesse équivaut à 49% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.