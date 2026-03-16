Résultat de l'élection municipale 2026 à Cergy : Jean-Paul Jeandon face à Armand Payet, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cergy opposera Jean-Paul Jeandon à Armand Payet. Daisy Yaïch est aussi potentiellement qualifié. Suivez le 2e tour en direct.
16/03/26 - 08:31 - Rappel des résultats du premier tour, une triangulaire en vue
Le second tour des élections municipales de Cergy se dirige vers une triangulaire. Le maire sortant Jean-Paul Jeandon (PS) mène avec 36,79% des voix, suivi par Armand Payet (Horizons) à 33,10% et Daisy Yaïch (LFI) à 27,11%. Le socialiste prône l'unité des électeurs de gauche, tandis que la droite se dit confiante pour le second tour. Lire sur actu.fr
15/03/26 - 19:45 - Cergy : quand les données démographiques façonnent les urnes
En marge des élections municipales, Cergy fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 69 578 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 4 345 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 42 323 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (60,55%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 16 545 personnes (23,78%) favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 440 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,68%, synonyme d'une situation économique tendue. À Cergy, où la jeunesse équivaut à 49% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.
15/03/26 - 17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Cergy
Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Cergy il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 10,36% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 23,79% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 9,14% aux candidats RN lors du premier tour sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score trop faible, à Cergy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 15,33% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 15,33% pour le Rassemblement national sur l'ensemble des circonscriptions de Cergy. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 20,06% le dimanche suivant.
15/03/26 - 17:27 - La participation à 17h
Le taux de participation à 17h au 1er tour des élections municipales est tombé dans le département du Val d'Oise avec 39,79% contre 48,90% à l'échelle nationale. Pour rappel, la participation en 2020 était de 34,77%, contre 42,51% en 2014.