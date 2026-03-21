Résultat de l'élection municipale 2026 Chambéry : Les propositions des candidats pour revitaliser Chambéry

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry oppose Brice Bernard, Vincent Patey et Thierry Repentin. Suivez le 2e tour en direct.

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15:31 - Une triangulaire à Chambéry pour le second tour des municipales Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry sont désormais officiels après la diffusion des listes par le ministère de l'Intérieur. A Chambéry ce dimanche, il faudra donc départager Brice Bernard, Vincent Patey et Thierry Repentin pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Chambéry

20/03/26 - 09:31 - Les propositions des candidats pour revitaliser Chambéry Les élections municipales de 2026 à Chambéry voient trois candidats proposer des idées pour revitaliser la ville. Vincent Patey insiste sur l'embellissement et le stationnement, tandis que Brice Bernard fait des propositions axées sur les familles, notamment des parkings gratuits. Ce débat reflète la volonté de chaque candidat de renforcer l'attractivité du centre-ville. Lire sur ledauphine.com

19/03/26 - 12:46 - Vimines attend des résultats incertains après le second tour Les élections municipales de 2026 à Vimines se dessinent avec trois listes qui se présentent au second tour, rendant le résultat incertain. Les candidats disputent la mairie avec des projets différents, répondant aux enjeux locaux. La participation des électeurs sera cruciale pour déterminer l'avenir de la commune. Lire sur ledauphine.com

17/03/26 - 06:16 - La droite s'impose à Chambéry Les élections municipales de 2026 en France ont vu le retour de la droite dans plusieurs grandes villes des Alpes du Nord, notamment à Grenoble, où Alain Carignon a surpris en obtenant 27,04 % des voix, devançant ainsi Laurence Ruffin. À Chambéry, Vincent Patey a également battu le maire sortant, marquant une dynamique favorable pour la droite. Cela témoigne d'un changement dans le paysage politique local, malgré l'absence de victoire au premier tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 23:15 - Vincent Patey devance ses concurrents au premier tour À Chambéry, Vincent Patey, représentant la divers droite, a terminé en tête du premier tour des élections municipales de 2026 avec 28,25% des voix. Le maire sortant Thierry Repentin suit avec 22,65%, tandis que le RN et une liste citoyenne se maintiennent pour le second tour. Le taux de participation a été de 53,44%. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 22:56 - Cognin a une élection municipale sans surprise avec une seule liste présentée À Cognin, les élections municipales de 2026 se déroulent sans suspense notable, car une seule liste a été présentée. La situation suscite des préoccupations parmi les habitants, qui regrettent le manque de diversité et de débats. Cela pourrait influencer l'engagement civique et l'intérêt des électeurs dans la commune. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 22:45 - Les trois listes se maintiennent à Bassens À Bassens, en vue des élections municipales de 2026, les trois listes candidates ont pris la décision de se maintenir au second tour, écartant les options de fusion et de retrait. Cela illustre la dynamique électorale locale et les enjeux de cette compétition. Les résultats pourraient influencer l'avenir politique de Bassens. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 22:41 - Les maires sortants à Grand Chambéry bénéficient d'une prime Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Grand Chambéry, les maires sortants bénéficient d'une prime pour leur réélection. Ce contexte met en lumière les dynamiques politiques au sein de l'agglomération, alors que les futurs candidats se préparent à la campagne. Les enjeux locaux devraient influencer fortement les résultats de ces élections. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 22:31 - Barby en tête des participations aux municipales 2026 Les élections municipales de 2026 à Barby ont montré une participation record de 96,75 %, un succès dû à plusieurs listes en compétition. À l'inverse, Moûtiers a enregistré une forte abstention de 65,5 % avec une seule liste, illustrant des enjeux variés selon les communes. Ce scrutin a révélé des écarts significatifs dans la mobilisation électorale. Lire sur ledauphine.com