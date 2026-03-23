Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambéry : Thierry Repentin élu, tous les résultats
Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Chambéry ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.
18:09 - Victoire serrée pour Thierry Repentin à Chambéry
Lors des élections municipales de 2026 à Chambéry, Thierry Repentin a remporté un second mandat avec 45,22% des voix, devançant Vincent Patey (43,83%). Ce résultat serré révèle une première entrée d'élus du Rassemblement national au conseil municipal, suscitant une pointe de déception chez Repentin. Il envisage une coopération avec les différentes oppositions pour gérer les enjeux locaux. Lire sur francebleu.fr
02:25 - Thierry Repentin réélu à Chambéry
À Chambéry, Thierry Repentin a été réélu maire lors des élections municipales de 2026, avec 45,2 % des suffrages, face à Vincent Patey (43,8 %). La victoire s'est jouée de justesse, avec seulement 259 voix d'écart. Repentin, déjà en poste, doit faire face à des attentes nouvelles dans un contexte politique en mutation. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
22/03/26 - 21:35 - Les résultats complets à Chambéry dévoilés par le ministère
Le ministère de l'Intérieur a révélé les résultats complets de l'élection municipale à Chambéry : Thierry Repentin (LUG) arrive en tête avec 45,22% des voix, suivi de Vincent Patey (43,83%), et Brice Bernard (10,95%).
22/03/26 - 20:48 - Des résultats partiels
Voici des résultats partiels à Chambéry avec des données inférieures à 75% : Thierry Repentin 44,89%, Vincent Patey 43,95%, Brice Bernard 11,16%.
22/03/26 - 20:34 - De premiers résultats à Chambéry dévoilés par le ministère
De premiers résultats partiels de l'élection municipale à Chambéry ont été dévoilés par le ministère, sur la base de données inférieures à 50 % des résultats pour le moment. Thierry Repentin (RUG) arriverait en tête avec 44,30% des voix, suivi de près de Vincent Patey (43,66%), puis de Brice Bernard (12,04%).
22/03/26 - 17:04 - Découvrez le taux de participation à 17h en Savoie
À Chambéry, les tendances pour ce second tour des municipales 2026 se précisent. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le taux de participation en Savoie s'établit à 48,25 % à 17h. Si ce score marque une progression par rapport au scrutin de 2020 marqué par la pandémie (45,3 %), il reste nettement inférieur à la mobilisation des législatives de 2024 (62,16 %) et au précédent de 2014 (53,47 %).
22/03/26 - 14:18 - Les chiffres de la participation à 12h
Les résultats du 2e tour des élections municipales à Chambéry. A midi, la participation dans le département de Savoie s'élève à 22,86%. Un chiffre à comparer aux 28,86% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 20,44% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,87% en 2014).
22/03/26 - 10:59 - Des bonbons dans un bureau de vote du quartier du Biollay
Les élections municipales de 2026 à Chambéry se poursuivent avec un second tour, mobilisant 36 194 inscrits. Dans un bureau de vote du quartier du Biollay, une initiative ludique avec des bonbons vise à améliorer la participation, après un premier tour marqué par une forte abstention de 66,49 %. La dynamique citoyenne est encouragée malgré les défis. Lire sur ledauphine.com
22/03/26 - 07:55 - Elections à Chambéry : les horaires des bureaux de vote
En 2026, les habitants de Chambéry sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la commune. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Vous pouvez voir ci-dessous la liste des prétendants à Chambéry. Sachez également que les horaires d’ouverture des 37 bureaux de vote de Chambéry sont les suivants : de 8 h à 19 h sans interruption. La diffusion des résultats à Chambéry débutera ici à 20 h.
21/03/26 - 15:31 - Une triangulaire à Chambéry pour le second tour des municipales
Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry sont désormais officiels après la diffusion des listes par le ministère de l'Intérieur. A Chambéry ce dimanche, il faudra donc départager Brice Bernard, Vincent Patey et Thierry Repentin pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Chambéry