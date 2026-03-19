Résultat de l'élection municipale 2026 Chambéry : Vincent Patey devance ses concurrents au premier tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry opposera Brice Bernard, Vincent Patey et Thierry Repentin. Suivez le 2e tour en direct.

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07:31 - Les candidatures officielles à Chambéry pour le 2e tour des municipales Les candidats au 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry sont désormais officiels. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé la liste des candidatures ce mercredi, en fin de journée. A Chambéry ce dimanche, il faudra donc départager Brice Bernard, Vincent Patey et Thierry Repentin pour savoir qui prendra la tête de la ville. Voir tous les candidats des listes à Chambéry

17/03/26 - 06:16 - La droite s'impose à Chambéry Les élections municipales de 2026 en France ont vu le retour de la droite dans plusieurs grandes villes des Alpes du Nord, notamment à Grenoble, où Alain Carignon a surpris en obtenant 27,04 % des voix, devançant ainsi Laurence Ruffin. À Chambéry, Vincent Patey a également battu le maire sortant, marquant une dynamique favorable pour la droite. Cela témoigne d'un changement dans le paysage politique local, malgré l'absence de victoire au premier tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

16/03/26 - 23:15 - Vincent Patey devance ses concurrents au premier tour À Chambéry, Vincent Patey, représentant la divers droite, a terminé en tête du premier tour des élections municipales de 2026 avec 28,25% des voix. Le maire sortant Thierry Repentin suit avec 22,65%, tandis que le RN et une liste citoyenne se maintiennent pour le second tour. Le taux de participation a été de 53,44%. Lire sur francebleu.fr

16/03/26 - 22:56 - Cognin a une élection municipale sans surprise avec une seule liste présentée À Cognin, les élections municipales de 2026 se déroulent sans suspense notable, car une seule liste a été présentée. La situation suscite des préoccupations parmi les habitants, qui regrettent le manque de diversité et de débats. Cela pourrait influencer l'engagement civique et l'intérêt des électeurs dans la commune. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 22:45 - Les trois listes se maintiennent à Bassens À Bassens, en vue des élections municipales de 2026, les trois listes candidates ont pris la décision de se maintenir au second tour, écartant les options de fusion et de retrait. Cela illustre la dynamique électorale locale et les enjeux de cette compétition. Les résultats pourraient influencer l'avenir politique de Bassens. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 22:41 - Les maires sortants à Grand Chambéry bénéficient d'une prime Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Grand Chambéry, les maires sortants bénéficient d'une prime pour leur réélection. Ce contexte met en lumière les dynamiques politiques au sein de l'agglomération, alors que les futurs candidats se préparent à la campagne. Les enjeux locaux devraient influencer fortement les résultats de ces élections. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 22:31 - Barby en tête des participations aux municipales 2026 Les élections municipales de 2026 à Barby ont montré une participation record de 96,75 %, un succès dû à plusieurs listes en compétition. À l'inverse, Moûtiers a enregistré une forte abstention de 65,5 % avec une seule liste, illustrant des enjeux variés selon les communes. Ce scrutin a révélé des écarts significatifs dans la mobilisation électorale. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 22:31 - Xavier Mattis remporte les municipales à Val d'Isère À Val d'Isère, l'agriculteur Xavier Mattis a réussi à défaire le maire sortant lors des élections municipales de 2026. Sa campagne a été marquée par des propositions innovantes et un soutien populaire. Cette victoire pourrait transformer la politique locale et influencer l'avenir de la commune. Lire sur ledauphine.com

16/03/26 - 20:15 - La liste citoyenne appelle à voter en conscience À Chambéry, la liste citoyenne 'Chambéry est à vous' se retire des élections municipales de 2026 après avoir terminé quatrième au premier tour. Celle-ci appelle les électeurs à choisir leur futur maire en conscience et encourage les candidats à proposer des mesures fortes. Leur retrait souligne leur volonté de renouveler la démocratie face à l'extrême droite. Lire sur ledauphine.com