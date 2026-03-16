Résultat de l'élection municipale 2026 à Chambéry : Vincent Patey face à Thierry Repentin, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chambéry opposera Vincent Patey à Thierry Repentin. Brice Bernard, Marie Bénévise,, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
16/03/26 - 22:56 - Cognin a une élection municipale sans surprise avec une seule liste présentée
À Cognin, les élections municipales de 2026 se déroulent sans suspense notable, car une seule liste a été présentée. La situation suscite des préoccupations parmi les habitants, qui regrettent le manque de diversité et de débats. Cela pourrait influencer l'engagement civique et l'intérêt des électeurs dans la commune. Lire sur ledauphine.com
16/03/26 - 22:45 - Les trois listes se maintiennent à Bassens
À Bassens, en vue des élections municipales de 2026, les trois listes candidates ont pris la décision de se maintenir au second tour, écartant les options de fusion et de retrait. Cela illustre la dynamique électorale locale et les enjeux de cette compétition. Les résultats pourraient influencer l'avenir politique de Bassens. Lire sur ledauphine.com
16/03/26 - 22:41 - Les maires sortants à Grand Chambéry bénéficient d'une prime
Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Grand Chambéry, les maires sortants bénéficient d'une prime pour leur réélection. Ce contexte met en lumière les dynamiques politiques au sein de l'agglomération, alors que les futurs candidats se préparent à la campagne. Les enjeux locaux devraient influencer fortement les résultats de ces élections. Lire sur ledauphine.com
16/03/26 - 22:31 - Barby en tête des participations aux municipales 2026
Les élections municipales de 2026 à Barby ont montré une participation record de 96,75 %, un succès dû à plusieurs listes en compétition. À l'inverse, Moûtiers a enregistré une forte abstention de 65,5 % avec une seule liste, illustrant des enjeux variés selon les communes. Ce scrutin a révélé des écarts significatifs dans la mobilisation électorale. Lire sur ledauphine.com
16/03/26 - 22:31 - Xavier Mattis remporte les municipales à Val d'Isère
À Val d'Isère, l'agriculteur Xavier Mattis a réussi à défaire le maire sortant lors des élections municipales de 2026. Sa campagne a été marquée par des propositions innovantes et un soutien populaire. Cette victoire pourrait transformer la politique locale et influencer l'avenir de la commune. Lire sur ledauphine.com
16/03/26 - 14:56 - La liste Chambéry est à vous se retire avant le second tour
À Chambéry pour les municipales de 2026, la liste citoyenne "Chambéry est à vous" de Marie Bénévise, arrivée 4e au premier tour, se retire et ne donnera pas de consigne de vote pour le second tour. Cela laisse Vincent Patey (divers droite) et Thierry Repentin (divers gauche) en lice, clarifiant ainsi le choix électoral. Lire sur francebleu.fr
16/03/26 - 14:53 - Chambéry se prépare à un second tour incertain
À Chambéry, le maire sortant Thierry Repentin fait face à une triangulaire après que sa tentative d'unir les forces de gauche ait échoué. Vincent Patey, arrivant en tête au premier tour, espère capitaliser sur la division à gauche pour remporter les élections. Repentin, sans soutien, vise les abstentionnistes pour le second tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr
16/03/26 - 09:40 - Les maires sortants gagnent à Grand Chambéry
À Grand Chambéry, les élections municipales de 2026 ont confirmé la tendance à la réélection des maires sortants. Luc Berthoud à La Motte-Servolex, Michel Dyen à Saint-Alban-Leysse, Alexandre Gennaro à La Ravoire et Arthur Boix-Neveu à Barberaz ont tous remporté des mandats supplémentaires. Le système électoral favorise ainsi la continuité des maires en place dans cette agglomération savoyarde. Lire sur ledauphine.com
16/03/26 - 09:39 - Les résultats des municipales en Savoie sont surprenants
Pour les élections municipales de 2026 en Savoie, seulement dix communes sur 273 iront au second tour. Ce constat marque une nette diminution par rapport à 2008, où 39 communes avaient besoin d'un second tour. Les résultats révèlent également quelques surprises significatives dans les vallées. Lire sur ledauphine.com
16/03/26 - 09:38 - Vincent Patey en tête à Chambéry pour les municipales
À Chambéry, le divers droite Vincent Patey se positionne en tête du premier tour des municipales 2026 avec 28,3% des voix, suivi du maire sortant, Thierry Repentin, à 22,6%. Le second tour s'annonce crucial pour l'union de la gauche, qui représente 49,9% des suffrages. Les candidats de droite et d'extrême droite, Brice Bernard et Patey, cherchent à tirer parti de la situation politique actuelle. Lire sur francebleu.fr